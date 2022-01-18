快訊

要陸給台灣教訓…網友籲女星方芳剪掉健保卡 陳時中回應

西堤辦尾牙！機車行確診員工6足跡公布 曾赴花蓮買麻糬、便當

樂天旅行公布日本2021人氣溫泉鄉排行榜：靜岡熱海奪冠！

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

靜岡縣熱海溫泉鄉雖然去年受到土石流衝擊，在各界支持下，依然成為人氣溫泉鄉第1名。　圖：楽天グループ株式会社/提供
靜岡縣熱海溫泉鄉雖然去年受到土石流衝擊，在各界支持下，依然成為人氣溫泉鄉第1名。　圖：楽天グループ株式会社/提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】日本旅遊住宿服務預約網站「楽天旅行」公布2021年間人氣溫泉排行榜，以各大溫泉鄉的住宿人數天數統計，由靜岡縣的「熱海溫泉」和大分縣的「別府溫泉」連續8年蟬連第1名、第2名。前5名榜單如下，和歌山的白濱溫泉首度進入前3名。

第1名 靜岡縣    熱海溫泉

第2名 大分縣    別府溫泉

第3名 和歌山縣 白濱溫泉

第4名 群馬縣    草津溫泉

第5名 栃木縣    那須溫泉

▲濱海的靜岡縣熱海溫泉鄉連續8年蟬聯第一名。　圖：靜岡縣觀光協會/提供
▲濱海的靜岡縣熱海溫泉鄉連續8年蟬聯第一名。　圖：靜岡縣觀光協會/提供

奪冠的靜岡縣熱海溫泉鄉雖然去年發生土石流危機、在熱海溫泉飯店旅館公會協助受災區瓦礫搬運和住民的物資支援下，安然度過後再接再勵連續8年蟬連冠軍。而為了支持熱海復興，來自靜岡縣的住宿人數、天數也比去年同期增加1.7倍，加上境內各種甜點、和果子店的新開幕，在媒體上也保持著話題熱度的延燒。

▲大分縣別府溫泉鄉的海地獄。　圖：楽天グループ株式会社/提供
▲大分縣別府溫泉鄉的海地獄。　圖：楽天グループ株式会社/提供

大分縣「別府溫泉鄉」也是連續8年蟬連第2名。尤其大分機場成為發射人工衛星的宇宙港，甚至展開宇宙人折扣優惠等獨特宣傳，也是去年倍受矚目的話題王。此外，該地去年新開業或整修重新開幕的住宿設施數量極多，光去年一整年就增加了超過600個房間。

▲和歌山縣白濱溫泉鄉的白良濱。　圖：楽天グループ株式会社/提供
▲和歌山縣白濱溫泉鄉的白良濱。　圖：楽天グループ株式会社/提供

和歌山縣的「白濱溫泉鄉」因應疫情把年年舉辦的花火大會日程分散避免群聚，加上縣內旅行促銷方案也大獲成功，種種努力下首度進入前3名。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉 日本旅遊 排行榜

延伸閱讀

政策助攻 日股有看頭

信義攻日本市場 傳捷報

求財運掀起「桌布之亂」燒回日本 美輪明宏寫親筆信致台灣

台灣6年後人均GDP將超越日本？學者：日本預測參考就好

相關新聞

海邊相框情人座、柏拉圖裝飾美術館！日本IG年度打卡熱點榜TOP10

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】受到疫情影響無法出國旅行，IG社群媒體上出現的人氣照片打卡熱點都是哪些呢？針對日本社群媒體進行投稿分析的日本合同會社SNAPLACE，日前發表了2021年度TOP10排行

皮卡丘香蕉蛋糕太萌！用在地名產打造日本47個都道府縣的「銘菓紋」

日本創作家みっけ最近在twitter上分享了自己為日本47個都道府縣設計的紋章，但用動植物的話就不是那麼的特別，因此みっけ推出了獨具特色的「銘菓紋」！

把拉麵穿在腳上！「天下一品× le coq portif 」聯名鞋款登場

今天要分享的這一款新鞋，絕對是大家都沒有的特別款！你能想像將「拉麵」穿在腳上嗎？

不花錢也能暢遊日本！10大「免費熱門景點」等你來朝聖

【旅奇傳媒/日本部報導】雖然大家總說一分錢一分貨，但是在日本卻有能夠免費入場且品質依然超好的免費觀光景點。更棒的是，這些景點大多都在交通方便的地方，像是東京、京都等地，還有備受喜愛的北海道。本篇整理了

車站投幣買「一風堂冷凍拉麵」 還有罐裝豚骨湯頭、煎餃...日本自動販賣機超乎想像

這次小編要為各位拉麵控介紹一些特別的自動販賣機的特別商品，在日本車站看到時可別嚇到！

日本百元商店3COINS超人氣聯名 用銅板價就可以帶蠟筆小新回家！

今年冬天蠟筆小新與3 coins合作，推出各式各樣聯名商品，讓你用銅板價格就可以帶回家與小新一起度過美好冬日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。