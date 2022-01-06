車站投幣買「一風堂冷凍拉麵」 還有罐裝豚骨湯頭、煎餃...日本自動販賣機超乎想像

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本的自動販賣機不只數量眾多，在城市或是鄉下的街頭上都可以看到，販售的商品種類也很多樣，從基本的飲品、零食，還有衣服、鮮花，甚至結婚戒指都有！而很多日本品牌也看準自動販賣機能節省人力成本、還能24小時營運而採用自動販賣機，像是MUJI無印良品及藍瓶咖啡的自動販賣機都可以在日本找到。

而這次小編要為各位拉麵控介紹一些特別的自動販賣機的特別商品，在日本車站看到時可別嚇到！

一風堂拉麵店

先來簡單介紹日本著名拉麵店「一風堂」。

起源於日本九州福岡縣博多的一風堂，其招牌拉麵當然是豚骨拉麵，濃郁的湯頭搭配幼細的麵條，吃一口就會讓人停不下來。據說以前人們對於博多拉麵有種「可怕、腥臭、污濁」的印象，而一風堂的始創人河原成美就研究出沒有豚骨腥臊味的湯頭，店舖設計也充滿潔淨感，加上在拉麵職業選手錦標賽中連續獲得三屆冠軍，讓一風堂在日本聲名大噪，分店開遍全國與海外，在台灣、香港都有分店。

除了店裡販售的拉麵，一風堂還有推出各種杯麵及合作零食，他們在2000年跟7-11合作推出的杯麵更是業界中首次冠冕堂皇地印上拉麵店名的商品！愛創新的一風堂還試過把拉麵變成飛機餐、製作出全素的仿豚骨拉麵等等，而最近他們的商品竟然可在一個意外的地方買到？

在車站的自動販賣機可以買到冷凍拉麵？

自2021年11月30日起，東京Metro的飯田橋站中設置了一台冷凍食品的自動販賣機「FROZEN24マート」(FROZEN24 Mart)。商品除了有大名鼎鼎的一風堂白丸元味拉麵、還有拉麵凪的魚介湯頭拉都、Ebisuko的富士黑醬油拉麵及餃子的金貓的煎餃，像是把一家拉麵店濃縮在自動販賣機中。而商品從800~1,100日幣不等，還可加200日幣購買保冷袋，不怕拿到家會變質。

由於疫情下有一段時間日本的餐廳很早便要關店，讓很多加班或晚歸的人難以外食，在生活模式改變的情況下決定設置這個自動販賣機方法大家買到正宗又美味的拉麵，據說在家煮出來還真的跟在店裡吃到的相差無幾喔！

還有罐裝豚骨湯頭？

在冬天從自動販賣機買到熱呼呼的罐裝玉米濃湯、紅豆湯，吃一罐會讓人暖入心。但今年的冬天好像有點不同，竟然有一風堂的豚骨湯頭？在2021年10月12日起，一風堂與JR東日本車站內的自動販賣機acure合作推出經典白丸元味湯頭的罐裝飲料，一罐只要150日幣。原來有不少一風堂的客人表示想要單純喝喝湯頭所以才生出這個產品。

很多日本人在車站看到時都表示吃驚，不過抱著好奇心買來試試看意外好喝，很易入口。還有人想到帶回家拌飯吃，想出各種料理。對於拉麵控來說，能在車站輕鬆買到各種冷凍拉麵或湯頭實在方便，如果你們遇到時會想試試嗎？

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