岩手三陸鐵道「暖爐列車」冬季上路！和式、洋風任你搭

牡蠣是許多人愛吃的海產，不只台灣相當常見，在日本也非常受歡迎。最近有位日本網友，就在外頭買了牡蠣準備回家大快朵頤。然而他買到的牡蠣，尺寸卻太過異於常態，在網路上引起一陣討論。

2021-12-28 10:50