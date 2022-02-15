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西九州新幹線跨海抵達長崎 今年秋季開通倒數中

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連接長崎與佐賀的西九州新幹線預計於2022年的秋天正式通車 。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
連接長崎與佐賀的西九州新幹線預計於2022年的秋天正式通車 。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】連接長崎與佐賀之間的西九州新幹線，預計於今年秋天開業，新幹線車輛也已在1月9日透過船隻運送抵達長崎縣，並運往位於大村市的車輛基地，為試運轉做準備。西九州新幹線開通後，從博多至長崎將比現行縮短約30分鐘，僅需1小時20分鐘就可抵達。

從山口縣透過海上運送後抵達長崎縣川棚港的西九州新幹線列車，使用起重機來卸貨。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
從山口縣透過海上運送後抵達長崎縣川棚港的西九州新幹線列車，使用起重機來卸貨。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

西九州新幹線的列車被命名為「海鷗號（かもめ）」，是繼承了1961年起運行於福岡與長崎間的特急列車之名。列車以東海道‧山陽新幹線的最新型車款「N700S」為基礎加以改裝，縮短成6節車廂、396個座位，最高時速可達260公里。

被運送至大村車輛基地的西九州新幹線，一路上吸引許多民眾前來參觀、拍照。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
被運送至大村車輛基地的西九州新幹線，一路上吸引許多民眾前來參觀、拍照。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

海鷗號由設計豪華寢台列車「九州七星號」的大師「水戶岡銳治」操刀，外觀以JR九州企業色彩的紅色作為主色調，搭配毛筆字的海鷗字體十分搶眼。內裝以給人舒適、明亮、快樂又優美為主題，傳達出和洋折衷、古典與摩登的組合，踏入車廂內不僅感到親切卻又有耳目一新之感。

西九州新幹線的外觀設計。　圖：JR九州／提供
西九州新幹線的外觀設計。　圖：JR九州／提供

海鷗號指定席2號車的內裝。　圖：JR九州／提供
海鷗號指定席2號車的內裝。　圖：JR九州／提供

西九州新幹線於長崎縣境內，將會停靠長崎市的「長崎站」、諫早市的「諫早站」及大村市的「新大村站」。長崎站為始發站，全新的第五代長崎車站也於2020年3月底啟用，成為完全高架化的車站。附近也有許多新設施陸續開張，除了去年開幕的長崎希爾頓酒店外，國際連鎖品牌萬豪酒店也預計於2023年登場。

展示於長崎站內的西九州新幹線3號車座椅模型。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
展示於長崎站內的西九州新幹線3號車座椅模型。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

而長崎站旁也將於3月18日開設全新商場「長崎街道海鷗市場」，共有54間商店進駐，其中光販售在地伴手禮的店舖就高達27間，提供長崎在地美味的餐飲店也有14間，讓遊客在此就能輕鬆體驗長崎魅力。市內最大規模的伴手禮專區中，可購買到長崎蛋糕、波佐見燒等特產；在長崎首次登場的橫丁區，則集結了海鮮、和牛、地酒等多樣料理，還可體驗橫丁的熱鬧氛圍。另外長崎必吃的招牌強棒麵、五島烏龍麵、土耳其飯等，也都能在此一網打盡。

長崎街道海鷗市場將於3月18日開幕。　圖：JR九州／提供
長崎街道海鷗市場將於3月18日開幕。　圖：JR九州／提供

諫早站同時結合新幹線與原有的JR車站，因此在新幹線開通後，經由諫早站轉乘島原鐵道至雲仙、島原就更加快速。新大村站則預計成為長崎縣的九州新幹線門戶，與境內的長崎機場、長崎高速公路大村交流道等連結成緊密的交通網，便利度可說如虎添翼。

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