體驗日本渡輪過夜　從東京到北海道搭「商船三井Sunflower號」 坐船旅行很懷舊

坐船旅行是一種懷舊時尚

生在飛機和電車都已非常普及的現代，坐船旅行彷彿成了只存在螢幕中的體驗。以前在時代劇或是一些舊時代背景的電影中，常會看到乘船旅行的場景——那種看著大船進港、海鷗紛飛、站在甲板上，讓海風吹亂思緒雨秀髮等的情結，不禁讓人好想體驗一次坐船旅行的滋味。終於在這次有機會搭上往來於關東與北海道之間的渡輪商船三井Sunflower號，來一趟兩天一夜的渡輪Hocance的同時，感受那海上船行的悠揚感受。

大洗港到苫小牧港 近18小時的海航之旅

具體來說，航行於茨城大洗港與北海道苫小牧港之間的渡輪商船三井Sunflower號，是一艘載貨載人也載車的老牌渡輪，也是廣義的東京首都圈到北海道的重要航線之一。啟航至今適逢50週年紀念，且也在去年上映的人氣日劇《輪到你了（あなたの番です！）》的劇場版中登場。

圖片來源：商船三井フェリー

目前商船三井Sunflower號一天兩班次，分別有傍晚出發（大洗19:45出發、苫小牧18:45出發）和凌晨出發的（大洗01:45出發、苫小牧01:30出發），兩班的船型也不一樣。其中，一般較多人選擇的是傍晚出發的班次，不僅時間行程上比較好安排，並真能體驗到舊時代裡船上過一晚的感覺，且船型也是擁有多種房間房型，同時有用餐空間、伴手禮購物店、海景浴場等公共設備的船隻。

這次體驗搭乘的是19:45自大洗出發的傍晚班次，需要在17:30左右到大洗港準備登船手續。從東京到大洗，可以選擇搭電車（JR常磐線）或是到東京車站搭直通巴士「高速水戶號・那珂湊線（高速みと号・那珂湊線）」到水戶，轉鹿島臨海鐵道的大洗鹿島線，並在大洗下車後再選擇轉巴士、搭計程車或步行前往（步行大概要20～30分鐘）。商船三井有推出單程交通住宿套票，包含了東京到大洗、苫小牧到札幌的巴士券，而且還前後各多一天有效期限，方便大家可以規劃在茨城或札幌的行程。

圖片來源：商船三井フェリー

然而受到疫情影響，目前從東京車站直接發車到水戶的高速巴士停駛中，所以我們是選擇搭電車前往。由於想要拍船進港的樣子，我們中午就已經到了大洗，而當天陽光正明媚。喜歡大洗鹿島線的復古車型，尤其是車廂內的氛圍搭配午後陽光特別有種時光慢下來的感覺。

說起大洗，最有名的莫過於有種千年孤寂FU的海上鳥居——大洗磯前神社鳥居，沒記錯的話也被評為靈力強大的能量景點之一。作為海港城市，大洗擁有號稱關東規模最大的水族館「海洋世界茨城大洗水族館」，而膠原蛋白滿滿的鮟鱇魚鍋更是美食名物。

因為提早到達大洗港的渡輪總站（大洗港フェリーターミナル），站內還沒什麼等待的乘客，在陽光的照耀下也顯得格外恣意。

到了14:00左右，從北海道回來的船隻到港，我們在總站外的港邊迎船。看著遠海的渡輪商船三井Sunflower號從小小一個點越變越大，直到鳴笛展現在眼前，並帶著許多海鷗紛飛——那種想起各種場景與即將啟程的興奮感交雜，整個人心波蕩漾地很雀躍。

迎接完Sunflower號入港後，距離開放上船還有一些時間。若是有興趣，其實也是可以走個20～30分鐘，去看看大洗的名景——大洗磯前神社的海上鳥居。若不想奔波，可以就在候船大廳歇著。

寬敞且溫馨的船內空間

由於是參與特別體驗，所以我們得以比較早上船，船內的公共空間寬敞乾淨，在陽光的照耀下也顯得十分溫暖。渡輪商船三井Sunflower號全船共有7個樓層，其中1到3層是車輛甲板，乘客上船入口在4樓，主要活動樓層是5到7樓。其中公共空間設施主要在5、6兩樓。

圖片來源：JAPANKURU

由於疫情的關係，清潔人員在清掃消毒方面也有特別著力謹慎，而船艙內的有特別加裝紫外線殺菌裝置Aero Shield，並保持艙內空氣流動。

從復古床位到豪華海景景觀房 房型超多樣

尊貴房（Premium Room）（圖片來源：JAPANKURU）

渡輪商船三井Sunflower號的住宿房型之多樣，其實有點超乎我個人的想像。它主要有包括大通舖床位的經濟房（Tourist Room）、膠囊型的舒適房（Comfort Room） 、擁有獨立衛浴的一般內艙房（Inside Room）、一般海景房（Ocean View）、床鋪升級的高級內艙房（Inside Superior Room）、高級海景房和式（Ocean View Superior Room Japanese Style）、高級海景房和洋式（Ocean View Superior Room Japanese Style with Beds）、擁有獨立陽台的尊貴房（Premium Room），以及豪華套房（Suite Room）共9大類，另外還有可攜帶寵物入住的房型以及無障礙房型等。

經濟房（Tourist Room）（圖片來源：JAPANKURU）

高級海景房和洋式（Ocean View Superior Room Japanese Style with Beds）（圖片來源：JAPANKURU）

我們入住的是擁有獨立衛浴及海景陽台的尊貴房（Premium Room），兩人住起來剛剛好。戶外獨立的陽台上也有躺椅和茶几，看海看星星都不錯，尤其是房間內看出去，特別有度假的感覺。

茨城北海道美食 海景用餐空間很適宜

搭船旅行，伙食也是非常關鍵的一環。渡輪商船三井Sunflower號上的飲食，主要是第一天的晚餐、第二天的早餐及午間喫茶時段。船內備有廚房及料理團隊，大多採用茨城及北海道兩地的食材，變幻出豐富美味的料理。晚餐及早餐的用餐方式都以自助式為主，當然配合防疫，用餐取餐時必須戴好口罩，並使用手套。除此之外，工作人員亦有留意入場人數，以防止人群過於密集等。

圖片來源：JAPANKURU

喫茶時段的用餐方式則比較像百貨公司的美食區，提供足以當作午餐的輕食料理以及飲料。如果要說名物呢，晚餐時段可以嚐到北海道風十足的成吉思汗烤肉、醬燒牛腩，還有新鮮的酒蒸蛤蜊、時蔬鹽炒花枝等，早餐則是西式日式兼有，喫茶時段的拉麵則頗受好評。如果想追求一些打卡美食，除了甜點之外，喫茶時段有提供的水果果昔也是不錯的選擇。

圖片來源：JAPANKURU

想要在船內用餐，可以在餐廳外的自動購票機上選購餐券，晚餐一人2000日圓，飲料吧和酒水另外計價，早餐一人1200日圓，喫茶時段的餐點則從300日圓起跳。建議大家可以購買晚餐與早餐的聯票比較划算，一人只要2600日圓。

【自助式晚餐】

用餐時間：

大洗出發 18:30～20:30（20:00 L.O.）

苫小牧出發 18:00～20:00（19:30 L.O.）

餐券價格：大人 2000日圓 | 小學生 1100日圓（小學以下免費）

【自助式早餐】

用餐時間：7:30～9:30（9:00L.O.）

餐券價格：大人 1200日圓 | 小學生 900日圓（小學以下免費）

【喫茶】

用餐時間：11:30～12:30

用餐價：300日圓起

【自助晚餐+早餐聯票】

餐券價格：大人 2600日圓 | 小學生 1600日圓（小學以下免費）

泡澡加購物 飯後休閒時間

圖片來源：JAPANKURU

用完晚餐後的休閒時間，可以選擇到船內的公共浴場泡個澡，也可到船內的伴手禮販售處晃一圈，尋覓伴手禮和小吃，帶回房間搭配閒聊或是電影也不錯。只是由於晚上窗外一片漆黑，若想要一遍看海一邊泡澡，建議隔天天亮再來。

渡輪三井商船Sunflower號有開發自己的船上娛樂APP系統「Sunflower Smart Quest」，裡面有提供電影、觀光地導覽等選項，豐富大家渡船的娛樂時光。不過我們由於準備隔天早上要早起看海上日出，所以就想喝點小酒吃吃零食聊聊天。所以飯後的目的地，就是伴手禮店啦！

船上的販售處不算大，但是商品琳瑯滿目，從一般的零食、下酒菜小吃、酒水、冰淇淋到船上的周邊紀念商品都有，像是北海道經典伴手禮薯條三兄弟、白色戀人，或是茨城大洗特別有名的安康魚商品在這裏都能找到。我們找到很特別的水藍色網走流冰啤酒，還有本來就喜歡的札幌啤酒，並選了幾樣適合下就的海產小吃，像是可以看到整隻的螢光小魷魚、嚼起來特別夠味的煙燻油漬北海道帆立貝等。雖然看到鹿肉罐頭覺得很有意思，不過後來還是放回去架子上了。

除了下酒菜之外，還發現了很可愛的周邊紀念商品。TOMIKA小汽車牌的渡輪商船三井Sunflower號很適合送給小男孩，而Hello Kitty的聯名商品則很適合小女孩和少女們。

【公共浴池】

開放時間：

大洗出發 乘船時～22:00、隔日6:30～下船

苫小牧吃法 乘船時～21:30、隔日6:30～下船

【伴手禮販售店】

營業時間：

大洗出發 乘船時～22:00、8:00～12:30

苫小牧吃法 乘船時～21:30、8:00～12:30

海上日出能量滿滿 碧海藍天下的船上探索

隔天一早六點不到，我們便到甲板上等日出。因為體驗的時候是11月快中旬，所以日出已經算比較晚，可以多睡一點。當然相對的代價就是⋯⋯清晨海上特別冷，但為了沐浴海上日出的能量，一切都是值得滴！拍照時，遠方正好還有一艘船經過。那種看著太陽自海面上緩緩升起，周邊光線變化的感覺，不禁想起電影少年PI的某些場景，雖然我們的船的大小差很多。（笑）

看完日出各種拍照完後，在7:30早餐開飯前，不妨去泡個澡，或是回房間睡個回籠覺。而自助早餐這邊在前面已經有大概介紹過，這邊就直接和大家分享，後來在船上閒晃拍照時覺得拍起來蠻有趣的一些景色。

以白色和藍色為主的碧海藍天，加上白色為主的船身，在陽光的照耀下顯得特別明媚。而在渡輪上可以發現一些可愛的所謂的「海軍風」小物，對於喜歡練習小品攝影的朋友來說，應該是蠻有趣的一場小探險。

闖蕩的時候巧遇同行的「 日本有個U1 YuiTube」 的Yui，她也正在冒險中，於是就厚臉皮地強迫她當拍照練習對象。（笑）日出後的甲板上上暖和多了，開闊的空間和無垠的大海，在船聲和海濤聲並奏下，大聲唱歌好像也不會被發現。而這樣走走拍拍，買買伴手禮再吃吃午飯，在船上的半日時光轉眼即逝。如錶定時間13:30到達北海道苫小牧港後，也為這一趟渡船之旅劃上句點。

旅程尾聲

下船後，若有搭配購買巴士聯票的朋友，可以在苫小牧港外搭乘「高速苫小牧號（高速とまこまい号）」前往札幌市區。不過現在受到疫情影響，高速巴士一樣停駛，所以我們是選擇在港外搭公車到JR苫小牧站再轉電車去新千歲機場。對，是新千歲機場，因為這次時間有限，所以是很純粹的渡輪體驗之旅，不然真希望可以在北海道多待一些時間。

苫小牧是個工業海港都市，是太平洋側，是札幌都市圈內最近的太平洋側港口，且距離新千歲機場很近，因此也是北海道海運的重要港口。JR苫小牧站舊舊的格外有分懷舊感，我想也正好切中此行的基調之一——就是要懷舊囉。

圖片來源：JAPANKURU

若你也想要來一趟復古懷舊的海上漫旅，可到渡輪商船三井Sunflower號的官方網站上預約行程。

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