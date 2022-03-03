視覺嗅覺一次滿足！梅香陣陣撲鼻超療癒～日本早春賞梅3選

【旅奇傳媒/日本部報導】早春不讓河津櫻專美於前，日本各地陸續盛開、飄散雅緻花香的「梅花」也相當有看點。數千、數百株梅花樹遍佈山林與庭園當中，在2月上旬至3月中旬迎來最佳賞梅期，除了常見的白梅、紅梅等品種，宛如瀑布般傾瀉而下的垂枝梅花更是讓人無比驚艷！

■神奈川縣・湯河原梅林

▲關東近郊的「湯河原梅林」能夠賞梅、泡湯一趟滿足。 圖：野口観光マネジメント株式会社／來源

自東京車站搭乘JR特急踊子號約1.5小時可到達的「湯河原」鄰近熱海，是安排東京近郊一日遊的好去處。這裡不但是歷史悠久的溫泉勝地，2月～3月在幕山公園內的「湯河原梅林」也會舉辦梅之宴。

由4,000株紅梅與白梅構成的梅花絨毯布滿山坡，推薦一邊賞花一邊漫步而上，在高處俯瞰大片梅花林。回程前，還可以順道前往湯河原町內的日歸溫泉設施泡湯暖身。

2022湯河原梅林梅之宴

期間：2／5〜3／13

交通：活動期間可於JR湯河原站搭乘臨時巴士前往。

■埼玉縣・越生梅林

▲越生梅林相當腹地寬廣，可規劃半日或一日慢遊。 圖：apaneroさん／來源

埼玉縣的「越生梅林」與茨城縣水戶偕樂園、靜岡縣熱海梅園3者並列為關東三大梅林。越生梅林占地約達2公頃，以樹齡超過650年的古木「魁雪」為首，栽有白加賀、紅梅、越生野梅等上千棵梅樹。

若再加上周圍，花季期間則約有2萬株梅樹盛開！ 2月下旬至3月中旬梅花祭期間會有許多小吃攤販聚集於此，賞花之餘也能享受在地美味。往年還有復古小火車搭乘體驗，只要200日圓就能搭迷你火車在梅林之中愜意觀梅。

越生梅林梅花祭

期間：2／11〜3／21

交通：JR或東武鐵道越生站搭乘川越觀光巴士（往黑山方向）至梅林入口站。

■三重縣・鈴鹿之森庭園

▲夜間點燈之下，粉色的梅花海仙氣逼人！ 圖：潤風さん／來源

三重縣鈴鹿市的研究栽培農園「鈴鹿之森庭園」每年只在梅花祭開放參觀，以鈴鹿山脈為借景，約有200棵梅樹在此盛放。

除了代表性的「吳服枝垂」，也有白瀧枝垂、鹿兒島紅、藤牡丹枝垂等，其中被視為園內象徵的百年梅樹「天龍」與「地龍」約有2層樓高，猶如煙火綻放的姿態，白天美得讓人驚豔，夜晚打上燈光後更是別具風情。

2022鈴鹿之森庭園垂梅祭

期間：2／19～3月中旬（視花況、疫情而定）

交通：JR或近鐵四日市站搭乘賞梅臨時巴士前往。

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