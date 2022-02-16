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河津櫻2月盛放成「3公里櫻花道」　日本第一櫻伊豆或三浦半島就能賞

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

每年春季最期待的就是一年一度的賞櫻盛會了！說到賞櫻大家腦海裡應該都是想到3、4月時開的滿山遍野的染井吉野櫻，但事實上在2月時到靜岡的伊豆半島，就可以看到最早開的櫻花–「河津櫻」。除此之外，每年靜岡縣的河津町也會舉辦河津櫻的祭典，也是每年的一大盛事~

伊豆河津櫻被歸類為”早櫻”的其中一種，意思就是在櫻花中，花季是相對較早的，約在每年2月上旬至3月上旬綻放。

與其他櫻花品種不同，河津櫻充滿少女粉嫩的顏色，因此深受許多人的喜愛！從開花開始到滿開約需要一個月的時間，滿開的狀態也可以維持一個禮拜到十天，因此比起花期只有兩個禮拜左右的染井吉野櫻，更能夠讓人長時間享受賞櫻的樂趣。

許多人認為觀賞河津櫻最適合的時間並非滿開時，而是在滿開之前花開6到8分時是河津櫻最美的時候。

伊豆河津町的河津櫻祭典

沿著河津川總共約有8000多株櫻花，約3公里長的「河津櫻並木道」每年也會舉辦盛大的河津櫻祭典，集合各種美味的攤販小吃、表演與夜間賞櫻等，非常值得一同共襄盛舉！

今年2022年的河津櫻祭典則是定在2月1日至2月28日。比較可惜的是，每年一大看點的夜間點燈因為疫情影響，今年的2月1日至2月20日為止已經確定暫停。

東京前往河津櫻的交通方式：

從東京車站搭乘特急踊子號，約2小時35分抵達河津車站。

從東京車站搭乘新幹線KODAMA號，約50分抵達熱海車站。再搭乘伊豆線（伊豆急行線），約1小時20分抵達河津車站。

河津桜祭典官網：http://www.kawazuzakura.net/

伊豆半島以外的賞河津櫻景點

河津櫻不只在伊豆才有！位於神奈川三浦海岸也是著名的賞河津櫻景點，從三浦海岸車站到小松ヶ池公園全長約1公里的路上，種滿了將近1000棵的河津櫻，配合金黃色的油菜花真得美不勝收。

從品川站搭乘京急電車約1小時即可抵達三浦海岸站，搭配「京急三崎鮪魚套票みさきまぐろきっぷ」套票，包含京急線往返三浦來回車票、指定乘車區間巴士票（無限搭乘）、免費鮪魚餐點兌換券一張、免費設施利用券一張，成人僅要3,570日幣就能暢遊三浦市。

相關的分享及景點介紹請參考這篇⇒⇒三浦海岸(三浦半島)一日遊．京急三崎鮪魚套票分享–東京近郊一日來回景點推薦

不過今年因為日本政府發布了"蔓延防止等重点措置"，每年舉辦的三浦半島河津櫻祭典今年則暫停舉辦，有意前往的朋友要留意一下相關資訊喔。

窩日本推薦閱讀：三浦海岸(三浦半島)一日遊--景點、美食一次推薦+京急三崎鮪魚套票分享　

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