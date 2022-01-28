鄧志貞專欄／京都除夕下錢幣雨吃冷菜 新手日本人好吃驚！

［鄧志貞專欄］新年快樂！あけましておめでとう！時間過得真快，算一算，這是來日本生活後度過的第3個新年了！第一年是留學生身份，在宿舍吃年菜；第二年成為上班族，和幾個台灣朋友約了在家煮火鍋，吃台式年夜飯；今年因為剛好遇到可以請一休九，乾脆排了趟青森長途旅行。

圖片提供／鄧志貞

如大家所知，日本過的是新曆新年，不過大致上換算成農曆（日本稱舊曆）的話，有些習俗跟台灣其實頗為相似。12月31日是除夕，全家人團聚； 1月1日則是大年初一，這天神社或寺廟尤其熱鬧，大家會與親朋好友相約去走春。一般的上班族放假到3或4號，很多人會利用這段假期返鄉過節，與家人悠悠閒閒度過，或是去哪裡的景點走走、購物之類的。

搶頭香V.S. 錢幣雨 第一次在日本跨年好震撼！

還沒開始在日本生活之前，曾經安排一次在京都跨年旅遊，那是初次在日本跨年，也是第一次在國外過年，心情特別興奮。歲末的幾天，有別於台灣街頭到處播放洗腦歌「恭喜、恭喜、恭喜你呀」時時提醒年節將近的感覺很不一樣，京都的許多店家已提早歇業，如果不是街上或有人的門外擺設了一些新年裝飾，大概不會發現快過年了。

12月31日晚上，街上看起來有些冷清，當時還不知道日本有什麼過年的習俗，所以隨意找了一間有開的店解決晚餐後就回民宿休息了。吃飽喝足雖然已昏昏欲睡，但是難得人在國外跨年，當然想感受一下當地不同的跨年風情，於是和朋友揪了到附近的北野天滿宮走走。

呼！晚上11點多好冷(後來才知道這個冷只是一塊小蛋糕，北海道冬天夜晚-10℃才是真的冷)！而且街上幾乎都沒人，走了幾步才剛興起躲回民宿取暖的念頭，就發現越來越多人往相同的方向前進，原來神社就要到了。從鳥居往正殿的兩側已有數不清的小販霍霍摩拳準備中，霎那間有種回到台灣夜市的錯覺呢！揉揉眼睛，屋台賣的是章魚燒、串燒、炒麵等，空氣中飄散帶著柴魚味的誘人燒烤醬香，嗯！是日本沒錯。

夜市人潮摩肩擦踵(圖左)，最有印象的是這個不知名小吃。塗了醬汁的仙貝上放一顆半熟荷包蛋，上面再撒些天婦羅碎屑，熱量爆表但很好吃(圖右下)！購買時還可以抽籤，抽中大吉有3顆蛋、中吉2顆、小吉就普通的1顆蛋(圖右上)。圖片提供／鄧志貞

到正殿時，前方的庭院已經站了七八成滿。到底日本跨年有什麼不一樣呢？正納悶著的時候，忽然有人騷動了起來，原來是在問同伴有沒有5円硬幣。對呀！音似「緣分」(ご縁，Go en)而有結善緣的意思，在日本到神社參拜要準備5円硬幣。我們也趕緊翻出5円硬幣握在手裡，一邊盯著手機的時間，跟大家一起在寒冬中等候。

終於到了即將跨年的時刻，「10、9、8、7、6⋯⋯」突然有人倒數了起來，大家也接著數：「5、4、3、2、1」，數完的瞬間，大家同時把手中的5円硬幣一起往前丟，就這樣「恭喜(おめでとう)」與「痛(痛い)」的聲音此起彼落，大家笑著互相道賀！參拜完之後也沒閒著，神社有各式各樣的求籤活動，剛出爐的屋台美食冒著冉冉蒸氣，在冷颼颼的天氣中更引人食慾，就這樣在熱鬧中度過新年的第一天。

新年參拜完大家都會求籤，看看新的一年運勢如何，這是當年在京都求的水籤，把紙浸泡到水中字會慢慢浮現(為了寫這篇文章挖照片，發現每年求的籤都是末吉或小吉⋯⋯)。圖片提供／鄧志貞

第一次在北海道迎接過年也很期待，會不會像京都那樣熱鬧？有什麼北國特有的習俗呢？

當時還是日本語學校的學生，不少同學趁著寒假安排了到東京、大阪、京都等大城市旅遊。本來逢國定假日不供餐的宿舍，特地為留守的留學生準備了年菜！看起來很豐盛，吃起來卻是冷的！好想念火鍋、紅燒肉、白斬雞、香腸、蘿蔔糕和煎白鯧，飯後還要吃炸發糕、年糕！

想著大概是除夕夜宿舍廚工休息，叫了外賣的年菜所以是冷的。上網一查，原來日本過年真的是吃冷食的！這個習俗有兩種說法。一說是因為過去大多是木造房屋，為避免大過年的就發生火災，於是有了年節期間不要開火的習俗。另一個說法是，在過去婆婆媽媽大多是主婦的年代，為了讓辛苦了一整年的婆媽們難得休息幾天不用下廚，大家過年期間就吃事先備好的年菜，不加熱直接享用。

日本的年菜(圖左)看起來很漂亮，大過年吃冷食真的不太習慣。年初一會吃年糕湯(圖右)，通常家裡有什麼食材就放什麼。圖片提供／鄧志貞

吃完不太習慣的冷冷年夜飯後，在跨年時刻冒著風雪走到神社。難得夜裡打上燈，看起來像有熱鬧的祭典活動，不過放眼望去，怎麼好像只有少數的日本年輕人，其他都是留學生吧！後來問了北海道朋友才知道，大家很少在冷颼颼的跨年夜出門參拜，通常是大年初一才會攜家帶眷去神社。

今年過年人在本州最北的青森，跨年夜也去了神社參拜，雖然一樣是銀白世界的北國風情，不過等著新年參拜的人還真不少，跨完年後等著為新年運勢抽籤的人更是大排長龍。看來跨年夜不上神社應該是北海道特有的習慣吧！

不在跨年夜、而是在大年初一參拜，是北海道特有的習慣。圖片提供／鄧志貞

北海道和台灣有點兒像

除了在大年初一新年參拜，原來除夕吃年夜飯也是北海道特有的習慣。日本其他地方是這樣過年的，除夕夜之前會準備好琳瑯滿目的年菜，除夕夜當晚簡單吃、接近跨年時吃跨年蕎麥麵，年節料理則在 1月1日品嚐。不知道為什麼，北海道人在除夕就開始享用豐盛的年菜，有些超市也會在31號準備大份量的壽司拼盤，很多人也會準備火鍋等熱食，像在家開派對般熱鬧過新年。

有趣的是，北海道和台灣相似的不只是在除夕吃年夜飯，菜色不一定會走傳統路線也是一大特色。個人覺得這跟北海道人很多是移民有關。早期只有原住民族居住的北海道，在明治時期開始有本州的移民陸續過來開墾，因而落地生根。就像台灣過年時有些家庭必備餃子、有些則少不了各式臘味，主要由移民組成的北海道人，也各自承襲了祖先家鄉的習俗，再加上北海道不同的風景人文，衍生出每個家庭的自我風格(自己流，Jikoryū)。

北海道人家的過年裝飾也走自己流(圖左、圖右)。傳統上會在門外掛玄關裝飾，門的兩旁放門松。不過北海道風雪大，幾乎沒有人會擺設門松，大多只會在玄關掛吊飾。正統玄關吊飾是把成束的稻梗編成圈圈，兩側會垂掛方形色紙(圖中)。圖片提供／鄧志貞

比如跨年蕎麥麵。北海道人也吃跨年蕎麥麵，有些和本州一樣是在除夕夜接近跨年時吃，有些則在年夜飯的晚餐直接當作主食。有趣的是，有位同事家裡的年夜飯準備了火鍋和蕎麥麵、烏龍麵、拉麵，每個人可以選自己喜歡吃的麵，跟台灣吃麻辣鍋一樣啊(我想加冬粉)！

本來以為今年在青森得吃泡麵的蕎麥麵過年，還好遇到一間在除夕夜營業的佛心蕎麥麵店，溫暖了旅人的胃。圖片提供／鄧志貞

又或者過年會把祭神的年糕(日劇裡面看到白白圓圓疊兩層、上面放顆橘子那個)，拿來煮成年糕湯享用。之前曾在介紹日本全國年節料理的書上看過，北海道的年糕湯以雞肉為主要食材，另外再加一些紅蘿蔔、牛蒡等根莖類蔬菜。實際上和北海道朋友聊，發現大家家裡的年糕湯也形形色色，有些以昆布高湯為底，有些會放鮭魚或蝦等海鮮，也是各有千秋。

由於疫情的關係，這兩年有些地方的新年參拜活動，或是寺廟的敲鐘活動(神社是沒有鐘的！寺廟才有)都暫停或縮小舉辦，顯得有些冷清。希望疫情在2022年能好轉，早點恢復往常生活，大家有機會也能來日本(或北海道)跨年，感受不一樣的新年氛圍！

過年前百元店有各式各樣的新年小物，即使不是日本人也很想買來裝飾(圖左、圖右上)。超市販售的過年造型甜點，好像是代替三牲的祭品(圖右下)。圖片提供／鄧志貞

小鄧的日文教學時間：新年相關用語

日本人來台灣旅遊時，如果烙幾句中文或台語，大家是不是會覺得很親近啊？看文章時也趁機學幾句日文，等可以到日本旅遊時也讓日本人驚豔一下吧！

．新年快樂 あけましておめでとう (Akemashite omedetō)

日本不管是新年、生日、結婚、生小孩或考試合格，都會道「恭喜(おめでとう)」，很實用喔！

．除夕 大晦日 (Ōmisoka)

日本過的是新曆年，所以除夕指的是12月31日。

．年菜 おせち料理 (Osechiryōri)

一般是冷食，在大年初一享用，不過北海道是在除夕就吃。

．跨年蕎麥麵 年越しそば (Toshikoshi soba)

通常會在12月31日夜晚接近跨年時享用。因為蕎麥麵容易斷，希望能在一年的最後把所有不好的事情全部斷乾淨。

．大年初一 元日 (Ganjitsu)

1月1日，也可以說是元旦，Gantan（音似鋼彈）。

．年糕湯 お雑煮 (O zōni)

一般在大年初一享用，把祭神的年糕煮成鹹湯。

．走春 初詣 (Hatsumōde)

指的是新年期間第一次到神社或寺廟參拜。

．神籤 おみくじ (O mi kuji)

走春時抽的籤，一般會視為一整年的運勢。一般會把「凶」或「末吉」綁在神社指定的地方，請神明幫忙化解，不過也有一說是把籤帶回去放在錢包等隨身處，時時提醒自己今年要注意的事。

鄧志貞 Profile

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從一個島漂到另一個島有多遠？COVID-19前約4小時，現在是2年。既然暫時來不了，就讓在地人說給你聽。來日後立刻迎接從平成轉換為令和的新時代，以前隨處可享用的日式料理，從日劇、動漫看到的日本，和現在生活所在的日本有什麼不一樣？身為北海道移居者，學習用台灣人的眼睛觀察，用日本人的心體會，挑戰更多北國特有的生存之道。

撰文、圖片提供／鄧志貞編輯／吳丁江版權說明／欣傳媒網站專屬圖文．非經授權請勿使用與轉載

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