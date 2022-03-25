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「幸運下午茶組合」超吸睛！日本最新流行宅配午茶宴4選，在家也有滿滿儀式感

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Anita/ 窩日本】

這二年日本社會多鼓吹人民「STAY HOME」沒事乖乖帶在家，加上緊急事態宣言禁止飲食店賣酒，並要求縮短營業時間，許多餐飲業者將原本晚上的主要營收時段改在下午，爭相推出可以拍出美照的吸睛甜點招攬客人上門，使得女性中流行起所謂的「NOON活」（ヌン活）也就是「下午茶活動」（NOON＝AFTERNOON TEA的NOON）。

最近更進一步推出宅配與外帶版下午茶，從甜點的包裝到茶飲都很講究，讓大家即使在家喝茶也能有在飯店的滿足感，一樣能拍出滿滿美照！

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VINO BUONO（ヴィーノボーノ）

以「能吃的藝術」為概念，邀請人氣插畫家SHOGO SEKINE監修，做出充滿開心歡樂感覺的「幸運草莓下午茶」組合，仔細看到裡面充滿了各個國家表示幸運的元素，例如四葉草、招財貓、幸運星等，絕對能令你和朋友度過一個特別的下午茶時光。

餐點內容：奶油牛奶司康、抺茶 蛋糕捲、紅莓蛋糕、紅莓巧克力、鹹肉派、Harney & Sons 茶包等共16款。

費用：5,500日圓（含稅）

Cafe & Dining ZelkovATHE STRINGS

整個重現飯店的三層英式下午茶外帶盒，一打開就令人想尖叫。使用了當季的新鮮食材製作，總共九款甜點和三款鹹點，搭配新加坡高級茶葉品牌TWG的茶包一人2款，在家辦PARTY也不用特別準備餐具，一樣能夠拍出好看的照片。

餐點內容：草莓生乳三明治、生春卷、鮭魚鹹派、草莓蛋糕、巧克力司康、草莓歐貝拉、TWG茶包等共12款。

費用：8,000日圓（含稅）

訂購網址

希爾頓東京灣（ヒルトン東京ベイ）

五星級的希爾頓飯店所推出的外帶「草莓與巧克力下午茶」組合，使用了三層木盒包裝，果然有飯店的豪華貴氣感。

餐點以當季水果和蔬菜做成8款甜點和6款鹹點，並且很大器地附上了斯里蘭卡的Dilmah品牌紅茶五款，包括了定番的原味、伯爵茶、店裡人氣的芒果、草莓口等。

餐點內容：草莓與焦糖巧克力塔、草莓聖代、迷你草莓蛋糕、草莓培茶慕絲、牛頰肉派、香菇可麗餅、柚香蘿蔔等共16款。

費用：9,900日圓

訂購網址

GINGER GARDEN TEA PARTY BOX

GINGER GARDEN是一間以「全世界最可愛的女子會」為主題的CAFE，他們推出的下午茶當然也要世界可愛！有以電影《蒂凡內早餐》為形象製作的藍色系下午茶，還有和人氣網紅ayapom合作推出的紫色系下午茶，甚至還有生日派對組合，幫你連HAPPY BIRTHDAY的裝飾都準備好了！

餐點內容：杯子蛋糕、蔬菜鹹派、白巧克力蛋糕、手指泡芙、蜜桃茶包、紙杯等共8款。

費用：4,600~6,700日圓（含稅）

在家也可以來個充滿儀式感的午茶宴，重點是想怎麼拍照、要拍多久、要和好姐妹聊天聊到天荒地老都不用擔心超時，難怪NOON活會如此受到歡迎！

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下午茶 蛋糕 巧克力

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