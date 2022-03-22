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最早盛開的夢幻櫻花 「伊豆河津櫻花祭」深粉璀燦綿延3公里

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圖：美好伊豆創造中心／提供
圖：美好伊豆創造中心／提供

河津櫻是最早盛開的櫻花。　圖：美好伊豆創造中心／提供
河津櫻是最早盛開的櫻花。　圖：美好伊豆創造中心／提供

【旅奇傳媒／編輯部整理】隨著春天的到來，代表日本的花－櫻花盛開，每年都讓許多日本人滿心期待著。說到櫻花通常指的是在3月下旬至4月上旬在日本全國開出淡粉色花朵的「染井吉野櫻」。 這次向大家介紹的是比染井吉野櫻花期更早、伊豆半島原產的「河津櫻」。

▲河津櫻將河岸染成粉紅的夢幻景色。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲河津櫻將河岸染成粉紅的夢幻景色。　圖：美好伊豆創造中心／提供

河津櫻花祭 夢幻深粉色綿延3公里

「河津櫻」是在伊豆半島河津町發現的品種。每年2月左右開花，特徵是比起染井吉野櫻花瓣的顏色呈現更深一點的粉紅色。河津町有約8,000株河津櫻，春天盛開時，隨處可見鮮豔的花朵。特別是850株河津櫻綿延約3公里，將河岸染成粉紅的夢幻景色，堪稱傑作。2月花朵盛開時會舉辦「河津櫻花祭」，會有各式攤位和夜間點燈，非常受歡迎，每年吸引約90萬遊客。

南櫻花和油菜花節 粉紅嫩黃交織最美春色

▲南櫻花和油菜花節交織出壯麗的景色。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲南櫻花和油菜花節交織出壯麗的景色。　圖：美好伊豆創造中心／提供

不想受人潮影響，想放鬆身心欣賞櫻花的人，推薦在南伊豆町舉辦的「南櫻花和油菜花節」。2月上旬至3月上旬在南伊豆町舉辦的活動中，可以欣賞到青野川沿岸約800株河津櫻花與油菜花交織出的壯麗景色。活動會場「道之驛 下賀茂溫泉 湯之花」販售當地產的橘子等鮮果和海產，可以用眼睛和味蕾享受南伊豆町的春天。一邊欣賞河津櫻花，一邊感受伊豆半島早一步到來的春天氣息吧!

▲南伊豆町舉辦的南櫻花和油菜花節。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲南伊豆町舉辦的南櫻花和油菜花節。　圖：美好伊豆創造中心／提供
04▲南伊豆町舉辦的南櫻花和油菜花節。　圖：美好伊豆創造中心／提供

▲南櫻花和油菜花節晚上點燈的夜景。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲南櫻花和油菜花節晚上點燈的夜景。　圖：美好伊豆創造中心／提供

▲「道之驛 下賀茂溫泉 湯之花」活動會場販售當地產的橘子等鮮果。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲「道之驛 下賀茂溫泉 湯之花」活動會場販售當地產的橘子等鮮果。　圖：美好伊豆創造中心／提供

相關資訊：

【交通】 東京車站→（新幹線）→熱海車站→（伊豆急）→「河津櫻」河津車站 「南櫻花和油菜花」下田車站→（路線巴士）→九条橋

河津町動画：https://youtu.be/zlktOEP0fhY

南伊豆町動画：https://youtu.be/H9hN7BOu2fI

河津櫻祭典HP：https://kawazuzakura.jp/

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