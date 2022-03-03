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機上餐新選擇　「ANA x 永續發展」提供健康且地球友善機上餐食

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ANA將於3/1起，商務艙提供健康素豬排飯（示意圖）。　圖：ANA全日本空輸株式會社／提供
ANA將於3/1起，商務艙提供健康素豬排飯（示意圖）。　圖：ANA全日本空輸株式會社／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】日本最大且連續9年榮獲五星評價的航空公司ANA，即將於部分國際線航班上提供更多的機上餐選擇，ANA將採以更健康的菜餚食材，減少對地球環境的影響。

自2022年3月1日起，遵循 ANA Future Promise（ANA x 永續發展）的目標，持續永續發展和社會公益的貢獻。ANA資深副總經理矢澤潤子表示：「這些新餐點皆說明，我們優先考慮食材的再利用性及資訊透明，同時提供給旅客美好的空中美食饗宴。我們的機上餐以健康為出發點，加上可再利用的食材以及我們精心的烹煮，讓旅客能安心享用我們的美味機上餐。」

▲ANA將於3／1起，經濟艙提供新鮮軟羽衣甘藍綜合沙拉（示意圖）。　圖：ANA全日本空輸株式會社／提供
▲ANA將於3／1起，經濟艙提供新鮮軟羽衣甘藍綜合沙拉（示意圖）。　圖：ANA全日本空輸株式會社／提供

推廣餐食的通用性

搭乘商務艙的旅客，可選擇健康的素豬排飯，提供的素肉餐食內含有較少的脂肪和低熱量，讓注重健康的旅客更加滿意。ANA長期以來致力於提供機上美味佳餚因而獲得肯定，近期ANA與「Connoisseur」美食鑑賞家合作，推出一系列健康餐食，「Connoisseur」美食鑑賞家是由日本以及國外的頂級廚師和侍酒師組成，使用最優質的食材細心烹飪多樣化的機上美食，供旅客做選擇。

◆提供餐點：輕食「健康素豬排飯」（不使用肉），以日本傳統的豆腐渣及蒟蒻烹調的健康美味餐點。

◆提供期間：2022 年 3 月 1 日 起～（預計一年）　※可能會調整提供期間

◆適用艙等：國際線 商務艙

◆適用航線：由日本飛往北美、歐洲、印度、大洋洲的航班　※檀香山、海參威除外

導入廚餘利用機制

搭乘從日本出發國際線航班的經濟艙旅客可享用沙拉，其中包含ANA有機栽培所種植的軟羽衣甘藍，這種再利用廚餘所種植出的新鮮軟羽衣甘藍，可改善口感且增添機上沙拉的風味。ANA空廚部門每年（截至2019年）大約會有248頓廚餘和28頓廢油。自2008年以來，ANA 集團皆能100％全數回收，且用於堆肥和動物飼料，未來，ANA將利用這種堆肥技術栽培更多的食品，以履行其 ANA Future Promise（ANA x 永續發展）目標的承諾。

◆提供餐點：綜合沙拉

◆提供期間：2022 年 3 月 1 日～

◆適用艙等：國際線 經濟艙

◆適用航線：由日本出發之所有國際線航班　※中國大陸、香港、台北、馬尼拉、首爾以及深夜航班除外

ANA長期以來努力提供多種機上餐食的選擇以及地球友善的餐食，這皆為 ANA Future Promise（ANA x 永續發展）的重要一環。此計畫除了優先考慮食材再利用性之外，更強調ESG、衛生性以及資訊透明化，這不僅可以改善旅客整體的搭機體驗，同時也讓 ANA 能夠實施此計畫，凝聚 ANA 全體員工團結意識，以實現2030年和2050年永續發展的里程碑。

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沙拉 豬排 航線

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