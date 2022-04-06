500公尺櫻花道太夢幻！鐮倉賞櫻名所「鶴岡八幡宮」前的絕美亮點

鐮倉經典地標鶴岡八幡宮，是不少人熟悉的鐮倉經典景點，而位於其參道「若宮大路」上，有一條長達500公尺的櫻花道，有被稱為「段葛之櫻」。

鎌倉的文史守護者 鶴岡八幡宮

鶴岡八幡宮之於關東的地位，可擁有深厚的歷史淵源，可說是鐮倉武士及文化的起點。最一開始，是由鎌倉幕府首任大將軍「源賴朝」的祖先——源賴義，自京都的石清水八幡宮請出八幡神的分靈，作為河內源氏的氏神到鎌倉由比之濱海邊祭祀。而後在源朝賴在鎌倉建立政權時，便將八幡神遷到了現址，並創建了如今的鶴岡八幡宮，亦開啟了鎌倉歷史文化的一系列發展，甚至為關東一帶，所謂東國社會的政治、文化及信仰中心。

而後執政的包括北條氏、足利氏、豐臣秀吉、德川氏等，都崇信鶴崗八幡宮，並為其維護效力。時至今日，更已成為鎌倉觀光的重量級景點之一，並保留多種歷史悠久的祭典，如流鏑馬神事、鈴蟲放生祭等。

鎌倉的都市起點 若宮大路與段葛

鶴岡八幡宮，可說是源朝賴建設鎌倉的起點，而八幡宮前的參道——若宮大路，亦可說是鐮倉都市建設的起點。若宮大路自由比之濱海邊開始，到八幡宮前的第三鳥居，總長2公里。它之於鎌倉，相當於朱雀大路之於京都，自然也是鐮倉整座城鎮的中心軸，即便到今日。

若宮大路的特別，不僅僅在於它的歷史地位，也在於它至今依然罕見保存著一條特別的步道——段葛。那是一條位於若宮大路中央的由石磚推砌高起的小道，當年源賴朝為了幫妻子安產祈福，而集結家僕們共同建造而成的。我想「段」是指日文中的意指階梯的「（階）段」，「葛」則是「葛石」，指常見於神社寺廟中建物台基邊緣的長型石磚。

這條段葛如今僅保留了自鶴岡八幡宮的第二鳥居到第三鳥居之間的500公尺左右，儘管聽說大正時代時，段葛兩旁就有開始種植櫻花樹，不過現在看到的美麗櫻並木，主要是在2014-2016年間重新整理種植的。當太陽西下後，段葛上會有櫻花點燈，也是不錯的賞夜櫻景點。

重量級景點前的櫻花百名所

或許是因為之前到鎌倉時，都不是在櫻花季的時候，又或者是沒那麼注意鶴岡八幡宮，所以一直沒注意到若宮大路及特別的段葛，更不用說看到櫻花了。去年正巧因為工作關係，因緣際會才知道鶴岡八幡宮前有這麼一條被選為日本櫻花百名所的櫻花道，查了一下也才發現有趣的小知識。且跟大家分享，或許可以成為日後和親友到鎌倉遊玩時的聊天話題（？）囉。想知道鎌倉還有什麼其他好玩的，可以參考JAPANKURU之前的這篇文章。

鶴岡八幡宮

地址：神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1-31

大眾交通：JR、江之電「鎌倉」站 步行10分鐘

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