宛如噴泉般的粉色花海！日本三重縣早春賞梅必訪勝地

【旅奇傳媒/日本部報導】看過枝垂櫻還不夠，現在讓你看看「枝垂梅」！「鈴鹿之森庭園」是三重縣知名賞梅景點，這裡能欣賞約6個品種的絕美枝垂梅，每年僅於花期時對外開放1個月，是超期間限定景點。園內栽有約200株梅花，一齊盛開時隨風搖曳的嬌態讓人看了心臟都快漏一拍，夜間點燈後的景象更是美翻天！

▲搭配開園期間，晚上也會施行魔幻的夜間點燈。 圖：三重フォトギャラリー／來源

三重・鈴鹿之森庭園

最佳欣賞期：2月中旬～3月中旬

交通：JR或近鐵四日市站搭乘賞梅臨時巴士前往。

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