在日本也能感受濃濃台灣味！MIMARU京都STATION推春節主題房間到5月

日本知名連鎖公寓酒店MIMARU，今年2月配合農曆春節，在MIMARU京都STATION中企劃了期間限定的大紅春節主題房間，並延長可體驗期間到5月底。

新冠肺炎爆發至今已逾兩年，這期間讓在台灣的朋友無法飛到日本旅遊探親工作，同時也讓不少原本在日本生活的台灣人回台灣變得比較困難。儘管時至今日，海外歸台的隔離機制已運作較成熟，讓不少海外遊子今年過年前後得以返台與家人團聚，卻依然有一大部分受限於工作而久久無法返台的海外台灣人。

日本知名酒店公寓連鎖品牌MIMARU今年因應春節，於距離京都車站2分鐘腳程的MIMARU京都STATION中，特別企劃了主題房間，應景地在房內佈置了過年裝飾，並在房內準備了一部分台灣人熟悉的零食小吃與酒水飲料作為招待，讓前往體驗的台灣人們小解思鄉之情，也感到十分驚喜。

圖片來源：MIMARU京都STATION

在日台灣人部落客蔡小姐表示，在房間外看到門上的春聯時，彷彿走入台灣的公寓中。而另一位在東京珠寶業就職的陳小姐則表示飯店貼心準備的零食真的令人十分懷念。

圖片來源：就算吃地瓜也要在東京存活日記

如今，這個期間限定的特別企劃房間，到3/31前可透過MIMARU官方網站預約入住，入住期限則到5/31為止。有興趣的在日台灣人朋友，可以透過以下方法預約入住。

預約方法：

① 到MIMARU京都STATION官方網站選擇預約

② 輸入選擇想要入住的日期及人數

③ 房型選擇ファミリースタンダードルーム 二段ベッド＆ソファーベッド付

圖片來源：MIMARU京都STATION

④ 在輸入好相關資料和付款方法的同時，在其他詳細說明欄中，輸入「JAPANKURU日本生活應援團」或看到資訊的文章或貼文連結，並完成預約手續即可。

注意：如果當天同時有其他人預約該房間，將以先完成預約者得入住主題房間。後者雖然是入住一般的房型，但房間裡面依然會有準備零食和啤酒。

本次特別企劃，由JAPANKURU日本生活應援團協助。

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