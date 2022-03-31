兒童節來了！ 鄧志貞：你知道日本兒童節男女有別嗎？

［鄧志貞專欄］還記得小時候，接近兒童節時總會期待著收到禮物後開始放連假，忘記是縣市政府還是哪個單位，會發送文具或小點心之類的(不小心暴露年齡)。現在的小朋友是否還享有這樣的小確幸呢？在日本，有兩個兒童節，一個是3月3日的女兒節，另一個是5月5日的兒童節，為什麼會分成兩天、男女有別呢？

圖片提供／鄧志貞

女兒節到底祝福還是詛咒？不收拾就嫁不出去！

無論是女兒節或兒童節，明治維新前過的都是舊曆(約同於台灣的農曆)，現在則全面改為新曆。不過嚴格說起來，女兒節不太算兒童節，是祈福女孩健康成長的節日，所以從出生到結婚前原則上每年都會慶祝。不過這一天並不是國定假日，只是有女兒的人家會沿襲傳統過節。

超市也應景的準備雛人形娃娃以及各種粉紅包裝的點心(圖左)。女兒節定番的甜點之一「櫻餅」(圖右)，是用醃漬櫻花葉包裹的粉色和菓子點心，以前傻傻把葉子剝除，後來才知道一起品嚐可以中和紅豆餡甜度。圖片提供／鄧志貞

過去舊曆3月(現在約4月)是桃樹開花的季節，所以女兒節又被稱為「桃の節句」。傳統上會在家裡擺設「雛人形娃娃」，除了品嚐祭祀用的菱餅、雛霰和白酒，也會吃散壽司和蛤蜊湯等料理。現在便利商店或蛋糕店也追流行推出女兒節蛋糕，粉粉嫩嫩超可愛的！

粉色系蛋糕裝飾著可愛的娃娃和草莓，非常有春天氣息。圖片／網路畫面截圖Google搜尋

但是不管美食再怎麼誘人，說起女兒節最讓我印象深刻的還是「一過完就要立刻把雛人形娃娃收起來」這項習俗。細田守導演的動畫作品《未來的未來》中，女主角「未來」因為爸爸忘記把人偶收起來，擔心「晚收一天就會晚婚一年」，因而回到過去請哥哥幫忙收拾。在許多日劇或漫畫中也都看過這個橋段，不禁讓人覺得：這到底是祝福還是詛咒啊！

從重男輕女到偏心女孩兒 女兒可過兩次節

江戶時代以來，日本傳承著在端午節(當時是過舊曆)為男孩祈福的習俗，家裡也會裝飾帥氣的盔甲飾物「五月人形」；而大家熟悉的鯉魚旗也是在這時節懸掛，祈求男孩長大能「鯉魚躍龍門」。通常看到的鯉魚旗會有一串，最上面的黑鯉魚象徵爸爸、第二條紅鯉魚象徵媽媽、下面有幾隻小鯉魚就代表家裡有幾個小孩。

兒童節到處可見鯉魚旗的裝飾(圖左)。現代人家裡不一定會擺盔甲飾物，和小孩一起摺紙盔甲也是一種樂趣(圖右)。圖片提供／鄧志貞

因為5月5日也算是過端午，日本某些地方的人也會吃粽子，不過不像台灣餡料包好包滿，比較像是小點心。圖片提供／鄧志貞

如同台灣呼起「兩個孩子恰恰好，男孩女孩一樣好」的口號(又暴露年齡)，日本也為提倡男女平等而將5月5日改為兒童節，是「為全國兒童祈求幸福，並感謝雙親」的日子。這麼說起來，原本男孩女孩各一天的節日，變成女孩們過女兒節、又過兒童節，這樣男孩們會不會覺得偏心啊？

傳統上兒童節還會吃「柏餅」(圖左)。蛋糕店當然也不會錯過商機，推出應景的鯉魚蛋糕(圖右)。圖片提供／鄧志貞

小(爸)孩(媽)的錢最好賺 書包還要提前一年買

話說雛人形娃娃也好、盔甲飾物也好，正統的裝飾物都非・常・貴！普通一套也要十來萬日幣起跳。一般來說，若生男孩，會由爸爸那邊的祖父母贈送盔甲飾物；若生女孩，則由外公外婆贈送雛人形娃娃。當然現在小孩生得少，也不一定是由哪一方贈送，又或者是乾脆合送。

正宗的雛人形娃娃分成七階，做工非常精巧細緻。有些家庭會在女孩出生時購入象徵天皇和皇后的男雛和女雛(最上階的娃娃)，之後再慢慢增添其他層的配件。由於娃娃就是象徵著自家女兒本身，娃娃會代替女孩承受災厄，所以通常不會傳承給下一代，而是購入新的。媽媽的娃娃就擺在娘家，因此，很多人會為了這些娃娃很佔收納空間而煩惱。(少數名門世家會將訂製的雛人形娃娃傳承下去，成為具有歷史價值的傳家之寶。)

正宗的雛人形娃娃做工細緻(圖左)，擺設或收拾都要很小心，不然可能會上演斷頭谷事件。現代人住公寓空間較小，以簡單布置象徵心意(圖右上)。怕收藏的娃娃被蟲咬壞，也有販售人形用防蟲劑(圖右下)。圖片提供／鄧志貞

提到小孩的錢最好賺，最近看到電視新聞報導，即將迎來新學期(日本是4月開始新學年)，許多家長帶小孩去挑書包。乍看之下很正常，但仔細一聽，他們挑的是明年要入學的孩子的書包！為什麼一年之前就要買書包？因為想要的款式或顏色如果不先訂，等孩子要入學時可能就買不到啦！果然，「限量是殘酷的」，日本人最懂！

真的要一年前買書包，現在已經可預約2023年入學書包。圖片／網路畫面截圖「TSUCHIYA RANDOSERU」

【小鄧的日文教學時間：兒童相關用語】

日本人來台灣旅遊時，如果烙幾句中文或台語，大家是不是會覺得很親近啊？下次到日本旅遊時若遇上女兒節或兒童節，也來點應景的食物或裝飾吧！

女兒節 雛祭り (Hina matsuri)3月3日，非國定假日，但有女孩的家庭通常會自己慶祝。

兒童節 子供の日 (Kodomo no hi)國定假日，加上5月3日「憲法記念日」、5月4日「みどりの日」(綠之日)及前後的週末，就是日本難得的長假「黃金週」。

櫻餅 桜餅 (Sakuramochi)一樣是包紅豆餡，但關東和關西的餅皮不同，關東是用麵粉製作薄餅皮，關西則是用蒸熟的糯米。

粽子 粽 (Chimaki)查了一下，日本依地方粽子的形狀和種類也不同，也有類似台灣所謂的「粿粽」或「鹼粽」。

柏餅 かしわ餅 (Kashiwamochi)類似粿粽的點心，一般是包紅豆餡，外面再用葉子包起來。至於這葉子能不能吃，好像有很多種說法，建議購買時問一下店家。

雛人形娃娃 雛人形 (Hinaningyō)正統的娃娃分成七段：由上而下是天皇與皇后、三名宮女、五人樂隊、隨從、僕人、家具，最下面是牛車和轎子。

盔甲飾物 五月人形 (Gogatsu ningyō或Satsuki ningyō)最基本的是頭盔，也有全身整套或武將造型的裝飾物。

鯉魚旗 鯉のぼり (Koinobori)過去會看家中有幾個男孩就懸掛幾隻子鯉，不過近年女孩也算在內，鯉魚的顏色也越來越繽紛。

書包 ランドセル (Randoseru)電視上常看到藝人們說起，昭和時代的小學生男生都背黑色書包、女生背紅色書包。近年已不被這樣的習慣侷限，書包花色越來越豐富。

京都除夕下錢幣雨吃冷菜 新手日本人好吃驚！

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從一個島漂到另一個島有多遠？COVID-19前約4小時，現在是2年。既然暫時來不了，就讓在地人說給你聽。來日後立刻迎接從平成轉換為令和的新時代，以前隨處可享用的日式料理，從日劇、動漫看到的日本，和現在生活所在的日本有什麼不一樣？身為北海道移居者，學習用台灣人的眼睛觀察，用日本人的心體會，挑戰更多北國特有的生存之道。

撰文、圖片提供／鄧志貞編輯／吳丁江版權說明／欣傳媒網站專屬圖文．非經授權請勿使用與轉載

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