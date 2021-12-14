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日本愛媛特派副縣長「蜜柑狗狗」旋風襲台 北中南尋找YouBike抽日本真珠

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台北市信義區發現愛媛特派副縣長蜜柑狗狗！　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
台北市信義區發現愛媛特派副縣長蜜柑狗狗！　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

【旅奇傳媒/記者-黃千珮】以日本三千年古湯「道後溫泉」聞名的日本愛媛縣除了是柑橘產量第一的橘子縣，其實也是全縣自行車道鋪設完善的「單車縣」。為吸引台灣遊客在疫情之後造訪，派出超萌特派副縣長「蜜柑狗狗」襲台，12/6起躍上大家熟悉的城市單車YouBike，藏身大台北、台中、高雄各角落，隨時出沒你身邊，成為城市裡的驚喜。

▲世界最美自行車道之一「島波海道」。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
▲世界最美自行車道之一「島波海道」。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

最能享受愛媛「單車縣」魅力的莫過於世界最美自行車道之一「島波海道」，明年秋天2022/10/30(週日)將有二年一度的「瀨戶內島波海道　國際自行車大會」登場，屆時全長70公里的島波海道完全淨空，只留給自行車好手馳騁在瀨戶內海，就等你喔！

▲2022/10/30「瀨戶內島波海道　國際自行車大會」將登場。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
▲2022/10/30「瀨戶內島波海道　國際自行車大會」將登場。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

即日起至2022/2/5，只要在大台北、台中、高雄等城市發現「蜜柑狗狗」YouBike，拍照上傳至愛媛縣官方粉絲團「愛媛漫旅」活動(https://supr.link/1PBQL)，並告知親友你的城市新發現，就有機會抽中日本產量第一的愛媛真珠飾品，還加送「蜜柑狗狗」玩偶陪你騎車，另外，更有裝滿7種愛媛美味的大福箱撫慰你想念日本的味蕾，直接從愛媛空運到你家，好禮連續週週抽獎，第一週抽不到，可再接再厲繼續尋找城市中的「蜜柑狗狗」YouBike，找到愈多抽中機會愈大！

▲大台北、台中、高雄找到「蜜柑狗狗」YouBike就有機會抽日本真珠。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
▲大台北、台中、高雄找到「蜜柑狗狗」YouBike就有機會抽日本真珠。　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

▲愛媛直送美味大福箱空運到你家！　圖：愛媛縣觀光國際課／提供
▲愛媛直送美味大福箱空運到你家！　圖：愛媛縣觀光國際課／提供

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單車 溫泉

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