快訊

北市跨年進場1922最多人用 台北通、悠遊卡乏人問津

「把悲傷留在2021」 郭台銘今年最後報告曝光

繪本咖啡廳放電選項+1！鎌倉「SONGBOOK Café」東京近郊親子好去處

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Jane/ 窩日本】

12月的東京街頭已經洋溢著濃濃聖誕節氣氛。來往的行人開始圍上圍巾，路面的每間店舖，都不免俗的沾染上耶誕的紅綠配色。

持續一整年工作讓你感到疲累不已？想著要帶著家人跟小孩出遊，但除了去了再去的東京迪士尼樂園，有其他放鬆跟互動的好去處嗎？

今天介紹一個在鎌倉，許多夫妻會帶著小孩子一起同樂的小小空間。不妨試看看定番購物的行程之外，讓孩子也可以在這片土地上擁有屬於他的小小回憶。

SONGBOOK Café位於由比ヶ浜駅附近，由知名童書作家中川ひろたか所經營的繪本咖啡廳。當天不經意地路過，立刻就被門口巧手安排的耶誕佈置及迷你木桌椅的空間給吸引。門前的看板及地毯上都簡單寫著音樂、繪本、咖啡。簡單來說是個可以一邊享受咖啡，一邊陪著孩子閱讀的空間。

推開可愛的耶誕紅木門後，由幾張長桌組合起來的大桌子，頗有學生時期小組討論或是圖書館的氣氛。小小的空間充滿各種各樣的繪本，玲瑯滿目據說有超過千本以上。在這裡，不僅僅是孩子，即使是不懂日文的我們也可以放下手機，讓指尖久違的碰觸紙張，和孩子們一起透過色彩鮮明的圖像讓想像力被無限延伸。

看到這裡，是不是以為這裏的亮點只有繪本呢?其實SONGBOOK Café除了繪本更有著只有這裡才吃得到的甜點！菜單上寫著『patisserie R』的部分甜點其實是由著名甜點家田中玲子所提供的。由於田中玲子本身並未開設實體店面，僅於鎌倉設置工作室，並每天少量提供甜點給當地咖啡廳代為販售，因此有許多甜點迷會為此特地前往SONGBOOK Café。當天也碰到許多特地前來朝聖的少女，但因為晚來幾步而失望離去(笑)

菜單旁邊就放著田中玲子的著書。

當天誤打誤撞地幸運品嘗到­­秋冬限定的patisserie R的布丁！一入口便吃的到簡單卻濃郁的雞蛋與牛奶味，懷舊感油然而生。因為底下的焦糖也將苦味降到最低，既使是小朋友也能開心享用的一道甜點。

在SONGBOOK Café的所有的果汁都是100%有機果汁，不用擔心多餘的添加物或是色素，放心的讓孩子們大口的喝他們最愛的果汁吧！柳橙汁、蘋果汁、葡萄柚汁也都是孩子們裡接收度高的口味。

當天因為吹了不少海風也點了薑汁奶茶暖暖身子。送上桌的奶茶跟糖漿被分開，可以自己調整剛好的甜度。

桌上記事本充滿大家來訪記錄下來的感受。

除了小朋友的童書，店內一角也有屬於媽媽的書， ＂一本屬於媽媽的書，與孩子一起放慢生活的腳步＂

當天碰到一對日本夫婦帶著他們可愛的小女兒。爸媽帶著女兒唸繪本，一邊傾聽著孩子不成句的小小想法與童言童語。看似很平常的瞬間卻也充滿了無可取代的幸福感！薑汁奶茶溫暖了身子，眼前的畫面則融化了我，嘴角不自覺上揚露出微笑。

店內除了繪本之外，也獨家販售可愛的購物袋及小巧的文具，很適合帶回去做記念或是送人。

有多久沒有好好陪伴你的孩子了呢？不妨牽著他的手走進SONGBOOK Café，也許這會成為你們之間另一段美好的回憶！

窩日本推薦閱讀：最新富士急樂園攻略懶人包 – 門票、交通資訊及必玩11個人氣設施推薦！還有牢籠摩天輪及富士山觀景台體驗分享！　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

甜點 咖啡 奶茶

延伸閱讀

屏東最好拍的咖啡廳SUGARbISTRO！「食糖吧」草莓棕糖戚風蛋糕、七款抹醬生吐司美味無負擔

王力宏鐵粉曬收藏品驚呆全網 連奶茶鋁箔包都有

桃園軌道小學堂首本繪本發表 捐圖書館學校借閱教材

基隆社團聯手捐贈3905本英語圖書、繪本 助攻雙語教學

相關新聞

繪本咖啡廳放電選項+1！鎌倉「SONGBOOK Café」東京近郊親子好去處

今天介紹一個在鎌倉，許多夫妻會帶著小孩子一起同樂的小小空間。不妨試看看定番購物的行程之外，讓孩子也可以在這片土地上擁有屬於他的小小回憶。

日本超巨大牡蠣「令和怪物」近20公分長 網友試吃「像暢飲大海」

牡蠣是許多人愛吃的海產，不只台灣相當常見，在日本也非常受歡迎。最近有位日本網友，就在外頭買了牡蠣準備回家大快朵頤。然而他買到的牡蠣，尺寸卻太過異於常態，在網路上引起一陣討論。

吃甜點也能養生？5間「堅果女王」開心果甜點店　招牌小熊讓人卡哇伊喊不停

日本的媒體在2019年時曾預測開心果會是接下來的熱門食材，加上時尚業界正好流行開心果色的服裝飾品，在SNS的推波助瀾之下搜尋開心果的人越來越多，2020年中漸漸有開心果甜點專門店出現，之後更以銳不可擋的速度人氣大爆發！

史努比控會愛！超療癒居家款「gelato pique×史努比」冬季聯名暖心登場

日本超人氣居家服gelato pique今年冬天再續前緣，與人見人愛的史奴比聯名合作，推出一系列的療癒居家商品！

跟著日劇電影玩日本！東日本5大「人氣影視外景地」一次看

【旅奇傳媒/日本部報導】防疫期間宅在家追劇，是否曾被劇中的風景吸引，想去一探究竟？日本網站「生活Guide.com」2020年針對東日本影視外景地舉辦網路調查活動，由631名網站會員票選出最想一探究竟

吃蟋蟀救地球！無印良品推「蟋蟀巧克力」，網曝3倍蛋白質上班族必吃

無印良品再出奇招，繼蟋蟀仙貝之後，再推出昆蟲食品第2彈作品「蟋蟀朱古力」，比一般朱古力用有3倍蛋白質，即日起在日本全國221間無印良品分店和官網販售，在日本的消費者不妨嚐鮮看看喔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。