快訊

余苑綺恐剩2個月壽命！李亞萍暴哭：全家人都被擊垮

2022訪日獎勵旅遊 日本觀光局推薦「42個魅力體驗」活動景點

欣傳媒 / 欣傳媒
日本觀光局JNTO針對獎勵旅遊推薦42件素材景點；圖片／日本觀光局(JNTO)提供、EDITIONhotels提供
日本觀光局JNTO針對獎勵旅遊推薦42件素材景點；圖片／日本觀光局(JNTO)提供、EDITIONhotels提供

日本觀光局JNTO針對獎勵旅遊推薦42件素材景點，圖為千葉縣古民家作為晚宴場所；圖片／日本觀光局(JNTO)提供
日本觀光局JNTO針對獎勵旅遊推薦42件素材景點，圖為千葉縣古民家作為晚宴場所；圖片／日本觀光局(JNTO)提供

日本觀光局於2/9舉行「訪日獎勵旅遊線上商談會（台北）」，因邊境尚未鬆綁，今年度(2022年)獎勵旅遊商談會仍採線上方式進行，邀請台灣旅行社、媒體參與，與日本19個日本地方政府・會展協會、飯店、DMC和其他旅遊相關企業進行線上商談。

「東京EDITION虎之門酒店」的頂樓花園夜景，提出融合永續發展及健康概念的會議體驗提案；圖片／EDITIONhotels提供
「東京EDITION虎之門酒店」的頂樓花園夜景，提出融合永續發展及健康概念的會議體驗提案；圖片／EDITIONhotels提供

日本觀光局MICE推廣部部長川崎悅子表示，日本觀光局（JNTO）這次企劃台灣(台北)地區辦理訪日獎勵旅遊之旅行社與日本相關單位的線上商談會，提供台灣旅遊業者訪日獎勵旅遊的最新情報。新冠疫情的不斷持續，MICE業界也積極致力於對應外界的各種變化。因此日本觀光局希望能與台灣旅行社業者進一步攜手合作，為將來擴展台灣地區赴日獎勵旅遊做好準備。根據統計，在訪日台灣旅客當中，獎勵旅遊以及商務需求的比重不小，因此期待疫後復甦台灣企業及團體能夠持續到訪。

長崎針對獎旅推出落日郵輪包船巡航&夜間博物館行程；圖片／日本觀光局(JNTO)提供
長崎針對獎旅推出落日郵輪包船巡航&夜間博物館行程；圖片／日本觀光局(JNTO)提供

日本觀光局MICE推廣部次長大崎慶司表示，去年獎勵旅遊台灣市場針對旅行社和企業共18家進行了調查，大多數都認為防疫措施的重要性。因此JNTO從去年夏天起提出獎勵旅遊的新趨勢『大自然．戶外活動』、『戶外』、『永續性』、『健康』等主題，在防疫措施下的安全．安心的環境，因應後疫情時代的趨勢或需求，JNTO募集地方獎勵旅遊的旅遊題材(觀光設施、住宿設施、餐飲、團隊建立活動、體驗、特別的場地等)情報共145件中評選出42件，以六國語言在JNTO MICE官網刊登。

沖繩Gangala之谷的洞窟宴會與森林漫步特別方案；圖片／日本觀光局(JNTO)提供
沖繩Gangala之谷的洞窟宴會與森林漫步特別方案；圖片／日本觀光局(JNTO)提供

日本觀光局推薦的42個獎勵旅遊魅力體驗活動景點，充滿新鮮有趣的點子，也可以觀察到永續、環保、戶外、健康的概念，例如「北海道冰星計畫」，「冰上旋轉木馬」讓大家悠閒地享受眼前美景，或躺下來欣賞天空景色；千葉縣「來去歷史城鎮住一晚 in 佐原」，是江戶時代商家町古民家包棟住宿體驗方案，在酒藏改造成餐廳舉辦晚宴，及安排和服街道散步體驗、搭乘日式小船周遊運河、酒蔵見學、日本錢湯（公共浴場）體驗等；融合永續發展及健康概念的會議體驗，例如在東京虎之門艾迪遜酒店(The Tokyo EDITION, Toranomon)戶外花園露臺舉辦活動，享用永續食材美食，會議前後的瑜珈、冥想、聲頻浴的提案休憩；沖繩石垣島的珊瑚保育海底植樹活動，近年石垣島面臨珊瑚滅絕的危機，衝擊島上整體經濟及人們生活，提供企業保育珊瑚的植樹活動，防止紅土從陸地流入大海，和保護珊瑚礁的海底造林。

福岡可眺望博多灣的戶外運動會&海邊派對；圖片／日本觀光局(JNTO)提供
福岡可眺望博多灣的戶外運動會&海邊派對；圖片／日本觀光局(JNTO)提供

有關獎勵協助部分，大崎慶司指出，這次獎勵旅遊商談會有許多地方的觀光會議局參與，他們也期待國門開放後，向台灣旅行業者提出相關補助辦法，而JNTO也持續提供平台，讓業者能迅速獲得相關情報。大城市陸續有新的飯店開幕，尤其東京澀谷、日本橋等地進行都市再開發，景觀變化很大。期待國境解封後，邀請業者前來久違的日本考察這幾年的改變。

這幾年東京澀谷、日本橋等地進行都市再開發，景觀變化很大。圖為澀谷／原宿「宮下公園MIYASHITA PARK」；圖片／©MIYASHITA PARK
這幾年東京澀谷、日本橋等地進行都市再開發，景觀變化很大。圖為澀谷／原宿「宮下公園MIYASHITA PARK」；圖片／©MIYASHITA PARK

此次參與的日本相關單位包括愛知–名古屋MICE促進局、青森縣、千葉縣、千葉縣會展局、福岡會議及旅遊局、廣島會議及旅遊局、北九州會議及旅遊協會、高知旅遊及會議協會、沖繩會議及旅遊局、岡山旅遊及會議協會、志摩市旅遊協會、高松市會議及旅遊局、阪急阪神飯店集團、京阪控股株式會社、東京虎之門艾迪遜酒店(The Tokyo EDITION, Toranomon)、洞爺溫莎度假Spa飯店(The Windsor Hotel Toya Resort & Spa)、Japan Dream Tour等。

====================

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/201740

觀光 東京 旅行社

延伸閱讀

日放寬邊境 星宇搶先機 華航、長榮有動作

日放寬邊境 旅遊業迎商機

Omicron亞型變異株BA.2現蹤東京 疑首起社區傳播

冬奧／日本高木美帆破奧運紀錄摘金 黃郁婷24名作收

相關新聞

河津櫻2月盛放成「3公里櫻花道」　日本第一櫻伊豆或三浦半島就能賞

2月時到靜岡的伊豆半島，就可以看到最早開的櫻花–「河津櫻」。除此之外，每年靜岡縣的河津町也會舉辦河津櫻的祭典，也是每年的一大盛事~

櫻花＋鬱金香還有粉蝶花海　「2022濱名湖花博會」夢幻春色飄逸

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於日本靜岡縣濱松市與湖西市間的濱名湖，是日本第十大湖。充滿湖光山色之美的濱名湖地區，將於3月19日～6月12日舉行令人期待的「2022濱名湖花博會」，跟著春天的腳步，各色鮮花

玩日本最愛這樣住！5間下樓就能搭車的「車站直結飯店」超方便

【旅奇傳媒/日本部報導】出站就到飯店了！規劃日本旅行時，你也愛靠近車站的飯店嗎？尤其是能「從站內直接相通」的飯店更是CP值爆表！不怕氣候影響、沿途平穩行李箱好拉、周圍通常還有商圈能逛街。嚴選日本北海道

「世界級漩渦」近距離賞、「漩渦溫泉」完勝美人湯！日本關西旅行最高享受推薦

走出日本本州到「進貢天皇」的美食產地淡路島，比日本三大美人湯更優質的頂級溫泉、優質美味為自己驅寒療癒！

情人節有著落了 迪士尼xGODIVA「米奇巧克力禮盒」還有拉格超吸睛

一向非常擅長與各大品牌開發聯名商品的日本迪士尼，這次瞄準了情人節商機，與比利時的知名巧克力品牌GODIVA攜手合作，共同推出情人節聯名企劃囉！

二手價新品質感！日本旅遊必訪３家二手服飾店　可以撿便宜又能愛地球

很多人為了想買漂亮的衣服而會特意選在一月、七月折扣季時來日本，或是去OUTLET掃貨，不過還有一個地方讓人一年到頭都能享受撿便宜的購物樂趣，那就是二手服飾店！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。