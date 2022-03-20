保留了400年的歷史風貌！日本「國寶五城」你去過幾個？來認識日本的城堡吧

【撰文:Natalie/ 窩日本】

日本武士是日本重要的文化之一，武士時期也出現了各種大大小小的城堡，據傳最多曾多達了2萬5千多座，而「天守」更是最主要也最具代表性的象徵。雖然隨著歷史的演變和歲月的侵襲，城堡大多已消失或損壞，在現存的城堡當中，僅有12座城堡保留了天守建造當時的模樣。

其中更只有五座被指定為日本國寶，分別是松本城、犬山城、彥根城、姬路城與松江城。即使歷經多次戰火與天然災害，至今400年仍保留了當時的歷史風貌。而且因為交通相對便利，因此是許多展開日本城堡巡禮的人，初期必訪的選擇。

什麼是天守(天守閣)？

天守(天守閣)是日本城堡中最高、也是最主要的建築，具有瞭望、指揮的功能，也是城郭的重要象徵。中世紀前的城堡很少設置天守，一直要到十六世紀時織田信長活躍的安土桃山時代才開始流行。即便如此，雖然天守閣在過去數量不少，但因為都是木造建築，因此能躲過戰禍流傳至今並不容易。

現在日本全國仍有天守閣的城堡大約有90座，但這裡面有許多都是修復或重建過的天守。從江戶時代或是更之前所建造並完整保留下來的天守，日本國內只剩下12座，被稱為「現存十二天守」，其中有五座更是被列為國寶，也就是我們這次要介紹的這五座城堡。

1.長野縣松本市：松本城

松本城在日本戰國時代1504年建造、1582年整修，是國寶五城中唯一建於平地的城堡，並以北阿爾卑斯群山為背景。松本城天守閣各層的外牆上皆塗滿石灰，並用黑漆板覆蓋，因此有「烏城」之稱。

日本國內現存的天守多是像姫路城一樣的白色天守，目前只有松本城仍保有黑色天守。大家在參觀日本城堡時可留意這些不同之處也相當有趣。

松本城在1930年被指定為日本國家史蹟、1936年松本城天守、乾小天守、渡櫓、辰巳附櫓和月見櫓等五棟建築，依照當時的國寶保存法指定為國寶。1952年依照新頒布的文化財保護法也被指定為國寶。

這裡保留了許多江戶時代的珍貴繪圖等收藏品與繪畫，不定期舉辦各式活動讓民眾可以親自感受傳統文化之美。

圖片來源: https://www.matsumoto-castle.jp/about/tower

交通：從JR松本站步行約15分鐘

http://www.matsumoto-castle.jp/lang/tc

2.愛知縣犬山市：犬山城

據傳犬山城建於1537年，是日本現存木造天守中最古老的一座。19世紀後期犬山城為愛知縣擁有，至19世紀末轉讓給成瀨家，直到2004年犬山城都屬於私人財產。之後因成瀨氏過世，犬山城的所有權就轉移給公益財團法人犬山城白帝文庫，至今仍由白帝文庫擁有犬山城。

犬山城建立在風景優美的木曾川的小山丘上，因為地處高勢，天氣好時可以眺望御嶽山、岐阜城、及名古屋車站的絕景。從犬山站步行至犬山城時會經過「犬山城下町」的主要街道，兩旁木造房屋的城下町也讓人感受復古風情。

交通：從名鐵犬山遊園站步行約15分鐘

https://inuyama.gr.jp.t.jm.hp.transer.com/castle.html

3.滋賀縣彥根市：彥根城

彥根城於1604年開始建造，天守於1606年完成，以城堡為中心的「城下町」商圈約在1622年左右才建造完成，耗費約20年的歲月。

除了是國寶五城外，也是僅存的四座木造城堡之一。除此之外彥根城因為建在有「金龜山」別名的彥根山上，所以又被稱為「金龜城」。在1951年整修後被指定為國家的特別史蹟。

彥根城的特色在於有色彩斑斕的博風板，而且站上城堡頂部可以360度眺望彥根市全景，以及日本最大的湖泊「琵琶湖」。到彥根城參觀的朋友可以將琵琶湖也順便列入行程之中，兩者相距約20分鐘的徒步距離。

交通：從JR彥根站步行約15分鐘

https://visit.hikoneshi.com/tw/castle/the_castle/

4.兵庫縣姬路市：姬路城

姬路城1609年建造，因從未歷經過戰火，因此又稱為「不戰之城」。除了最大的大天守之外，包含小天守在內的7棟建築物被指定為國寶，城內的74棟建築物被指定為重要文化財，1993年和奈良縣的法隆寺一起登錄為日本第一個聯合國教科文組織世界文化遺產。

姬路城擁有日本城堡中最大的現存天守，登上大天守最上層的展望台能一覽無遺姬路的街道。姬路城最為人所知的就是別具特色的白色外牆，如同白鷺羽毛翩翩起舞般美麗，因此也被暱稱為「白鷺城」。

姬路城這幾年結束了大規模整修，不僅重現白色的美麗外觀，還能進入天守內部參觀，相當值得一遊。

交通：從JR姬路站、山陽姬路站步行約20分鐘

http://www.himejicastle.jp/

5.島根縣松江市：松江城

松江城位於島根縣松江市，也是山陰地區唯一的名城，開始興建於1607年，1611年竣工。天守的屋頂設置的鯱(しゃちほこ)高達2.08公尺，是日本現存12座天守的鯱當中最大、最有看頭的。

松江城繼承了1500年代後半至1600年代的一種建築風格「入母屋破風」，為日本現存城堡中碩果僅存的一座，因此也有著「唯一的正統天守閣」之稱。。此外，松江城也是日本櫻名所100選和都市景觀100選之一，每年都吸引許多觀光客前來。

交通：從JR松江站搭乘巴士約10分鐘

https://www.matsue-castle.jp/

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