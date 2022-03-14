北海道冬季限定看過來　鄧志貞：穿雪鞋、滑雪橇、觀察雪地生態

［鄧志貞專欄］

雖然，大部分的北海道人覺得寒冷的冬天下雪並不是一件浪漫的事，不過下雪也不是完全沒有任何好處。在擁有豐富大自然的北海道，不管什麼季節都可以從事許多戶外活動，冬天當然也不例外。

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季節限定 北海道「滑」起來

在北海道，學校體育課的定番就是滑雪或溜冰，而且依地區又有所不同。小學時，降雪量多的道北、道央地區，會安排雙板滑雪課程，雪量較少的道南、道東等地則是以溜冰為主；國中以上比較適合長距離移動，因此即使是雪較少的區域，學校也會安排學生搭遊覽車到稍遠的滑雪場進行雙板滑雪課程。在北海道可以說人人都會滑雪，只是滑得好不好、喜不喜歡的差別。

白天的滑雪場可以看到很多像母雞帶小雞的滑雪教學畫面。圖片提供／鄧志貞

如果是喜歡戶外活動的家庭更不用說，有些甚至小孩還不會走路就帶去滑雪場，透過雪橇讓小孩熟悉速度感及各種雪上活動的感官體驗；等小孩會站、會走了就開始學滑雪，膽子大又不怕摔，學得比大人還快呢！適逢冬季奧運期間，比賽轉播時常聽到主播強調選手是來自北海道哪個地方，讓人不禁讚嘆「不愧是北海道」，從小培養就是不一樣！

冬季奧運正夯，本屆奧運有三分之一的日本選手出身自北海道，道內各地都有應援活動。圖片提供／鄧志貞

此外，北海道能從事的冬季戶外活動還有很多：穿雪鞋在丘陵、樹林漫步，或是冰上釣魚、騎雪上摩托車、駕狗狗雪橇等，這些都是在地廣人稀、自然豐富的北海道才能享有的季節限定體驗。

冬天的醍醐味：冰雕屋、狗狗雪橇、冰上摩托車。圖片提供／鄧志貞

其中，雪鞋也是許多有小孩的家庭必備。穿平常的鞋走在積雪數十公分的地上，因為受力面積小，一踩下去整個人就陷入雪堆，這時候穿上比腳大三倍範圍的雪鞋就能較靈活的行走。冬天走進樹林、丘陵上，可以看到許多小動物的蹤跡，尤其是被獵者兔子和狩獵者狐狸，即時沒有看到牠們的身影，也可以從腳印判斷，是兔子故布迷陣擾亂狐狸的追蹤，或是狐狸用模特兒般的步伐橫越雪地，甚至是兩方激戰的情況，都可以一目瞭然。

雪鞋的受力面積大，在積雪上比穿平常的鞋子容易行動。也能走近夏天無法抵達的火山噴煙口旁(圖右)。圖片提供／鄧志貞

對北海道人而言，除非是愛好滑雪等冬季戶外活動，不然討厭雪的人比喜歡雪的人多得多。然而我這個來到這兒未滿三年的新移民，目前還屬於對雪感到很新鮮的蜜月期。每天走在細緻的粉雪上，發出「唧唧唧」的聲響也好；雪花緩緩飄下，在陽光反射下閃閃發亮如鑽石雨的景象也好；在雪地上找尋動物的蹤跡也好；或是這個雪季終於開始學滑雪，享受下坡馳騁的快感，還有許多冬天限定的樂趣等著我去體驗！

在人煙較少的地方找尋動物的蹤跡也是種樂趣(圖左)。從腳印可以推斷什麼動物在這裡做了什麼，左邊四個一組的是兔子腳印，右邊一直排的是狐狸，右下角亂成一團則是兩邊打鬥的痕跡(圖右)。圖片提供／鄧志貞

【小鄧的日文教學時間：冬天相關用語-2】

日本人來台灣旅遊時，如果烙幾句中文或台語，大家是不是會覺得很親近啊？看文章時也趁機學幾句日文，等可以到日本旅遊時也讓日本人也驚豔一下吧！

雪橇 そり (Sori)如果不敢體驗滑雪，不妨找個緩坡，體驗用雪橇滑下來風吹在臉上的快感。

不愧是 さすが (Sasuga)稱讚人的時候非常實用，想要稱讚某個人時就在さすが後面加他的名字。例如：さすが木村拓哉！

雪鞋 スノーシュー (Sunōshū)英文的Snowshoes直接音譯而來。穿雪鞋可以到許多平常到不了的地方，推薦大家來體驗！

冷 寒い (Samui)指的是氣溫低的寒冷，也可以指生活拮据。

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從一個島漂到另一個島有多遠？COVID-19前約4小時，現在是2年。既然暫時來不了，就讓在地人說給你聽。來日後立刻迎接從平成轉換為令和的新時代，以前隨處可享用的日式料理，從日劇、動漫看到的日本，和現在生活所在的日本有什麼不一樣？身為北海道移居者，學習用台灣人的眼睛觀察，用日本人的心體會，挑戰更多北國特有的生存之道。

撰文、圖片提供／鄧志貞編輯／吳丁江版權說明／欣傳媒網站專屬圖文．非經授權請勿使用與轉載

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