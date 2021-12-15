搭火車輕鬆玩遍日本！日本三大「熱門觀光列車」報你知

日本最為人氣的觀光列車「SHIMAKAZE」，可從大阪難波站、京都站、近鐵名古屋站出發至伊勢志摩的賢島站。 圖：株式会社 阪急交通社／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本旅行最夢幻的方式之一，不外乎就是觀光列車鐵道之旅。觀光列車不但各具特色、外觀內裝都超好拍，更常常揉和了當地元素，是體驗各地風情的好方法。

日本阪急交通社根據2018年7月1日～2019年6月30日日文官網上的關鍵字搜尋次數，統計出疫情前（2018年度）詢問度最高的熱門觀光列車前十名。本篇將介紹前三名人氣列車，快來看看你搭過的愛車有沒有上榜！

▌第1名 近畿日本鐵道／SHIMAKAZE

連結關西主要都市、駛向名古屋方向的觀光特急「SHIMAKAZE」2017年～2019年連續三年摘冠。以「乘車本身就是樂趣」為設計核心，比起華麗的設計，更加著重在舒適的旅行體驗。

大玻璃窗、可電動調整的椅背與窗簾，宛如家居空間的和風、洋室包廂，還有能享受松坂牛、當地啤酒的咖啡座車廂。能夠用相對合理的價格享受到以上服務，極可能是它蟬聯熱門詢問度冠軍的原因！

▌第2名 JR四國／四國真中千年物語

縱貫四國的觀光列車「四國真中千年物語」（四国まんなか千年ものがたり），吸睛魅力相當多，全座位都是舒適沙發座，每節車廂有不同的和風設計，更有足以被稱作「餐廳列車」的豐富餐點，在車上就能享受正港精緻的當地食材。

另外，琴平站內也有專用候車室，事前預約餐點服務的話，還會有迎賓服務或歡送服務，賦予滿滿的尊榮感。

▌第3名 JR九州／由布院之森

翠綠觀光列車「由布院之森」，以典雅的木質內裝打造出令人放鬆安心的車內空間，一路載送乘客前往九州的頂級溫泉鄉「別府由布院」。車室地板特意設計得較高，讓乘客可以輕鬆欣賞窗外如慈恩之瀧、伐株山等人氣景點，不禁讓人喟嘆貼心藏在細節裡！到站前，乘務人員還會進行觀光導覽，不愧是超知名的觀光列車。

▲由布院之森。 圖：株式会社 阪急交通社／提供

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