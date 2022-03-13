進撃的超市美食！網路爆紅的「愛知縣超市」在夯什麼？爆量飯糰、咖啡廳級甜點美翻

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本很多超市都設有熟食區及麵包店，自設廚房及烘焙坊，活用超市進貨的食材提供各式各樣的便當與小菜。不過說到超市熟食，比起美味或好看，大家可能還是較著重在價錢或方便性，因為來買菜的通常都是想以實惠的價格入手或沒時間煮飯的街坊，所以在超市也只會找到基本款的料理。

不過，在愛知縣卻有一家當地超市打破常規，推出各種賣相吸晴、份量大塊頭但又不太貴的便當與甜點，在日本社交平台上一炮而紅成為了熱門商店。

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愛知縣超市「やまひこ尾張旭店」

やまひこ(yamahiko)是一家以愛知縣為主的小型超市連鎖集團，而這次的主角「尾張旭店」位於距離名古屋中心40分鐘車程的尾張旭市內，無論是外觀及內部裝潢都與一般超市無異，看起來平平無奇，與網美兩字似乎沾不上半點關係。

但是這裡的熟食部門營業額卻能平日一天大賺100萬日幣，假日更是翻倍一天高達200萬日幣，到底是如何做到？

這是やまひこ尾張旭店的飯糰販售區，想必完全超出了大家對於超市飯糰的想像吧！沒錯，他們的料理賣點就是配料超級豐富，食材放好放滿，讓人感覺超值又想吃，還會想拍照放到社交平台上分享。

而想到這策略的就是熟食部負責人太田典子小姐，她在超市工作了多年，在2019年開始負責營運公司的Instagram帳戶，為了讓照片更好看，吸引更多20~30代的年輕顧客而費盡心思。

首先設計了印在包裝上的超市標誌，再參考百貨公司及流行美食而創作出多種賣相吸引的商品，加上特色的商品名，成功在網路引起話題也大熱賣！

やまひこ尾張旭店的招牌商品

他們的商品涵蓋便當、小菜、甜點到飲料，而且每月都會推出新款讓顧客不會厭倦，而當中特別受歡迎的就有以下幾項：

1. ほぼ具 具だくさんのオニギリ(幾乎都是配料 滿滿配料的飯糰)

就如商品名所說，飯糰的配料真的看起來比飯還要多，一大片的肉或海鮮鋪滿整個飯糰表面，而且口味也很特別，例如烤豚肉、秋刀魚紫蘇葉、牡蠣、干貝等等，一個298日幣。雖然比便利商店的要貴一點點，但感覺吃一個就飽了。

2. 各式水果冰沙

在超市竟然可買到現打的水果冰沙，而且那一大片水果杯子都快要裝不下了，真的讓人太衝擊！使用時令水果製作的冰沙吸引很多客人慕名而來，一杯大約398~798日幣。

3. 水果三明治及甜點

除了冰沙，他們的水果三明治也是不輸咖啡廳的出品，吐司麵包夾著鮮奶油與大片的水果，兩大塊才398日幣起。而杏仁豆腐表面也是放滿水果不吝嗇，一杯也是398日幣起，按水果等級價格有所不同。

看完這些照片終於理解大家為什麼要特地開車去買了！而因為他們實在太人氣，所以想去買的話一定要一大早在開店時候便到達，有時候他們還會限制每人只能買多少個或是發號碼牌分批入店，想要吃到也不容易啊！

やまひこ尾張旭店地址：愛知県尾張旭市狩宿町4-59

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