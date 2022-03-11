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ANA控股集團成立新品牌「AirJapan」 2023年投入國際中長程航線

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▲使用波音787-8機型，商標設計也呈現於尾翼上。　圖：ANA控股集團／提供
▲使用波音787-8機型，商標設計也呈現於尾翼上。　圖：ANA控股集團／提供

ANA控股集團和Air Japan有限公司成立全新品牌「AirJapan」。　圖：ANA控股集團／提供
ANA控股集團和Air Japan有限公司成立全新品牌「AirJapan」。　圖：ANA控股集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】ANA控股集團和Air Japan有限公司宣布將為中長程的國際線航班成立全新品牌「AirJapan」，且已提交商標申請。2020年秋季，作為商業模式轉型的其中一步，ANA集團宣布將於航空事業推出新品牌，以追求持續成長並滿足更多類型旅客。

其品牌名稱、商標和飛機設計皆已定案，預計於2023年下半年開始營運中長程國際航線，ANA將依國際線客運需求回復趨勢，於日後公佈確切的飛航日期及航線。

「AirJapan」將是一個營運中長程國際航線的新品牌，以全新的服務理念，讓旅客能享有貼心的空中之旅，以日本文化的理念及品質提供旅客自選偏好服務、優惠的票價以及舒適的客艙空間，「AirJapan」，一家不是傳統航空，也不是低成本航空的貼心的全新航空公司。

▲商標是依照品牌名稱 AirJapan 的「r」及「J」為靈感基礎，以手拉著手的溫暖形象設計。　圖：ANA控股集團／提供
▲商標是依照品牌名稱 AirJapan 的「r」及「J」為靈感基礎，以手拉著手的溫暖形象設計。　圖：ANA控股集團／提供

品牌理念

作為一間貼心的航空公司，我們的品牌理念是「Fly Thoughtful」。意味著體貼、親切、關心。我們的目標是創造一種富有日本風格的理念和品質的全新飛航體驗。

品牌商標、顏色、飛機設計

選擇以「AirJapan」作為品牌名稱是為了讓全世界能簡單了解我們是一家來自日本的航空公司，且希望讓旅客了解我們提供「日式品質」服務；商標是依照品牌名稱 AirJapan 的「r」及「J」為靈感基礎，以手拉著手的溫暖形象設計；品牌色彩結合了日本傳統色彩「Ai（靛藍）」和「Akebono（日出）」；靛藍色代表日本傳統染色藝術，表達了職人製作過程中的熟練技巧及細膩技術，日出顏色的靈感來自日本的春天，代表著舒適溫暖，凸顯我們對「舒適與關懷」的承諾。

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