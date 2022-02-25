日本早春賞櫻3選！ 2~3月來看「河津櫻」粉嫩綻放 交織油菜花海更迷人

「河津櫻」是早春賞櫻的主角，每年2月上旬起就有機會看到粉色花海。 圖：ティマさん／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】色澤呈現粉色、桃粉色的「河津櫻」是日本最早盛開的櫻花品種，每年2月起逐漸迎來開花期。以靜岡縣伊豆半島的河津櫻為領頭羊，日本各地河津櫻花季活動在2月～3月粉嫩登場，與春季人潮洶湧的櫻花季相比，早鳥才能欣賞得到的早春櫻花更適合列入後疫情時代旅程規劃！

■神奈川縣・松田山香草花園（西平畑公園）

▲富士山從粉色櫻花海中冒出的模樣相當可愛。 圖：umiphotoさん／來源

「松田山香草花園」擁有約360株河津櫻環繞，從松田山頂遠眺景色絕佳，不僅能飽覽松田町及箱根山色，天氣良好時甚至能欣賞富士山美景！花季期間除了沿著山坡賞櫻，更有機會搭乘松田山上大小僅有正常鐵道6分之1的故鄉鐵道迷你列車穿梭粉色花海間，花季期間晚上會施行夜間點燈，能將夜櫻與夜景一次收集。公園距離東京都心車程約1小時，也可從東京車站或新宿站搭乘巴士、鐵道等前往。

第23屆松田櫻花季

期間：2／11～3／6

交通：小田急小田原線新松田站北口徒步約25分；或由東京站八重洲南口搭乘東名高速巴士至「東名松田」站下，徒步約3分。

■靜岡縣・南方的櫻花與油菜花祭

▲南方的櫻花與油菜花祭不僅雙色花海迷人，期間中更有熱鬧活動不間斷登場。 圖：南伊豆町観光協会／來源

想看全日本最早的櫻花就來靜岡縣！南伊豆町的「南方的櫻花與油菜花祭」能欣賞約800株河津櫻在青野川盛開美景，櫻花在兩岸綿延成約4.2公里的粉色大道，再加上黃澄澄油菜花海，雙色繽紛美景超迷人。 花季期間晚上有夜間點燈活動，白天則有機會搭乘浪漫的「賞花人力車」，5分鐘路線每人收費500日圓，覺得意猶未盡則能選20分鐘路線（收費2,000日圓）體驗！

2022南方的櫻花與油菜花祭

期間：2／1～3／10

交通：JR伊豆急下田站搭公車至「九条橋」站下，徒步2～3分。

■大分縣・四浦半島河津櫻

▲四浦半島上擁有多個河津櫻魅力景點，可規劃全天賞櫻之旅！ 圖：大分縣／來源

大分縣東南部的「津久見市」是九州最早迎接春天的賞櫻名所，這裡為面朝豐後水道的沿海城市，氣候較為溫暖，河津櫻於2月上旬便會陸續綻放，並在中旬迎來最佳賞花期。

津久見市東側的四浦半島約有5,000棵河津櫻分散各地，推薦在「四浦展望台」能欣賞櫻花與豐後水道相映的美景，天氣好的話還能看到四國地區！而「高濱」則能一口氣把櫻花、大海、保戶島拍入框。若想看櫻花映鳥居的和風景致，田浦一帶的「天滿社」也是不錯的選擇！

最佳賞花期：2月上旬～3月上旬 （※2022豐後水道河津櫻祭因疫情取消。）

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