台灣人請收下！佐賀推超實用「素食美食網站」　精選5家餐廳日本旅遊吃素免煩惱

佐賀美食網「SAGA Gastronomy」推薦近40家餐廳，從甜點到主食通通有。 圖：SAGA Gastronomy／來源

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】日本素食餐點其實沒有那麼難找！美食滿載的慢活旅遊勝地－佐賀縣就有多家供應蔬食的餐廳可以滿足素食主義者的胃。

近期當地推出集結有機蔬食、健康餐點、在地美味的美食餐廳懶人包「SAGA Gastronomy」，附圖的中文頁面幫助旅人快速找到想去的店家。餐廳菜單上附註的食材小圖，更讓特定宗教、食物過敏族群及素食者一眼就能辨識出合適的餐點，吃得美味、安心又健康。

本篇推薦5家無論葷素飲食者都能吃得開心的餐廳，趕緊挑好排進行程，國境開放後一起手刀飛佐賀一嘗美味吧！

▌三養基町 農家餐廳MAGARIYA

隱藏在三養基田野間的「農家餐廳 MAGARIA」，由自家米倉改裝而成，外觀走的是黑白素雅風，店內共有17個座位，還能看得到復古柴爐。

店家主要使用有機蔬菜、道地食材，備有各類蔬食製成的定食、披薩、咖哩等。MAGARIA午間定食一份只要1,080日圓，有源自自家菜園的野菜天婦羅、番茄麵疙瘩湯等八道菜色，另附沙拉、咖啡。而晚間套餐更加碼釜飯及甜點，絕對能讓食客吃得滿足。

《提醒：午間定食及晚間套餐含蔥蒜。》

▲農家餐廳MAGARIYA晚間套餐。 圖：SAGA Gastronomy／來源

▌多久市 天然料理餐廳 花曆

位處多久聖廟及西溪公園之間的「天然料理餐廳 花曆」，相當適合作為兩點間的用餐休憩站。這裡每季都有不同花卉可以賞，還能品嘗在地有機蔬菜製成的美味佳餚。

匯集多道料理的沙拉拼盤，由6種以上的當令鮮蔬沙拉、法式鹹派、野菇義大利麵、羅勒芋頭可樂餅、酪梨蜜柑沙拉、牛奶豆腐、芥末蓮藕、水菜、紅葉萵苣、芝麻菜、彩椒等組成，即使是食量不大的小鳥胃也能吃得多樣化。此外，這道餐點還會依季節更換菜色，每次來都能有初次品嘗的新鮮感。

《提醒：沙拉拼盤含蛋、牛奶。》

▲天然料理餐廳花曆 沙拉拼盤。 圖：SAGA Gastronomy／來源

▌神埼郡 薪窯披薩Feliche

深受女性族群喜愛的人氣餐廳「薪窯披薩Feliche」，從JR吉野里公園站走路不用10分鐘即達。店內充滿義大利農家的溫馨舒適感，為了要讓旅人品嘗道地的拿坡里披薩，主廚使用與義大利窯烤爐構造相同的手作薪窯，就連披薩餅皮也只用義大利產的小麥、鹽、酵母以及水製成，外酥內Q。

除了堆滿8種季節野菜的田園風披薩值得蔬食主義者細細品嘗之外，用料紮實的水果塔也絕對能擄獲奶蛋素飲食者的心。

▲薪窯披薩Feliche 田園風披薩。 圖：SAGA Gastronomy／來源

▌鳥栖市 款待餐廳OYOBARE

從JR新鳥栖站走路約15分鐘可達的「款待餐廳OYOBARE」，以能夠攝取7成每日蔬菜量的無菜單料理蔚為人氣。店內共有26個座位，營業時間從正中午至下午6點，即使午餐吃得晚也不用擔心吃不到。

每日換菜色的主廚嚴選蔬菜餐，約有30～50種當令蔬菜，藉由各種調理方式，給予豐富的營養價值。就連米飯都不馬虎，來自多久市的減農藥玄米在爐灶烹煮的加持下，美味更加分。

《提醒：餐點含肉、蔥蒜、蛋、牛奶、明膠、蜂蜜、酒。不吃肉者可於預約時告知更換菜色。》

▲款待餐廳OYOBARE 蔬菜餐。 圖：SAGA Gastronomy／來源

▌有田町 GALLERY有田

洋溢著瓷都特有氛圍的咖啡館「GALLERY有田」，店內一大特色便是牆上的2,000個特色咖啡杯，只要點熱飲就能從中選出喜愛的杯子使用，體驗貴婦般的下午茶時光。

而正餐擺盤也相當精緻，一份1,650日圓的「有田名產 吳豆腐套餐」，主食為用葛粉、馬鈴薯澱粉混合在豆漿中製成的吳豆腐，口感Q彈猶如麻糬，淋上芝麻醬，味道更升級。配上使用大量在地食材的小菜拼盤，絕對能讓旅人嘗到滿滿佐賀味。

《提醒：吳豆腐套餐含蔥蒜、酒、蜂蜜。素食者可事先預約告知更換菜色。》

▲GALLERY有田 吳豆腐套餐。 圖：SAGA Gastronomy／來源

◎更多葷素餐廳情報請看「元氣佐賀」。

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