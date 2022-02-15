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櫻花＋鬱金香還有粉蝶花海　「2022濱名湖花博會」夢幻春色飄逸

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圖：濱松濱名湖觀光局／提供
圖：濱松濱名湖觀光局／提供

濱松花卉公園能同時觀賞櫻花和鬱金香盛開的美景。　圖：濱松濱名湖觀光局／提供
濱松花卉公園能同時觀賞櫻花和鬱金香盛開的美景。　圖：濱松濱名湖觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於日本靜岡縣濱松市與湖西市間的濱名湖，是日本第十大湖。充滿湖光山色之美的濱名湖地區，將於3月19日～6月12日舉行令人期待的「2022濱名湖花博會」，跟著春天的腳步，各色鮮花燦放，滿城無邊春色，將吸引無數的賞花客前來一親芳澤。

▲濱松花卉公園是知名的賞花去處。　圖：濱松濱名湖觀光局／提供
▲濱松花卉公園是知名的賞花去處。　圖：濱松濱名湖觀光局／提供

3月-4月 杜鵑、櫻花、鬱金香接力綻放

長達三個多月的活動期間，可以看到濱名湖周邊的花朵相繼綻放。首先亮麗登場的是3月上旬到4月上旬的「深山杜鹃」含笑盛開；接著3月下旬到4月中旬的主角換成了櫻花和鬱金香接續絢爛綻放。尤其在「濱松花卉公園」能觀賞櫻花和鬱金香同時盛放的庭園美景而聞名。另外濱松城的櫻花也開得十分美麗，為古城增添浪漫風采。

▲濱名湖的粉蝶花海。　圖：濱松濱名湖觀光局／提供
▲濱名湖的粉蝶花海。　圖：濱松濱名湖觀光局／提供

4月-6月 粉蝶、紫藤花海夢幻登場

4月中旬到4月下旬，一望無盡的「粉蝶花」花海在濱名湖花園公園盛開，紫色夢幻絕景令人陶醉。 而4月下旬至5月上旬則輪到濱松花卉公園的「紫藤」花開，長達170公尺的紫藤棚架，十分壯觀又華麗。5月中旬至6月上旬則是濱名湖花園公園的玫瑰季。在此期間能夠欣賞到如此多彩多樣的花朵，實在讓人感到幸福。而春天也是濱名湖地區最美也是最佳造訪的季節，從東名高速公路的館山寺智能交流道出發僅需5分鐘，即能抵達可欣賞花卉爭奇鬥艷的地區。

相關資訊：

濱松花卉公園 https://e-flowerpark.com/

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公園 賞花 花海

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