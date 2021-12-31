繪本咖啡廳放電選項+1！鎌倉「SONGBOOK Café」東京近郊親子好去處

【撰文:Jane/ 窩日本】

12月的東京街頭已經洋溢著濃濃聖誕節氣氛。來往的行人開始圍上圍巾，路面的每間店舖，都不免俗的沾染上耶誕的紅綠配色。

持續一整年工作讓你感到疲累不已？想著要帶著家人跟小孩出遊，但除了去了再去的東京迪士尼樂園，有其他放鬆跟互動的好去處嗎？

今天介紹一個在鎌倉，許多夫妻會帶著小孩子一起同樂的小小空間。不妨試看看定番購物的行程之外，讓孩子也可以在這片土地上擁有屬於他的小小回憶。

SONGBOOK Café位於由比ヶ浜駅附近，由知名童書作家中川ひろたか所經營的繪本咖啡廳。當天不經意地路過，立刻就被門口巧手安排的耶誕佈置及迷你木桌椅的空間給吸引。門前的看板及地毯上都簡單寫著音樂、繪本、咖啡。簡單來說是個可以一邊享受咖啡，一邊陪著孩子閱讀的空間。

推開可愛的耶誕紅木門後，由幾張長桌組合起來的大桌子，頗有學生時期小組討論或是圖書館的氣氛。小小的空間充滿各種各樣的繪本，玲瑯滿目據說有超過千本以上。在這裡，不僅僅是孩子，即使是不懂日文的我們也可以放下手機，讓指尖久違的碰觸紙張，和孩子們一起透過色彩鮮明的圖像讓想像力被無限延伸。

看到這裡，是不是以為這裏的亮點只有繪本呢?其實SONGBOOK Café除了繪本更有著只有這裡才吃得到的甜點！菜單上寫著『patisserie R』的部分甜點其實是由著名甜點家田中玲子所提供的。由於田中玲子本身並未開設實體店面，僅於鎌倉設置工作室，並每天少量提供甜點給當地咖啡廳代為販售，因此有許多甜點迷會為此特地前往SONGBOOK Café。當天也碰到許多特地前來朝聖的少女，但因為晚來幾步而失望離去(笑)

菜單旁邊就放著田中玲子的著書。

當天誤打誤撞地幸運品嘗到­­秋冬限定的patisserie R的布丁！一入口便吃的到簡單卻濃郁的雞蛋與牛奶味，懷舊感油然而生。因為底下的焦糖也將苦味降到最低，既使是小朋友也能開心享用的一道甜點。

在SONGBOOK Café的所有的果汁都是100%有機果汁，不用擔心多餘的添加物或是色素，放心的讓孩子們大口的喝他們最愛的果汁吧！柳橙汁、蘋果汁、葡萄柚汁也都是孩子們裡接收度高的口味。

當天因為吹了不少海風也點了薑汁奶茶暖暖身子。送上桌的奶茶跟糖漿被分開，可以自己調整剛好的甜度。

桌上記事本充滿大家來訪記錄下來的感受。

除了小朋友的童書，店內一角也有屬於媽媽的書， ＂一本屬於媽媽的書，與孩子一起放慢生活的腳步＂

當天碰到一對日本夫婦帶著他們可愛的小女兒。爸媽帶著女兒唸繪本，一邊傾聽著孩子不成句的小小想法與童言童語。看似很平常的瞬間卻也充滿了無可取代的幸福感！薑汁奶茶溫暖了身子，眼前的畫面則融化了我，嘴角不自覺上揚露出微笑。

店內除了繪本之外，也獨家販售可愛的購物袋及小巧的文具，很適合帶回去做記念或是送人。

有多久沒有好好陪伴你的孩子了呢？不妨牽著他的手走進SONGBOOK Café，也許這會成為你們之間另一段美好的回憶！

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