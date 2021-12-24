吃甜點也能養生？5間「堅果女王」開心果甜點店　招牌小熊讓人卡哇伊喊不停

【撰文:Anita/ 窩日本】

近年來養生風吹起，很多人為了健康開始每天吃一小把堅果，因為據說堅果能幫助鐵質吸收、調整血壓、促進骨骼形成。在那麼多堅果種類之中誰又最強大呢？答案就是開心果！它可是被稱為「堅果女王」，因為它不但營養價值高，還有很好的美容、排毒效果。

雖然開心果不是什麼稀奇的材料，以前在料理當中也會看到它被拿來作點綴，但它為什麼會突然紅起來、從配角晉升為主角呢？

日本的媒體在2019年時曾預測開心果會是接下來的熱門食材，加上時尚業界正好流行開心果色的服裝飾品，在SNS的推波助瀾之下搜尋開心果的人越來越多，2020年中漸漸有開心果甜點專門店出現，之後更以銳不可擋的速度人氣大爆發！

延伸閱讀:⇒⇒ 日本人氣鐵盒餅乾5選推薦–可愛又時髦、送禮自用兩相宜～

佐藤堂

佐藤堂是一間講究手作的聖代專門店，招牌有四款，分別是巧克力芒果、鹽味焦糖與開心果、豆子梅子焙茶、季節水果。

2021年8月他們在札幌的大丸百貨開設了以開心果為主題的專門店。除了本店的鹽味焦糖與開心果聖代，另外還提供了開心果綜合盤-開心果香草冰淇淋、馬卡龍、泡芙、開心果生巧克力、海綿蛋糕、可麗露、⋯⋯總共八款各式甜點，讓你盡情享受各種開心果變化形。

https://tabelog.com/imgview/original?id=r17956157936800

（大丸札幌店）佐藤堂

地址：札幌市中央区北5条西4丁目7番地

營業時間：11:00~20:00

（本店）パフェ、珈琲、酒、佐藤

地址：札幌市中央区南2条西1丁目8-2 アスカビル B1F

營業時間：週三~週四 18:00~24:00/週五 18:00~26:00/週六 13:00~26:00/週日 13:00~24:00/公休日不定

官方網站

ナナシノ氷菓店（nanashino hyoukaten）

https://tabelog.com/imgview/original?id=r25304152722778

ナナシノ是一家發源自北海道札幌的冰店，2020年在東京開限定店就瞬間造成熱門話題，雖然它沒有官方網站、店的位置也很難找，但依然一位難求，通常預約才開放一分鐘就額滿。

店裡最有人氣的是開心果刨冰，它擁有3層購造。第一層是用安格列斯糖漿調味的開心果糖漿，第二層是濃厚的開心果醬，第三層是以白巧克力為基底加上碎開心果和甜巧克力。層層堆疊之下口感非常豐富。

ナナシノ氷菓店

地址：東京都目黒区上目黒2-24-14

官方IG

ATELIER KOHTA

https://tabelog.com/imgview/original?id=r78359147591232

ATELIER KOHTA的本店在神樂坂，原本就是當地的排隊名店，它的特徵是在客人眼前現做，客人在欣賞完藝術創作般的甜點製作過程後再享用，同時滿足視覺與味蕾。負責設計甜點的是活躍於世界級知名飯店的吉岡浩太主廚。

https://tabelog.com/imgview/original?id=r78312143502769

虎之門店推出的「開心果與杏桃聖代」（ピスタチオとあんずのパフェ）以烤餅將聖代分為杯中杯外二個世界。上層的中間是有著濃厚果實甜酸味的杏桃冰沙，再覆蓋滿滿的開心果奶油與碎片。內層是濃郁的開心果冰淇淋與紅酒凍，是一款大人口味的甜點。

アトリエコータ虎ノ門店（ATELIER KOHTA）

地址：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー3階 虎ノ門横丁

營業時間：11:30~20:00

官方網站

延伸閱讀:

⇒⇒ （東京）神樂坂必吃甜點推薦–在東京大神宮祈求愛情後，一起享用極上現做甜點吧！神樂坂Atelier Kohta

Louange TOKYO LE MUSEE

https://tabelog.com/imgview/original?id=r37425159887454

如果有在追日本明星，可能會發現他們生日的時候很常出現一款小熊型狀的蛋糕，就是出自「Louange TOKYO LE MUSEE」。

最近店家和日本當代藝術家野原邦彥聯名推出甜點，以他擅長的創作符號「雲朵」為概念，讓店家的招牌小熊在卡布奇諾的奶泡雲朵中飄浮。綠色的杯子，就是開心果口味的蛋糕。有日本女生說她對著這份甜點說出了一輩子份的可愛，就可以知道它多麼地吸引人了！

Louange TOKYO LE MUSEE

地址：東京都中央区銀座1-9-5 1F

營業時間：10:00~19:00

官方網站

KOMEDA珈琲店

https://tabelog.com/imgview/original?id=r80662159201156

在台灣也有開分店的KOMEDA珈琲店（客美多咖啡）相信大家都不陌生。他們是發源自名古屋的喫茶店，現在日本全國已有超過800間店舖。

KOMEDA有一項招牌甜點叫作「冰與火 シロノワール」，酥脆的64折丹麥麵包搭配牛奶霜淇淋與蜂蜜，不定期地會推出限定口味，像是抺茶、GODIVA巧克力等等。

最近KOMEDA發售了開心果口味的冰與火シロノワール，剛烤出爐的鬆脆麵包淋上熱熱的濃厚開心果醬，霜淇淋也灑了滿滿的開心果碎，用超平實的價格就能享受到時下最熱門的開心果甜點，難怪一推出就在SNS造成熱門話題。

看完是不是食指大動了呢？雖然開心果是有益健康的食品，但是它的熱量並不低，不要吃太多開心果反而發胖變成不開心就本末倒置了呀！

窩日本推薦閱讀： 日本二手服飾店/網站推薦~只要幾千圓就能買名牌？！有些還有海外寄送服務？

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」