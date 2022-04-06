全佐賀最好吃！超值「唐津漢堡」到虹之松原必嚐 認準復古行動餐車開吃
【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】創業超過50年的唐津漢堡松原本店，是佐賀縣唐津市觀光勝地「虹之松原」的代表名物，以可愛的復古小巴作為行動餐車，就停在面對唐津灣的松林內、也在縣道347號沿途腹地中。
主打手工現作漢堡共有5種品項，其中特製漢堡(Special Burger)是人氣必點，肉排、荷包蛋、火腿、起士、新鮮萵苣應有盡有，加上500日圓有找的佛心價，更是超值到讓人想噴淚。每逢週末都能賣出約1000個漢堡，大排長龍是家常便飯。
據說原本主打商品是熱狗堡，由於初代老闆想要重現佐世保美軍基地中的漢堡美味，才加上了唐津漢堡。沒想到人氣一飛沖天，甚至帶動了日本各地 #在地漢堡 的美食文化誕生。
★如何前往：從JR虹之松原站徒步約20分鐘
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