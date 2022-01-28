解鎖渥美半島無敵山海絕景！追日出、賞夜景單車環半島一日搞定
【旅奇傳媒/日本部報導】坐落於愛知縣最南端的渥美半島，自然美景多到數不完，不只看得到1千萬朵以上的油菜花海，更是迎接曙光、飽覽日本百選夜景的絕佳地。只要踏上單車，一天就能讓你玩遍半島山海線！
以公路休息站「豐橋」為起訖點的環島單車路線，大致沿著海岸線展開。順著太平洋岸自行車道往伊良湖岬方向馳騁，途經衝浪天堂「太平洋長灘」、熱門日出景點「日出石門」、浪漫的求婚聖地「戀路之濱」等，回程還能在「藏王山展望台」欣賞醉人夜景。不僅如此，整段路程還包含3個公路休息站，讓鐵馬族賞景之餘，也能大啖道地好滋味，補充體力再出發。
▍渥美半島單車路線大公開 ▍
第1站【START】【FINISH】公路休息站「豐橋」
公路休息站「豐橋」是可以品味多樣化美食的人氣道路休息站，擁有寬廣的停車場、更衣空間、置物櫃等，是渥美半島的單車族最佳補給站，也可以在此租借e-bike電動車。
地址：豊橋市東七根町字一の沢113-2
兩鐵列車
豐橋鐵道渥美線的兩鐵列車能夠直接把自行車放上車廂，讓單車旅程更順暢。除了車資外，每台自行車需額外支付100日圓。每列列車最多可放10台自行車。
平日／10：00～14：59發車的列車；周末及國定假日／所有列車
《延伸順遊》太平洋岸自行車道
從千葉縣銚子市出發，沿太平洋海岸途經神奈川縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣、和歌山縣，總長約1400公里的自行車道。以世界遺產富士山為首，沿途有多處日本代表性觀光勝地。
《延伸順遊》太平洋長灘
可以感受到西方海岸氣息的風景勝地「太平洋長灘」，為衝浪比賽的愛用場地。街道旁佇立著成排的椰子樹，每逢周末便有許多外地衝浪客前來追浪。
地址：田原市赤羽根町大石
第2站 公路休息站「赤羽Loco Station」
緊鄰衝浪景點赤羽根海岸的公路休息站「赤羽Loco Station」，從視野極佳的觀景平台可以俯瞰壯闊的太平洋。除了有公路休息站少見的衝浪用品店，匯集吻仔魚、大蛤蜊等當地特產品的土產區亦不容錯過。
地址：田原市赤羽根町大西32-4
《延伸順遊》日出石門
日出觀賞聖地「日出石門」是經年累月受到太平洋海浪侵蝕形成的海蝕洞，分為沖之石門、岸之石門。若想捕捉太陽通過石門的自然奇景，10月下旬～1月下旬在日出園地，或2月、10月於戀路之濱看到的機率較高。
地址：田原市日出町
第3站 戀路之濱
作為適合求婚的場所、與伊良湖岬燈塔一同被指定為戀人聖地的戀路之濱，也是相當有名的日本浪漫主義詩人島崎藤村知名作品「椰子的果實」的背景舞台。
地址：田原市伊良湖町恋路浦
《延伸順遊》伊良湖港
伊良湖港是前往鳥羽、篠島、日間賀島、神島的港口，同時也是觀光據點。可以讓單車搭上渡輪至三重縣鳥羽市。
地址：田原市伊良湖町宮下3000-65
第4站 田原市渥美鄉土資料館
被太平洋及三河灣包圍的渥美半島，在溫暖的氣候下，蘊含豐富的自然資源、悠久的歷史文化。館內展示了先人們在這片土地上所孕育出的鄉土文化遺產，旅人可藉著遍布歷史痕跡的文物，接觸深厚的歷史。
地址：田原市古田町岡ノ越6-4
《延伸順遊》藏王山展望台
藏王山展望台可從山頂360度俯瞰渥美半島，享受遼闊的環景視野，天氣晴朗時還能看得到富士山，夜晚更能欣賞名列「日本百選夜景」的璀璨夜景。
地址：田原市浦町蔵王1-46
第5站 公路休息站「田原Mekkun House」
公路休息站「田原Mekkun House」，設有販售甜瓜、新鮮蔬果的特產區、伴手禮區、產地直送專區，備受遊客歡迎。另有遊客服務中心，提供各種優惠情報、觀光手冊。
地址：田原市東赤石5-74
第6站 三河田原站
三河田原站為推行兩鐵列車的豐橋鐵道渥美線終點站，也是田原市的交通轉運中心。站體由揚名國際的建築大師「安藤忠雄」操刀設計。想深度體驗當地的話，推薦至車站對面、設有遊客服務中心的LaLaGran收集情報。
地址：田原市田原町東大浜4-12
【FINISH】公路休息站「豐橋」
▍渥美半島單車路線Quick View ▍
路線總距離：101.4公里
最大標高差：75公尺
全程所需時間：約8小時
▍快速認識東三河地區 ▍
包含豐根村、設樂町、東榮町、新城市、豐川市、豐橋市、蒲郡市、田原市共8小城，介於東京與大阪兩地中間，從兩地搭新幹線到最近的豐橋市約90分鐘，從名古屋搭新幹線也只需20分鐘。
▍關於JAPAN ECO TRACK ▍
透過登山、獨木舟、單車等單純靠人力移動的手段，深度體驗日本各地的豐富多樣化大自然、地域性的歷史文化、進行與人交流的愉快旅行。這種全新的旅遊型態，便是「JAPAN ECO TRACK」。
DAY1 : 豐川上游 奧三河
DAY2 : 渥美半島
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