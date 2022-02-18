2022訪日獎勵旅遊 日本觀光局推薦「42個魅力體驗」活動景點

日本觀光局JNTO針對獎勵旅遊推薦42件素材景點，圖為千葉縣古民家作為晚宴場所；圖片／日本觀光局(JNTO)提供

日本觀光局於2/9舉行「訪日獎勵旅遊線上商談會（台北）」，因邊境尚未鬆綁，今年度(2022年)獎勵旅遊商談會仍採線上方式進行，邀請台灣旅行社、媒體參與，與日本19個日本地方政府・會展協會、飯店、DMC和其他旅遊相關企業進行線上商談。

「東京EDITION虎之門酒店」的頂樓花園夜景，提出融合永續發展及健康概念的會議體驗提案；圖片／EDITIONhotels提供

日本觀光局MICE推廣部部長川崎悅子表示，日本觀光局（JNTO）這次企劃台灣(台北)地區辦理訪日獎勵旅遊之旅行社與日本相關單位的線上商談會，提供台灣旅遊業者訪日獎勵旅遊的最新情報。新冠疫情的不斷持續，MICE業界也積極致力於對應外界的各種變化。因此日本觀光局希望能與台灣旅行社業者進一步攜手合作，為將來擴展台灣地區赴日獎勵旅遊做好準備。根據統計，在訪日台灣旅客當中，獎勵旅遊以及商務需求的比重不小，因此期待疫後復甦台灣企業及團體能夠持續到訪。

長崎針對獎旅推出落日郵輪包船巡航&夜間博物館行程；圖片／日本觀光局(JNTO)提供

日本觀光局MICE推廣部次長大崎慶司表示，去年獎勵旅遊台灣市場針對旅行社和企業共18家進行了調查，大多數都認為防疫措施的重要性。因此JNTO從去年夏天起提出獎勵旅遊的新趨勢『大自然．戶外活動』、『戶外』、『永續性』、『健康』等主題，在防疫措施下的安全．安心的環境，因應後疫情時代的趨勢或需求，JNTO募集地方獎勵旅遊的旅遊題材(觀光設施、住宿設施、餐飲、團隊建立活動、體驗、特別的場地等)情報共145件中評選出42件，以六國語言在JNTO MICE官網刊登。

沖繩Gangala之谷的洞窟宴會與森林漫步特別方案；圖片／日本觀光局(JNTO)提供

日本觀光局推薦的42個獎勵旅遊魅力體驗活動景點，充滿新鮮有趣的點子，也可以觀察到永續、環保、戶外、健康的概念，例如「北海道冰星計畫」，「冰上旋轉木馬」讓大家悠閒地享受眼前美景，或躺下來欣賞天空景色；千葉縣「來去歷史城鎮住一晚 in 佐原」，是江戶時代商家町古民家包棟住宿體驗方案，在酒藏改造成餐廳舉辦晚宴，及安排和服街道散步體驗、搭乘日式小船周遊運河、酒蔵見學、日本錢湯（公共浴場）體驗等；融合永續發展及健康概念的會議體驗，例如在東京虎之門艾迪遜酒店(The Tokyo EDITION, Toranomon)戶外花園露臺舉辦活動，享用永續食材美食，會議前後的瑜珈、冥想、聲頻浴的提案休憩；沖繩石垣島的珊瑚保育海底植樹活動，近年石垣島面臨珊瑚滅絕的危機，衝擊島上整體經濟及人們生活，提供企業保育珊瑚的植樹活動，防止紅土從陸地流入大海，和保護珊瑚礁的海底造林。

福岡可眺望博多灣的戶外運動會&海邊派對；圖片／日本觀光局(JNTO)提供

有關獎勵協助部分，大崎慶司指出，這次獎勵旅遊商談會有許多地方的觀光會議局參與，他們也期待國門開放後，向台灣旅行業者提出相關補助辦法，而JNTO也持續提供平台，讓業者能迅速獲得相關情報。大城市陸續有新的飯店開幕，尤其東京澀谷、日本橋等地進行都市再開發，景觀變化很大。期待國境解封後，邀請業者前來久違的日本考察這幾年的改變。

這幾年東京澀谷、日本橋等地進行都市再開發，景觀變化很大。圖為澀谷／原宿「宮下公園MIYASHITA PARK」；圖片／©MIYASHITA PARK

此次參與的日本相關單位包括愛知–名古屋MICE促進局、青森縣、千葉縣、千葉縣會展局、福岡會議及旅遊局、廣島會議及旅遊局、北九州會議及旅遊協會、高知旅遊及會議協會、沖繩會議及旅遊局、岡山旅遊及會議協會、志摩市旅遊協會、高松市會議及旅遊局、阪急阪神飯店集團、京阪控股株式會社、東京虎之門艾迪遜酒店(The Tokyo EDITION, Toranomon)、洞爺溫莎度假Spa飯店(The Windsor Hotel Toya Resort & Spa)、Japan Dream Tour等。

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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