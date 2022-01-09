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超過36層樓高的西日本名瀑「神庭瀑布」 還有野生獼猴陪你賞雪

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岡山縣山林間的雪白仙境「神庭瀑布」。　圖：日本旅行情報局／提供
岡山縣山林間的雪白仙境「神庭瀑布」。　圖：日本旅行情報局／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】名列日本百選瀑布之一的「神庭瀑布」，坐落於岡山縣真庭市，瀑布高110公尺、寬20公尺，是西日本屈指可數的名瀑。從停車場走至瀑布下方，只需5分鐘路程就能輕鬆抵達。這裡有近200隻野生獼猴棲息在附近，運氣好的話還能巧遇猴群，和牠們一同賞雪、感受水流從峭壁上傾洩而下的震撼感。

◎岡山 神庭瀑布自然公園

交通：JR中國勝山站搭乘計程車前往（車程約15分鐘）

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瀑布 美景 公園

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