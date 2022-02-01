4.2公里櫻花大道！粉嫩河津櫻＋油菜花海　靜岡雙色春日美景登場

「南方的櫻花與油菜花祭」的魅力亮點為沿著河岸綻放的櫻花、油菜花共舞雙色花海。 圖：南伊豆町観光協会／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】這裡的櫻花總是早人一步盛開！靜岡縣南伊豆町的「南方的櫻花與油菜花祭」明（2／1）日起開跑，約800株河津櫻在青野川兩岸綿延出長達4.2公里左右的櫻花大道，再搭配上堤防邊黃澄澄油菜花海，交織出繽紛春日美景。

▲漫步於雙色花海當中好幸福。 圖：南伊豆町観光協会／來源

活動期間每晚6點開始會舉辦夜間點燈活動，整個2月的白天還有浪漫無比的「賞花人力車」能夠體驗！5分鐘路線每人收費銅板價500日圓，覺得意猶未盡則有加碼的20分鐘路線收費2,000日圓可以選擇，帶領遊客穿梭粉色隧道當中輕鬆賞花。

▲每輛人力車最多可乘載2位乘客，一起去賞花吧！ 圖：南伊豆町観光協会／來源

▲夜間點燈位置介於銀之湯橋至九条橋之間，每晚6點～9點魔幻登場。 圖：南伊豆町観光協会／來源

南方的櫻花與油菜花祭

期間：2022／2／1～3／10

交通：JR伊豆急下田站搭公車至「九条橋」站下，徒步2～3分。

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