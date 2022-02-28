快訊

歐盟官員回憶：烏克蘭總統澤倫斯基藏匿處被攻擊 被迫掛電話

台灣人請收下！佐賀推超實用「素食美食網站」　精選5家餐廳日本旅遊吃素免煩惱

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：SAGA Gastronomy／來源
圖：SAGA Gastronomy／來源

佐賀美食網「SAGA Gastronomy」推薦近40家餐廳，從甜點到主食通通有。　圖：SAGA Gastronomy／來源
佐賀美食網「SAGA Gastronomy」推薦近40家餐廳，從甜點到主食通通有。　圖：SAGA Gastronomy／來源

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】日本素食餐點其實沒有那麼難找！美食滿載的慢活旅遊勝地－佐賀縣就有多家供應蔬食的餐廳可以滿足素食主義者的胃。

近期當地推出集結有機蔬食、健康餐點、在地美味的美食餐廳懶人包「SAGA Gastronomy」，附圖的中文頁面幫助旅人快速找到想去的店家。餐廳菜單上附註的食材小圖，更讓特定宗教、食物過敏族群及素食者一眼就能辨識出合適的餐點，吃得美味、安心又健康。

本篇推薦5家無論葷素飲食者都能吃得開心的餐廳，趕緊挑好排進行程，國境開放後一起手刀飛佐賀一嘗美味吧！

▌三養基町　農家餐廳MAGARIYA

隱藏在三養基田野間的「農家餐廳 MAGARIA」，由自家米倉改裝而成，外觀走的是黑白素雅風，店內共有17個座位，還能看得到復古柴爐。

店家主要使用有機蔬菜、道地食材，備有各類蔬食製成的定食、披薩、咖哩等。MAGARIA午間定食一份只要1,080日圓，有源自自家菜園的野菜天婦羅、番茄麵疙瘩湯等八道菜色，另附沙拉、咖啡。而晚間套餐更加碼釜飯及甜點，絕對能讓食客吃得滿足。

《提醒：午間定食及晚間套餐含蔥蒜。》

▲農家餐廳MAGARIYA晚間套餐。　圖：SAGA Gastronomy／來源
▲農家餐廳MAGARIYA晚間套餐。　圖：SAGA Gastronomy／來源

▌多久市　天然料理餐廳 花曆

位處多久聖廟及西溪公園之間的「天然料理餐廳 花曆」，相當適合作為兩點間的用餐休憩站。這裡每季都有不同花卉可以賞，還能品嘗在地有機蔬菜製成的美味佳餚。

匯集多道料理的沙拉拼盤，由6種以上的當令鮮蔬沙拉、法式鹹派、野菇義大利麵、羅勒芋頭可樂餅、酪梨蜜柑沙拉、牛奶豆腐、芥末蓮藕、水菜、紅葉萵苣、芝麻菜、彩椒等組成，即使是食量不大的小鳥胃也能吃得多樣化。此外，這道餐點還會依季節更換菜色，每次來都能有初次品嘗的新鮮感。

《提醒：沙拉拼盤含蛋、牛奶。》

▲天然料理餐廳花曆 沙拉拼盤。　圖：SAGA Gastronomy／來源
▲天然料理餐廳花曆 沙拉拼盤。　圖：SAGA Gastronomy／來源

▌神埼郡　薪窯披薩Feliche

深受女性族群喜愛的人氣餐廳「薪窯披薩Feliche」，從JR吉野里公園站走路不用10分鐘即達。店內充滿義大利農家的溫馨舒適感，為了要讓旅人品嘗道地的拿坡里披薩，主廚使用與義大利窯烤爐構造相同的手作薪窯，就連披薩餅皮也只用義大利產的小麥、鹽、酵母以及水製成，外酥內Q。

除了堆滿8種季節野菜的田園風披薩值得蔬食主義者細細品嘗之外，用料紮實的水果塔也絕對能擄獲奶蛋素飲食者的心。

▲薪窯披薩Feliche 田園風披薩。　圖：SAGA Gastronomy／來源
▲薪窯披薩Feliche 田園風披薩。　圖：SAGA Gastronomy／來源

▌鳥栖市　款待餐廳OYOBARE

從JR新鳥栖站走路約15分鐘可達的「款待餐廳OYOBARE」，以能夠攝取7成每日蔬菜量的無菜單料理蔚為人氣。店內共有26個座位，營業時間從正中午至下午6點，即使午餐吃得晚也不用擔心吃不到。

每日換菜色的主廚嚴選蔬菜餐，約有30～50種當令蔬菜，藉由各種調理方式，給予豐富的營養價值。就連米飯都不馬虎，來自多久市的減農藥玄米在爐灶烹煮的加持下，美味更加分。

《提醒：餐點含肉、蔥蒜、蛋、牛奶、明膠、蜂蜜、酒。不吃肉者可於預約時告知更換菜色。》

▲款待餐廳OYOBARE 蔬菜餐。　圖：SAGA Gastronomy／來源
▲款待餐廳OYOBARE 蔬菜餐。　圖：SAGA Gastronomy／來源

▌有田町　GALLERY有田

洋溢著瓷都特有氛圍的咖啡館「GALLERY有田」，店內一大特色便是牆上的2,000個特色咖啡杯，只要點熱飲就能從中選出喜愛的杯子使用，體驗貴婦般的下午茶時光。

而正餐擺盤也相當精緻，一份1,650日圓的「有田名產 吳豆腐套餐」，主食為用葛粉、馬鈴薯澱粉混合在豆漿中製成的吳豆腐，口感Q彈猶如麻糬，淋上芝麻醬，味道更升級。配上使用大量在地食材的小菜拼盤，絕對能讓旅人嘗到滿滿佐賀味。

《提醒：吳豆腐套餐含蔥蒜、酒、蜂蜜。素食者可事先預約告知更換菜色。》

▲GALLERY有田 吳豆腐套餐。　圖：SAGA Gastronomy／來源
▲GALLERY有田 吳豆腐套餐。　圖：SAGA Gastronomy／來源

◎更多葷素餐廳情報請看「元氣佐賀」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

披薩 沙拉 義大利麵

延伸閱讀

別再笑新北永和是大迷宮了！巷子裡外藏盡各種美食 讓你吃不完

男子出遊吃飯險被豆腐噎死 119救回一命

高腳杯的牛奶喝不到啦！聰明美短貓不氣餒用一招成功暢飲

台北301元韓式吃到飽！咕咕家「日期=用餐價」連4天優惠，炸雞、披薩、魚板任吃

相關新聞

台灣人請收下！佐賀推超實用「素食美食網站」　精選5家餐廳日本旅遊吃素免煩惱

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】日本素食餐點其實沒有那麼難找！美食滿載的慢活旅遊勝地－佐賀縣就有多家供應蔬食的餐廳可以滿足素食主義者的胃。 近期當地推出集結有機蔬食、健康餐點、在地美味的美食餐廳懶人包「

體驗日本渡輪過夜　從東京到北海道搭「商船三井Sunflower號」 坐船旅行很懷舊

從韓國紅起來的飯店度假旅遊方式Hocance越來越紅，在日本也非常有人氣。飯店度假有趣，渡輪上的飯店度假又是另一種樂趣。這次我們搭上商船三井Sunflower號，從東京出發到北海道，走了一趟特別的Hocance飯店度假之旅，同時體驗了一下舊時代人們出行跨海的一點惆悵浪漫。

日本早春賞櫻3選！ 2~3月來看「河津櫻」粉嫩綻放 交織油菜花海更迷人

【旅奇傳媒/日本部報導】色澤呈現粉色、桃粉色的「河津櫻」是日本最早盛開的櫻花品種，每年2月起逐漸迎來開花期。以靜岡縣伊豆半島的河津櫻為領頭羊，日本各地河津櫻花季活動在2月～3月粉嫩登場，與春季人潮洶湧

「最陡過山車」垂直墜落＋7次迴轉！富士急樂園設施7選　牢籠摩天輪、廢棄醫院鬼屋必挑戰

富士急樂園面積非常大， 共分4個主題園區，有30多個遊樂設施，不論刺激動感的，還是可以親子同樂的設施都十分豐富。以下就來為大家介紹富士急樂園幾個不可不玩的設施吧~

皮卡丘砂鍋、閃電尾巴湯匙萌翻　寶可夢暖心廚具雜貨登場

日本寶可夢中心線上商店去年底推出了各種皮卡丘廚具商品，用可愛的造型土鍋(砂鍋)煮頓美味火鍋吃暖心又暖胃💖除了土鍋之外，還有尾巴造型湯匙和玻璃杯等各式周邊

河津櫻2月盛放成「3公里櫻花道」　日本第一櫻伊豆或三浦半島就能賞

2月時到靜岡的伊豆半島，就可以看到最早開的櫻花–「河津櫻」。除此之外，每年靜岡縣的河津町也會舉辦河津櫻的祭典，也是每年的一大盛事~

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。