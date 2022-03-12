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哆啦A夢入睡晚安枕、銅鑼燒毛毯抱枕...日系雜貨網站 x 哆啦A夢聯名商品開賣

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

你也喜歡日本的服飾、生活雜貨嗎？那你一定知道這間人氣網購平台「FELISSIMO」。FELISSIMO販售各種日本的時尚服飾、流行雜貨、原創商品、嬰幼兒商品等，種類豐富、且全商品都可以由日本直送世界各地，即使不能出國也能盡情shopping～

FELISSIMO不僅賣這些日系商品，還多次和人見人愛的角色「哆啦A夢」聯名，搶攻更多市場商機！前陣子推出與哆啦A夢的聯名商品，至今仍在熱賣中。一起來看看有哪些值得入手吧～

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那個夜晚 和哆啦A夢一起入睡晚安枕！

這款枕頭是這次的聯名款中最吸睛的了～你以為他只是個普通的枕頭嗎？no no！這款枕頭是長枕頭，右邊位置是哆啦A夢的位置，並真實附上一隻可拆卸的哆啦A夢抱枕陪你入睡，左邊位置才是給大家躺的地方。

但是你有發現到哆啦A夢的眼睛還大大的睜著、沒有閉眼入睡嗎？原來這款聯名商品是模擬「再見了，哆啦A夢。」動畫版中哆啦A夢與大雄共度最後夜晚的畫面，兩個人都捨不得離別，因此神情凝重、睡不著。

售價：9,020日圓

銅鑼燒造型3-WAY毛毯抱枕

銅鑼燒造型抱枕不單純只是個抱枕而已，拿出裡面的紅豆餡就變成一條溫暖的毛毯，再把熱水袋放進去的話，抱枕就變成了個隔熱套，3 WAY三種功能非常實用～

FELISSIMO x 哆啦A夢

售價：4,730日圓

哆啦A夢造型柔軟睡衣

換上睡衣一起變身哆啦A夢吧！每天回到家後洗個舒服的熱水澡，再換上柔軟舒適的哆啦睡衣，躺在床上享受放鬆的時光。

睡衣有著可愛的四次元百寶袋，正面扣子使用哆啦A夢的鈴鐺造型設計，背面還有紅色的小圓點尾巴，即使成為了大人也能在家享受可愛的童趣。

售價：4,730日圓

哆啦A夢造型洗衣袋組

下班回到家身心靈都好疲勞，但每天的家事還是要完成阿~~~有沒有朋友們跟小編一樣洗衣服、曬衣服時都充滿憂鬱，別擔心！讓可愛的哆啦A夢陪你做麻煩的家事吧。燈燈燈，拿出哆啦A夢造型洗衣袋組，兩個不同大小可以裝入手洗衣物、針織衫等，保護衣服不被洗壞。

外出旅遊時也能當作分裝袋裝衣服，讓行李箱內分類整齊，也能避免衣服用髒哦

圖片來源及更多商品請參考這裡的官網

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