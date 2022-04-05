沉沒在水中的森林奇景！如夢似幻的岩手縣「錦秋湖水沒林」
【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】連結岩手縣和秋田縣的國道107號路線、與JR北上線之間，有一座寬廣的水庫湖，叫做 #錦秋湖。冬末初春新綠時刻，融雪水會讓湖的水位變高，因此會出現極為夢幻的 #水沒林 奇景，也就是沉浸在水中的森林。水沒林通常只在滿水位的4月下旬至5月下旬快閃現身。這段期間若是搭北上線電車，從車窗中便能欣賞到這款難得一見的美景，不容錯過。
另外，也很推薦參加清晨的獨木舟或SUP體驗，在水沒林中划船而過、或站在SUP上感受安安靜靜的水沒林，是近年很夯的活動。
★如何前往水沒林：搭JR北上線在湯田錦秋湖站下車後，徒步約1.8公里、18分即達。或從安心湯田車站下車搭計程車約10分鐘即達。
★更多岩手縣玩樂情報請看官方粉絲團：www.facebook.com/japaniwate.tw
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言