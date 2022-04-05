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沉沒在水中的森林奇景！如夢似幻的岩手縣「錦秋湖水沒林」

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岩手縣的錦秋湖水沒林，如夢似幻的風光，成了這幾年在地新興的人氣秘境。　圖：西和賀町觀光協會/提供
岩手縣的錦秋湖水沒林，如夢似幻的風光，成了這幾年在地新興的人氣秘境。　圖：西和賀町觀光協會/提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】連結岩手縣和秋田縣的國道107號路線、與JR北上線之間，有一座寬廣的水庫湖，叫做 #錦秋湖。冬末初春新綠時刻，融雪水會讓湖的水位變高，因此會出現極為夢幻的 #水沒林 奇景，也就是沉浸在水中的森林。水沒林通常只在滿水位的4月下旬至5月下旬快閃現身。這段期間若是搭北上線電車，從車窗中便能欣賞到這款難得一見的美景，不容錯過。

另外，也很推薦參加清晨的獨木舟或SUP體驗，在水沒林中划船而過、或站在SUP上感受安安靜靜的水沒林，是近年很夯的活動。

★如何前往水沒林：搭JR北上線在湯田錦秋湖站下車後，徒步約1.8公里、18分即達。或從安心湯田車站下車搭計程車約10分鐘即達。

★更多岩手縣玩樂情報請看官方粉絲團：www.facebook.com/japaniwate.tw

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