岩手三陸鐵道「暖爐列車」冬季上路！和式、洋風任你搭
【旅奇傳媒/日本部報導】鐵道迷鎖定必搭的岩手冬季列車「三陸鐵道暖爐列車」，依照車款外型、座椅與提供餐點風格，共分成和式與洋風兩款。2021年12月11日起「洋風暖爐列車」於宮古至盛車站間行駛上路；12月18日起日式風格的「暖爐列車」則行駛於久慈至宮古站區間。
▌洋風暖爐列車
「洋風暖爐列車」使用豪華復古風車輛，穿著大正風格服裝的車掌小姐會跟乘客們分享紙芝居看圖說故事的活動。餐點提供則有岩泉短角牛烤牛肉餐盒、和最人氣的海鮮瓶丼可選擇。
▌和風暖爐列車
「和風暖爐列車」的座位就照著暖爐桌的模樣依樣畫葫蘆而成，可以窩在棉被桌旁超舒服。另外，也有岩手版生鬼（なもみ） 會登場，炒熱氣氛。餐點提供海膽丼等三種海鮮便當與船型套餐可預約。
◎ 運行期間
「洋風暖爐列車」：2021年12月11日～2022年2月27日 每周末、國定假日
「和風暖爐列車」：2021年12月18日～2022年3月27日 每周末、國定假日，2022年1月1日～3日每日運行
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