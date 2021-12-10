日本超可愛「鐵盒餅乾」5選！ 耶誕新年伴手禮 幸福送禮甜心推薦

偶然看到大丸百貨京都店的網站上看到鐵盒餅乾企劃，深深著迷，並懷念起小時候吃完餅乾後，會把鐵盒留下來裝心愛的小東西的日子。在這歲末送禮之際，如果能收到一盒精緻的鐵盒餅乾，是否也是一種幸福？不管你想要自己買幸福、想要送別人幸福，還是只是想要看看可愛漂亮的東西，下面這幾款鐵盒餅乾都不會讓你失望的。

森林系推薦① 烘培點心屋 心種coco-tane（岡山）

小松鼠、蜂鳥、小刺蝟⋯⋯位於岡山的這一家烘培點心屋「心種」的鐵盒餅乾，大多以自然與森林小動物作為造型意象手作而成，原材料也全部取自日本，配合時令水果製作。因為是手工製作，所以數量也都不多，不定時會配合百貨公司線上網站，推出線上預訂服務。而其實體店鋪，一週常常也才營業一天而已，而且當天要購買也需要排隊。喜歡他們家的餅乾，可以Follow IG追蹤他們的消息。

烘培點心屋 心種（焼きお菓子屋 心種 coco-tane）

官方網站 | IG

森林系推薦② 陶藝甜點店 銀雪之里（奈良）

銀雪之里是一家在奈良山上的陶藝工坊，主理人是陶藝家岡本彩。除了手作陶藝之外，岡本小姐日常也喜歡烘培小點心，因而銀雪之里除了有手作陶器展售外，每月10日起也會有數量限定的手作點心販售。岡本小姐的鐵盒餅乾，和心種的鐵盒餅乾風格有點像，多以森林中的小動物及自然元素為設計。而其中又有幾款是以狐狸造型為主，可愛中又帶有一點帥氣。喜歡銀雪之里的點心，除了Follow他們的官方頻道外，也可以透過京阪百貨的線上網站訂購。只是數量不多，感覺要訂要抓好每月10日的時間訂購。

銀雪之里（銀雪の里）

官方網站 | IG | Twitter | 京阪百貨

文青系推薦③ 咖啡生活與甜點店 by tableinc（東京）

由在新宿的咖啡飲食公司Table Inc.經營的線上商店「咖啡日常與甜點店（カフェのある暮らしとお菓子のお店）」，以販售咖啡、甜點及雜貨為主。原本多以如move Cafe等實體咖啡店為主，卻在老闆的一句「好想吃好吃的鐵盒餅乾」下，偶然開發出了鐵盒餅乾商品。由於甜點師本身喜歡貓咪，且最初版本是甜點師的女友做的，所以餅乾造型中會有可愛的貓咪及男女娃娃頭像作為主要設計。銀色簡潔的餅乾盒上，加上一樣走簡單風格的線稿插畫，是與前兩款鐵盒餅乾不大相同的文青風格。除了販售鐵盒餅乾外，線上商店也有搭配耳掛式咖啡包或是濃縮咖啡的套組禮盒等其他商品。當然，如果有興趣，也可以拜訪他們位於新宿的move Cafe等實體咖啡店。

咖啡日常與甜點店（カフェのある暮らしとお菓子のお店）

官方網站 | IG | move Cafe

文青系推薦④ koe donuts（京都）

之前JAPANKURU和大家介紹過，有知名建築師隈研吾，與插畫家長場雄雙加持的京都人氣甜甜圈店koe donuts，販售以有機、天然食材和產地直送為製作理念的各色甜甜圈及甜品。除了甜甜圈外，koe donuts也有開發鐵盒餅乾，造型當然就是以當店的名物甜甜圈為主造型。如果本身就是長場雄的粉絲，想必是蠻樂意收到這一盒鐵盒餅乾作為禮物的（笑），因為鐵盒包裝上會畫有和愛因斯坦超像的主視覺插畫。相比前面介紹的鐵盒餅乾，koe donuts的價格也相對親民一些。

koe donuts Kyouto

官方網站

少女系推薦⑤ Pâtisserie Kouglapin（神奈川）

在鎌倉鶴崗八幡宮附近的甜點店「Pâtisserie Kouglapin」，LOGO是會讓人想到愛麗絲夢遊仙境的可愛兔子。他們家推出一款名為「兔兔的屁屁（うさぎのしっぽ）」的鐵盒餅乾非常有人氣，白色的鐵盒身上，藍線匯出童話少女感的兔子LOGO，而鐵盒內包含6種不一樣的餅乾，其中包括白色和粉紅色的法式甜點雪球等。目前這款鐵盒餅乾，可透過官方網站的線上商店訂購。

Pâtisserie Kouglapin

官方網站|FB

除了這幾家外，還有好多好多不錯的鐵盒餅乾等著大家發覺。這個冬天，不妨買一盒鐵盒餅乾送給親友，或是買一份找好朋友來家裡下午茶也不錯。

延伸閱讀：長野白馬新設施HAKUBA HITOTOKI NO MORI 2022盛大開幕 東京人氣司康午茶店CHAVATY進駐

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」