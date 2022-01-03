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日本百元商店3COINS超人氣聯名 用銅板價就可以帶蠟筆小新回家！

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/窩日本】

大姊姊，要不要跟我去約會阿~~~

經典台詞你想到是誰了嗎？沒錯就是人見人愛的可愛小新啦！今年冬天蠟筆小新與3 coins合作，推出各式各樣聯名商品，讓你用銅板價格就可以帶回家與小新一起度過美好冬日，一起來看看有哪些商品吧！

這次的聯名商品特別邀請到繪本作家Kawatsu Natsuko設計，以野原一家和春日部防衛隊的成員為主角，換上可愛的動物造型服裝，等著大家來蒐集。

暖呼呼居家用品

大象小新與狐狸小葵的室內拖鞋，溫暖冬天在家裡寒冷的雙腳

售價：550日幣(稅入)

藍色小心長襪與咖啡色肥嘟嘟左衛門長襪，不論是居家穿或是外出穿，容易四肢冰冷的朋友們也可以暖暖的度過寒冬

售價：330日幣(稅入)

網路限定販售的單人床寢具組，讓蠟筆小新的可愛角色們陪你在溫暖的床上一起睡懶覺吧！

售價：2750日幣(稅入)

生活用品

跟妮妮和小葵一樣愛美的女生們看過來，讓可愛的造型鏡子時時刻刻替你的外表把關！

售價：330日幣(稅入)

巧克力餅乾證件夾，裝悠遊卡拿出來逼一下，吸睛可愛

售價：330日幣(稅入)

日本人都有帶手帕在身上的習慣，這次也特別推出裝在巧克力餅乾裡的造型手帕，有小新與好友們以及野原家和春日部防衛隊兩款造型

售價：550日幣(稅入)

其他還有更多商品，一起到官網逛逛吧！

3COINS×クレヨンしんちゃん

日本3COINS實體門市、PAL CLOSET線上商店都有販售喔

http://www.3coins.jp/pr/crayonshinchan/

窩日本推薦閱讀：町田啓太日劇代表作品15部推薦(更新)！櫻桃魔法、人100%靠外表、從謊言開始的愛情⋯⋯　

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