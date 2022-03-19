入住超萌「Suica企鵝房」、早餐吃企鵝鬆餅　日本池袋飯店主題住宿方案延長

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

日本西瓜卡是許多喜愛日本、常常到日本旅遊時必備的一張卡片，除了交通使用外也能用在購物上，不用帶著一大堆零錢，是訪日時最方便的夥伴！綠色的卡面上有隻可愛的企鵝，深受許多人喜愛，即使沒在使用也能留做收藏。近兩年因為疫情你有多久沒拿出西瓜卡了呢？

Suica的企鵝

Suica上的企鵝是JR東日本的代表吉祥物，在東京各地常常都能見到企鵝周邊商品，不過這隻企鵝其實不是Suica的原創角色，他來自於童書「企鵝跳躍」裡的企鵝，插畫家名為坂崎千春。這隻企鵝從遙遠的南極來到東京被 JR 東日本相中，因為從南極スイスイ（sui sui指水中輕快順利地前進）游泳的企鵝和 Suica「順利地」通關的形象相呼應，因此成為了Suica的吉祥物。

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Suica X Hotel Metropolitan 企鵝豪華露營主題房2

Suica 20周年紀念，在東京池袋的Hotel Metropolitan推出了住宿方案「Suica企鵝房」，2022年決定升級房間並延長期限囉！全新「Suica企鵝豪華露營主題房2」以豪華帳篷為主題，在東京市區也能體驗偽露營的樂趣。

為了營造露營的氛圍，房內以大地色為基礎，再加上綠色的裝飾小物，彷彿置身在森林一般，床上有可愛的企鵝抱枕與企鵝腳印。

夜幕低垂時還能利用投影機，在天花板上投影美麗的星空，與另一半舒服地躺在大床上欣賞浪漫夜景。

住宿附贈的早餐是印著可愛Suica企鵝的企鵝鬆餅

你以為這樣就結束了嗎？Suica企鵝還要讓你帶回家！凡入住「Suica企鵝 豪華露營主題房2」者，還享有獨家設計的Suica企鵝禮品組，包含T恤、手提袋與保溫瓶，入住的兩個人都能一人一組，是不是很貼心呢！

對了，在Hotel Metropolitan一樓及線上商店，還有販賣超可愛的Suica企鵝鐵盒餅乾以及蛋糕，沒有住宿主題房的人也可以選擇買個伴手禮或喝個下午茶，同樣也能享受到Suica企鵝的療癒魅力~

主題房將在2022年4月5日至12月31日開放入住，希望在結束之前日本已經開放觀光了啊~

Hotel Metropolitan

期間限定：2022年4月5日～12月31日

官網：https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/suicanopenguin_glamping_room2.html

圖片來源: Hotel Metropolitan 官網

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