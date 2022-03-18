太「蝦」了！來靜岡追期間限定富士山下最美「偽」花海
【旅奇傳媒/日本部報導】相信嗎？眼前這片這不是花海，居然是「櫻花蝦」耶！駿河灣的櫻花蝦在每年春、秋季開放捕撈，如果碰上出海日的隔天是好天氣，就有機會欣賞這壯觀無比的「曬蝦奇景」。
早上漁民會將櫻花蝦鋪平於黑色漁網曝曬，一直到下午2點左右結束。花海的壯觀程度跟漁獲量成正比，一看就知道今年收穫好不好！曬過的櫻花蝦保存期限更長之外，鮮度跟鈣質也會提升，讓人迫不及待想快點去品嘗。
靜岡・富士山與櫻花蝦（富士川綠地公園內）
期間：3月下旬～6月上旬或10月下旬～12月下旬
交通：JR新富士站轉乘計程車，車程約15分；或自駕於「富士IC」、「清水IC」下，車程約20～30分。
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