4月春天還想滑雪？日本粉雪聖地「志賀高原」 可玩雪健行+看猴子泡溫泉

日本三大滑雪聖地之一的志賀高原，不僅擁有與北海道一樣的鉑金粉雪雪質，且雪季最長可到5月中上旬，再加上連結境內18座滑雪場的便利纜車系統等，是不少資深滑雪客的心頭好，更因為雪鞋健行等親雪活動完備，及到地獄谷雪猿公苑不遠，吸引不少菜鳥滑雪者和有小朋友的家庭前往玩雪。

櫻花都謝了 滑雪玩雪依然不是夢

位於長野縣境內、上信越國家公園的中央高原地帶的志賀高原，是日本三大滑雪聖地之一，也是其中海拔最高的滑雪地。所謂「高處不勝寒」，高海拔的優勢造就了其長達幾乎半年的雪季——一般開始於11月中旬，而可能延續到隔年的5月中旬。也就是說當平地都市的東京、大阪等地櫻花盛開，甚至是櫻花季過後，在志賀高原上都還可以滑雪。

所以對於在日本以外的朋友來說，來一趟日本，若想要安排「賞櫻滑雪之旅」，也不是不可能的。至於對生活在日本的朋友來說，這前往滑雪的便利性和自由度就更是不用說囉。

前往志賀高原的大眾交通系統完備。無論從關西還是關東出發，搭乘新幹線到長野站，並在東口外換乘長電巴士的急行巴士志賀高原線即可。雖然說搭乘急行巴士上志賀高原，其實可以一路坐到境內的熊之湯一帶，但由於志賀高原內部有免費接駁巴士運行，所以若想要省一些交通費的話，可以自長野站搭到「志賀高原山の駅」站，再換乘免費接駁巴士。另外，若自駕前往當然不是問題，只是要多留意雪地駕駛的安全知識。

全域18大滑雪區 享受鉑金粉雪選擇多

圖片提供：志賀高原觀光協會

志賀高原之所以為許多滑雪客津津樂道，原因之一在於多樣選擇性。其境內有18大滑雪區，囊括從初階、中階、高階等不同等級的雪道不說，即便在中高階雪道中，也有不同坡度、彎道多寡、是否壓雪等多樣選擇。而這其中，自然也包括了在1998年長野冬季奧運會中作為會場和賽道的雪道。再加上位於1～2千以上高海拔地區的地理特性，賦予其擁有和北海道一樣的輕且乾如粉的鉑金粉雪雪質。

這鉑金粉雪的好雪質，不僅令不少滑雪客著迷不已，對於新手滑雪者或是小朋友來說也是福音——因為摔起來比較不會那麼痛，且就算摔地滿身雪，站起來拍一拍就掉了，也不容易濕身。對於滑雪新手來說，不管是想學一般的雙板（スキー）還是雪板（スノーボード），在志賀高原也能找到滑雪學校和專業的教練，從零開始教授滑雪基礎，讓沒有經驗的朋友入門滑雪世界。

圖片提供：志賀高原觀光協會

然而享受鉑金粉雪，滑雪是一種樂趣，「戲雪」又是另一種樂趣。志賀高原境內也有幾個特色不同的「玩雪樂園」，提供如雪橇、雪地橡皮輪胎、雪地單車等多種玩雪設備，讓大人小孩都可以盡情享受在粉雪地上滑行翻滾的快活感。

圖片提供：志賀高原觀光協會

若覺得滑雪太難，玩雪又不夠的朋友，可以選擇Snow Shoe雪鞋健行的體驗。志賀高原有多種雪山健行行程可體驗，從最短3小時的行程到5小時的行程都有，每種不同的路線，能看到的景色及樂趣。畢竟是在上信越國家公園的中央高原地帶，放眼望去盡是壯麗雪山，而能在這樣的雄山環繞中，在專業嚮導的帶領下探索無人踏過的雪山之境，會是多麼令人熱血沸騰的事。

JAPANKURU在2020年時有快速體驗過其中的「東館山頂」路線，有興趣的朋友可以參考我們之前寫的文章。

一出飯店就開滑 讓人欲罷不能的雪道連結系統

18大滑雪區，多種不同難度特色的滑雪雪道，以及與北海道一樣的鉑金粉雪，志賀高原在擁有如此優秀的雪場天然條件之上，設置了獨特而便利的纜車吊椅系統及飯店等設施，打造了能讓滑雪客們享盡滑雪樂趣的環境。

境內的15座滑雪場之間全都有纜車吊椅系統連結，其中更有不少飯店就座落在雪場前面，Ski-in、Ski-out不成問題。也就是說，滑雪者們可以一出飯店就開始上板開滑，並可自由規劃多種滑行路線，透過纜車和吊椅穿越於各大滑雪區的雪道之間，滑到心滿意足再回飯店或休息處休息。至於另外3座滑雪場，則都設有接駁巴士可搭乘。

配合如此便利的纜車系統，當然少不了一張能打通關的Pass周遊券。志賀高原18個滑雪場全境通用的「全場纜車吊椅共通券（共通リフト券）」價格實惠，與部分單一雪場的纜車券差不到1000日圓，並按照天數分為1～10日券，其中2～10日券還不一定得連續使用，給滑雪者蠻大的使用自由。境內配套的過卡系統也十分先進，只要將票券放在胸前口袋或手臂上的卡套口袋，直接走過閘口，即便不刻意去感應卡片，系統基本都能直接感應到身上的卡片，進出移動格外輕鬆方便。

志賀高原全場纜車吊椅共通券，可以在現場的「志賀高原山の駅」站內，透過自動售票機，亦可事前在網上預定購入。值得一提的是，網上還有包含了裝備租用及餐券的套票可以選擇。

滑雪泡湯神組合 猴子泡溫泉也別錯過

無論是滑雪、玩雪還是雪鞋健行，在雪地中瘋了一陣後，泡個溫泉絕對是無比療癒。志賀高原境內的溫泉歷史可追溯到170年前，當時開發出來的兩大溫泉是「發哺溫泉」和「熊之湯溫泉」——發哺溫泉因溫泉沸騰時的蒸氣音而得名，熊之湯則因曾有野熊前往療傷泡湯而得名。其中，有「翡翠色溫泉」之稱的熊之湯，溫泉水呈現出日本溫泉中少見的翠綠色，而伴隨熊之湯飯店的露天浴池，亦形成了獨具一格的「雪景溫泉」風景。

除此之外，志賀高原境內還有無色透明的美肌湯泉「木戶池溫泉」、能賞溪谷之美的「岩幕溫泉」、泉源自東館山北斜面的高天之原溫泉等。有趣的是在熊之湯一帶深山處，還藏有一座古老的露天溫泉「熊之湯螢溫泉」，只可惜這裡是夏季限定的溫泉，據說可以一邊泡湯一邊觀賞美麗星空。

不過說起志賀高原和溫泉，想必更多朋友會想到的，是能見到猴子泡溫泉的「地獄谷野猿公苑」吧。由於與志賀高原相去只有20分鐘的車程，而且從志賀高原也有直達巴士，可說是不少人初訪志賀高原時必排入行程的景點之一。公苑中的雪猿們是真的自由地穿梭在觀光客之間，泡泡溫泉、嬉鬧打架等，能如此近距離觀察牠們，可說是非常有趣的體驗。當然，如果光看猴子泡溫泉還不夠過癮，自己也很想一起泡湯的話，地獄谷野猿公苑中也有一家日式溫泉旅館「地獄谷溫泉後樂館」可入浴。據說猴子們最初是在這裡的露天溫泉中看到人類泡溫泉，才有樣學樣的懂得「泡湯樂趣」的。

結語

圖片提供：志賀高原觀光協會

無論是想要享受專業滑雪體驗、學習滑雪、初次體驗滑雪，還是只是想親雪休閒，志賀高原都能滿足。雖說作為日本三大滑雪聖地而聞名，不過志賀高原不僅僅是滑雪天堂，也是名副其實的粉雪樂園吧。順帶一提，雪季過後作為登山避暑地，志賀高原又有不一樣的玩法！之後有機會再和大家詳細介紹。

圖片提供：志賀高原觀光協會

想了解更多志賀高原的相關資訊，可上志賀高原觀光協會網站，或關注志賀高原臉書粉絲團或IG。

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