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超人氣PRESS BUTTER SAND推姊妹品牌　八角形奶油三明治、銅鑼燒每口濃郁

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

知名伴手禮「PRESS BUTTER SAND」推出姊妹品牌「八 by PRESS BUTTER SAND」了！

來自日本東京車站的「PRESS BUTTER SAND」，是小編過去常常買的伴手禮之一，每次去總是排著長長的排隊人潮，可見大家有多麼喜歡！PRESS BUTTER SAND主打焦糖奶油餅乾，奶油嚴選北海道的新鮮牛奶製成，再搭配上甜蜜蜜的焦糖與酥脆的外層餅乾，難怪可以擄獲這麼多人的芳心～不僅是好吃而已，PRESS BUTTER SAND以高規格、充滿質感的包裝設計，吸引更多人選擇購買作為伴手禮。

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日前PRESS BUTTER SAND推出了全新姊妹牌：「八 by PRESS BUTTER SAND」，在東京車站的大丸百貨裡登場。數字「八」來自於「八百万」（やおよろず），有著數量很多之意，希望大家每天都能透過「八 by PRESS BUTTER SAND」感受日本獨有的季節和情感。

和風奶油三明治（和バターサンド）

酥脆的餅皮使用日本國產黃豆粉與米粉製作，打開袋子便會聞到濃郁的豆香味，內餡嚴選北海道的大納言紅豆與濃厚奶油霜製成，每一口都能嘗到「和、洋」結合的美味。

另外，外型也和名稱的八一樣特別製成八角的形狀，非常獨特。

銅鑼燒（おりどら）

多拉A夢最愛的甜點銅鑼燒也是這次推出的美味甜點之一。銅鑼燒內餡是滿滿的十勝紅豆奶油，還能嘗到紅豆顆粒的口感，特別的是為了方便食用，這款銅鑼燒只用一片餅皮對折，是只有單手也好吃的形狀。

奶油大福（ばたふく）

以北海道紅豆包覆著濃郁的奶油霜，大福外皮嚴選滋賀縣的糯米、砂糖精心製作，打造出Q彈扎實的口感

目前PRESS BUTTER SAND在台灣已經可以線上購買，偶爾也有推出實體門市快閃活動，期待新品牌「八 by PRESS BUTTER SAND」也能快快來台灣，讓不能出國的日子也有新甜點可以品嘗！

八 by PRESS BUTTER SAND 大丸東京店

地址：東京都千代田区丸の内1−9−1 大丸東京店 B1F

營業時間：10:00～20:00

官網：https://buttersand.com/news/hachi_2022

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