玩日本最愛這樣住！5間下樓就能搭車的「車站直結飯店」超方便
【旅奇傳媒/日本部報導】出站就到飯店了！規劃日本旅行時，你也愛靠近車站的飯店嗎？尤其是能「從站內直接相通」的飯店更是CP值爆表！不怕氣候影響、沿途平穩行李箱好拉、周圍通常還有商圈能逛街。嚴選日本北海道、東北、關東地區5間「車站直結飯店」，快來看看有沒有曾經住過，或是未來想列口袋名單的飯店吧！
▋ 北海道：札幌JR Tower日航飯店
「札幌JR Tower日航飯店」位於北海道最高、札幌象徵性地標的JR TOWER內，全館342間客房在23樓～34樓高樓層，窗外就能眺望札幌市景。館內有使用天然溫泉的SPA設施與4間餐廳等，兼顧交通便捷度還能暢逛札幌站商圈！雙人房含早餐，每人每晚15,000日圓起。
◎札幌JR Tower日航飯店（JRタワーホテル日航札幌）
｜中文官網｜
▋ 岩手縣：JR東日本大都會大飯店 盛岡
擁有本館與NEW WING館的「JR東日本大都會大飯店 盛岡」是知名老字號飯店，兩館都能與JR盛岡站以連通道直結，無論規劃搭鐵道或公車玩岩手皆方便。房型多元可供1～4人同住，周圍擁有與車站共構的商場「盛岡FESAN」可逛，雙人房含早餐，每人每晚7,100日圓起。
◎JR東日本大都會大飯店 盛岡（ホテルメトロポリタン盛岡）
｜中文官網｜
▋ 宮城縣：JR東日本大都會大飯店 仙台
主打帶給住客東北六感(※)住宿體驗的「JR東日本大都會大飯店 仙台東」客房設計結合東北各縣花卉，還能在館內聞到特製香氣，擁有3間餐廳與裝潢高雅的Lounge等。周圍大型購物商場林立，也能前往仙台站前商店街，雙人房含早餐，每人每晚11,050日圓起。
◎JR東日本大都會大飯店 仙台（ホテルメトロポリタン仙台）
｜中文官網｜
※東北六感：期待、風土人文、傾注真心、非日常、安心感及預感。
▋ 東京都：東京車站大飯店
2012年整修後重新開幕的「東京車站大飯店」最大特色是「房型特別」，擁有宛如別墅般的雙層客房，或是沿著車站兩側圓頂打造的圓頂房等，拉開窗簾就能欣賞百年建築之美與下方穿梭車站的人潮，或是眺望令人熟悉的站前廣場及丸之內地區璀璨夜景。雙人房含早餐，每人每晚31,320日圓起。
◎東京車站大飯店 （THE TOKYO STATION HOTEL／東京ステーションホテル）
｜中文官網｜
▋ 千葉縣：HOTEL DREAM GATE舞濱
疫情後想去東京迪士尼度假區玩，那就不能錯過筆記這裡！JR舞濱站外轉彎就到的「HOTEL DREAM GATE舞濱(※)」有本館及分館，分別位於南口的左右兩側。共160間客房規劃出多元房型，可容納1～5人同住，雙人房含早餐每人每晚10,550日圓起，4人房則為7,050日圓起。
◎HOTEL DREAM GATE舞濱（ホテルドリームゲート舞浜）
｜日文官網｜
※配合JR舞濱站施工現階段暫停營業，預計2022年4／1起重啟營業。
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