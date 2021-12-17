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跟著日劇電影玩日本！東日本5大「人氣影視外景地」一次看

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曾為日劇「阿信」拍攝場景的銀山溫泉，是冬季泡湯賞雪的絕佳地點。　圖：株式會社Wavedash／提供
曾為日劇「阿信」拍攝場景的銀山溫泉，是冬季泡湯賞雪的絕佳地點。　圖：株式會社Wavedash／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】防疫期間宅在家追劇，是否曾被劇中的風景吸引，想去一探究竟？日本網站「生活Guide.com」2020年針對東日本影視外景地舉辦網路調查活動，由631名網站會員票選出最想一探究竟的影視外景地，包含日本百大名城、溫泉勝地等，本篇將介紹前五名人氣景點，快來看看你心目中的第一名是否也在排行榜內！

▌第1名　山形／銀山溫泉（NHK晨間劇「阿信」外景地）

銀山溫泉有著神隱少女般的湯屋場景，是許多人心目中一生必去的景點。尤其是飄著冬雪的黑夜，在復古街景的相襯下，彷彿穿越時空回到過去。

▲銀山溫泉。　圖：株式會社Wavedash／提供
▲銀山溫泉。　圖：株式會社Wavedash／提供

▌第2名　長野／美原高原（電影「神的病歷簿」外景地）

海拔2,000公尺高的美原高原，位於松本市東側，山頂視野遼闊，能眺望北阿爾卑斯山、淺尖山、南阿爾卑斯連峰等，就像是日本阿爾卑斯山脈的展望台。無雲的夜晚，還能仰望滿天星斗，感受來自大自然的視覺饗宴。

▲美原高原的象徵「美之塔」。　圖：株式會社Wavedash／提供
▲美原高原的象徵「美之塔」。　圖：株式會社Wavedash／提供

▌第3名　福島／鶴城（NHK大河劇「八重櫻」外景地）

鶴城公園是日本賞櫻名所百選之一，保有日本唯一的紅瓦天守閣，每年4月天守閣周圍上千棵櫻花樹接力綻放，而夜晚點燈後更是別具風情。

▲鶴城。　圖：株式會社Wavedash／提供
▲鶴城。　圖：株式會社Wavedash／提供

▌第4名　富山／雨晴海岸（動畫電影「我想吃掉你的胰臟」場景）

能登半島國定公園內的雨晴海岸，最讓人印象深刻的景致莫過於以遠處海平面上3,000公尺高的立山連峰為背景的岩礁美景，最佳觀賞時機為每年11月到3月，年年吸引世界各國的觀光客蜂擁而至一睹美景。

▲雨晴海岸。　圖：株式會社Wavedash／提供
▲雨晴海岸。　圖：株式會社Wavedash／提供

▌第5名　北海道／麓郷地區（日劇「來自北國」外景地）

北海道富良野市東側的麓鄉地區，因日劇「來自北國」在此拍攝取景而爆紅。鄰近可欣賞大片薰衣草田的麓鄉展望台、匯聚多種果醬的富良野果醬園，還有麵包超人專賣店與富良野音樂盒堂，非常適合親子同遊。

▲北海道麓郷地區。　圖：株式會社Wavedash／提供
▲北海道麓郷地區。　圖：株式會社Wavedash／提供

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