體驗日本渡輪過夜 從東京到北海道搭「商船三井Sunflower號」 坐船旅行很懷舊
坐船旅行是一種懷舊時尚
生在飛機和電車都已非常普及的現代，坐船旅行彷彿成了只存在螢幕中的體驗。以前在時代劇或是一些舊時代背景的電影中，常會看到乘船旅行的場景——那種看著大船進港、海鷗紛飛、站在甲板上，讓海風吹亂思緒雨秀髮等的情結，不禁讓人好想體驗一次坐船旅行的滋味。終於在這次有機會搭上往來於關東與北海道之間的渡輪商船三井Sunflower號，來一趟兩天一夜的渡輪Hocance的同時，感受那海上船行的悠揚感受。
大洗港到苫小牧港 近18小時的海航之旅
具體來說，航行於茨城大洗港與北海道苫小牧港之間的渡輪商船三井Sunflower號，是一艘載貨載人也載車的老牌渡輪，也是廣義的東京首都圈到北海道的重要航線之一。啟航至今適逢50週年紀念，且也在去年上映的人氣日劇《輪到你了（あなたの番です！）》的劇場版中登場。
目前商船三井Sunflower號一天兩班次，分別有傍晚出發（大洗19:45出發、苫小牧18:45出發）和凌晨出發的（大洗01:45出發、苫小牧01:30出發），兩班的船型也不一樣。其中，一般較多人選擇的是傍晚出發的班次，不僅時間行程上比較好安排，並真能體驗到舊時代裡船上過一晚的感覺，且船型也是擁有多種房間房型，同時有用餐空間、伴手禮購物店、海景浴場等公共設備的船隻。
這次體驗搭乘的是19:45自大洗出發的傍晚班次，需要在17:30左右到大洗港準備登船手續。從東京到大洗，可以選擇搭電車（JR常磐線）或是到東京車站搭直通巴士「高速水戶號・那珂湊線（高速みと号・那珂湊線）」到水戶，轉鹿島臨海鐵道的大洗鹿島線，並在大洗下車後再選擇轉巴士、搭計程車或步行前往（步行大概要20～30分鐘）。商船三井有推出單程交通住宿套票，包含了東京到大洗、苫小牧到札幌的巴士券，而且還前後各多一天有效期限，方便大家可以規劃在茨城或札幌的行程。
然而受到疫情影響，目前從東京車站直接發車到水戶的高速巴士停駛中，所以我們是選擇搭電車前往。由於想要拍船進港的樣子，我們中午就已經到了大洗，而當天陽光正明媚。喜歡大洗鹿島線的復古車型，尤其是車廂內的氛圍搭配午後陽光特別有種時光慢下來的感覺。
說起大洗，最有名的莫過於有種千年孤寂FU的海上鳥居——大洗磯前神社鳥居，沒記錯的話也被評為靈力強大的能量景點之一。作為海港城市，大洗擁有號稱關東規模最大的水族館「海洋世界茨城大洗水族館」，而膠原蛋白滿滿的鮟鱇魚鍋更是美食名物。
因為提早到達大洗港的渡輪總站（大洗港フェリーターミナル），站內還沒什麼等待的乘客，在陽光的照耀下也顯得格外恣意。
到了14:00左右，從北海道回來的船隻到港，我們在總站外的港邊迎船。看著遠海的渡輪商船三井Sunflower號從小小一個點越變越大，直到鳴笛展現在眼前，並帶著許多海鷗紛飛——那種想起各種場景與即將啟程的興奮感交雜，整個人心波蕩漾地很雀躍。
迎接完Sunflower號入港後，距離開放上船還有一些時間。若是有興趣，其實也是可以走個20～30分鐘，去看看大洗的名景——大洗磯前神社的海上鳥居。若不想奔波，可以就在候船大廳歇著。
寬敞且溫馨的船內空間
由於是參與特別體驗，所以我們得以比較早上船，船內的公共空間寬敞乾淨，在陽光的照耀下也顯得十分溫暖。渡輪商船三井Sunflower號全船共有7個樓層，其中1到3層是車輛甲板，乘客上船入口在4樓，主要活動樓層是5到7樓。其中公共空間設施主要在5、6兩樓。
由於疫情的關係，清潔人員在清掃消毒方面也有特別著力謹慎，而船艙內的有特別加裝紫外線殺菌裝置Aero Shield，並保持艙內空氣流動。
從復古床位到豪華海景景觀房 房型超多樣
渡輪商船三井Sunflower號的住宿房型之多樣，其實有點超乎我個人的想像。它主要有包括大通舖床位的經濟房（Tourist Room）、膠囊型的舒適房（Comfort Room） 、擁有獨立衛浴的一般內艙房（Inside Room）、一般海景房（Ocean View）、床鋪升級的高級內艙房（Inside Superior Room）、高級海景房和式（Ocean View Superior Room Japanese Style）、高級海景房和洋式（Ocean View Superior Room Japanese Style with Beds）、擁有獨立陽台的尊貴房（Premium Room），以及豪華套房（Suite Room）共9大類，另外還有可攜帶寵物入住的房型以及無障礙房型等。
我們入住的是擁有獨立衛浴及海景陽台的尊貴房（Premium Room），兩人住起來剛剛好。戶外獨立的陽台上也有躺椅和茶几，看海看星星都不錯，尤其是房間內看出去，特別有度假的感覺。
茨城北海道美食 海景用餐空間很適宜
搭船旅行，伙食也是非常關鍵的一環。渡輪商船三井Sunflower號上的飲食，主要是第一天的晚餐、第二天的早餐及午間喫茶時段。船內備有廚房及料理團隊，大多採用茨城及北海道兩地的食材，變幻出豐富美味的料理。晚餐及早餐的用餐方式都以自助式為主，當然配合防疫，用餐取餐時必須戴好口罩，並使用手套。除此之外，工作人員亦有留意入場人數，以防止人群過於密集等。
喫茶時段的用餐方式則比較像百貨公司的美食區，提供足以當作午餐的輕食料理以及飲料。如果要說名物呢，晚餐時段可以嚐到北海道風十足的成吉思汗烤肉、醬燒牛腩，還有新鮮的酒蒸蛤蜊、時蔬鹽炒花枝等，早餐則是西式日式兼有，喫茶時段的拉麵則頗受好評。如果想追求一些打卡美食，除了甜點之外，喫茶時段有提供的水果果昔也是不錯的選擇。
想要在船內用餐，可以在餐廳外的自動購票機上選購餐券，晚餐一人2000日圓，飲料吧和酒水另外計價，早餐一人1200日圓，喫茶時段的餐點則從300日圓起跳。建議大家可以購買晚餐與早餐的聯票比較划算，一人只要2600日圓。
【自助式晚餐】
用餐時間：
大洗出發 18:30～20:30（20:00 L.O.）
苫小牧出發 18:00～20:00（19:30 L.O.）
餐券價格：大人 2000日圓 | 小學生 1100日圓（小學以下免費）
【自助式早餐】
用餐時間：7:30～9:30（9:00L.O.）
餐券價格：大人 1200日圓 | 小學生 900日圓（小學以下免費）
【喫茶】
用餐時間：11:30～12:30
用餐價：300日圓起
【自助晚餐+早餐聯票】
餐券價格：大人 2600日圓 | 小學生 1600日圓（小學以下免費）
泡澡加購物 飯後休閒時間
用完晚餐後的休閒時間，可以選擇到船內的公共浴場泡個澡，也可到船內的伴手禮販售處晃一圈，尋覓伴手禮和小吃，帶回房間搭配閒聊或是電影也不錯。只是由於晚上窗外一片漆黑，若想要一遍看海一邊泡澡，建議隔天天亮再來。
渡輪三井商船Sunflower號有開發自己的船上娛樂APP系統「Sunflower Smart Quest」，裡面有提供電影、觀光地導覽等選項，豐富大家渡船的娛樂時光。不過我們由於準備隔天早上要早起看海上日出，所以就想喝點小酒吃吃零食聊聊天。所以飯後的目的地，就是伴手禮店啦！
船上的販售處不算大，但是商品琳瑯滿目，從一般的零食、下酒菜小吃、酒水、冰淇淋到船上的周邊紀念商品都有，像是北海道經典伴手禮薯條三兄弟、白色戀人，或是茨城大洗特別有名的安康魚商品在這裏都能找到。我們找到很特別的水藍色網走流冰啤酒，還有本來就喜歡的札幌啤酒，並選了幾樣適合下就的海產小吃，像是可以看到整隻的螢光小魷魚、嚼起來特別夠味的煙燻油漬北海道帆立貝等。雖然看到鹿肉罐頭覺得很有意思，不過後來還是放回去架子上了。
除了下酒菜之外，還發現了很可愛的周邊紀念商品。TOMIKA小汽車牌的渡輪商船三井Sunflower號很適合送給小男孩，而Hello Kitty的聯名商品則很適合小女孩和少女們。
【公共浴池】
開放時間：
大洗出發 乘船時～22:00、隔日6:30～下船
苫小牧吃法 乘船時～21:30、隔日6:30～下船
【伴手禮販售店】
營業時間：
大洗出發 乘船時～22:00、8:00～12:30
苫小牧吃法 乘船時～21:30、8:00～12:30
海上日出能量滿滿 碧海藍天下的船上探索
隔天一早六點不到，我們便到甲板上等日出。因為體驗的時候是11月快中旬，所以日出已經算比較晚，可以多睡一點。當然相對的代價就是⋯⋯清晨海上特別冷，但為了沐浴海上日出的能量，一切都是值得滴！拍照時，遠方正好還有一艘船經過。那種看著太陽自海面上緩緩升起，周邊光線變化的感覺，不禁想起電影少年PI的某些場景，雖然我們的船的大小差很多。（笑）
看完日出各種拍照完後，在7:30早餐開飯前，不妨去泡個澡，或是回房間睡個回籠覺。而自助早餐這邊在前面已經有大概介紹過，這邊就直接和大家分享，後來在船上閒晃拍照時覺得拍起來蠻有趣的一些景色。
以白色和藍色為主的碧海藍天，加上白色為主的船身，在陽光的照耀下顯得特別明媚。而在渡輪上可以發現一些可愛的所謂的「海軍風」小物，對於喜歡練習小品攝影的朋友來說，應該是蠻有趣的一場小探險。
闖蕩的時候巧遇同行的「日本有個U1 YuiTube」 的Yui，她也正在冒險中，於是就厚臉皮地強迫她當拍照練習對象。（笑）日出後的甲板上上暖和多了，開闊的空間和無垠的大海，在船聲和海濤聲並奏下，大聲唱歌好像也不會被發現。而這樣走走拍拍，買買伴手禮再吃吃午飯，在船上的半日時光轉眼即逝。如錶定時間13:30到達北海道苫小牧港後，也為這一趟渡船之旅劃上句點。
旅程尾聲
下船後，若有搭配購買巴士聯票的朋友，可以在苫小牧港外搭乘「高速苫小牧號（高速とまこまい号）」前往札幌市區。不過現在受到疫情影響，高速巴士一樣停駛，所以我們是選擇在港外搭公車到JR苫小牧站再轉電車去新千歲機場。對，是新千歲機場，因為這次時間有限，所以是很純粹的渡輪體驗之旅，不然真希望可以在北海道多待一些時間。
苫小牧是個工業海港都市，是太平洋側，是札幌都市圈內最近的太平洋側港口，且距離新千歲機場很近，因此也是北海道海運的重要港口。JR苫小牧站舊舊的格外有分懷舊感，我想也正好切中此行的基調之一——就是要懷舊囉。
若你也想要來一趟復古懷舊的海上漫旅，可到渡輪商船三井Sunflower號的官方網站上預約行程。
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