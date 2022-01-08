把拉麵穿在腳上！「天下一品× le coq portif 」聯名鞋款登場

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

球鞋是每個人從小到大都會必備1~2雙的基本款鞋子，如果是愛鞋成痴的球鞋迷，各種聯名合作款想必也會盡全力蒐集。不過今天要分享的這一款新鞋，絕對是大家都沒有的特別款！你能想像將「拉麵」穿在腳上嗎？

天下一品× le coq portif 聯名運動鞋款登場

沒錯！你沒有看錯，小編說的就是「拉麵」。

來自法國的運動品牌le coq sportif是一隻以公雞為LOGO、又稱公雞牌的品牌。而天下一品則是在日本擁有超過200多間分店、2020年更被票選為日本第一拉麵連鎖店，深受日本人喜愛。

至於兩間完全不搭嘎的品牌為什麼會合作呢？只因為有一個共同象徵【雞】！一個是公雞LOGO、一個是雞湯麵，是不是很有趣呢～今年天下一品也適逢50周年紀念，別具意義的特別聯名就這樣誕生啦！

聯名運動鞋「LCS R800 Z1」以le coq sportif的「LCS R」系列球鞋為基礎，以各種顏色拼接來代表湯底、筍乾、青蔥等等，鞋帶也有三種顏色，代表著麵條、蔥與湯頭。

正面為天下一品50週年標誌、背面為一隻雞，側邊印有雙品牌的LOGO，鞋墊有著天下一品拉麵碗中的「龍」圖騰，每個細節都不放過。

連鞋盒也是必收藏的收藏品！包裝印有天下一品的龍圖騰，並將原本店員所說的：「明日もお待ちしてます明天也等候蒞臨」的招呼改成「明日も履いてください明天也請穿上」，是不是充滿了創意呢！

圖片來源: https://store.descente.co.jp/lecoqsportif/feature/lcsr800z1ti/

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