選對主題就有愛！ 2021日本有點與眾不同的「福袋組合」5選

對於購物狂來說，年底可說是日本購物最好的季節，這個季節不僅會有讓人買到剁手的可觀折扣，有趣的是各家品牌還會祭出各式各樣的福袋，對於品牌忠實粉絲來說，也可說是蠻划算的大禮包。當然，或許有的朋友會說福袋大多是庫存品出清的概念，而且不能知道裡面有什麼，怕買到不想要的東西之類的。不過近年越來越多品牌會在福袋中加入限定商品，且會事前公開福袋的大概內容給消費者參考。

就在2021年目前公開內容的福袋或禮盒中，跟大家分享幾個個人覺得很有趣的選項，不管買不買，看看都好。

① 有田燒絕品瓷杯布丁：摩登極致的甜點饗宴

如果你本身是很喜歡雜貨系或是甜點系福袋的朋友，這款極具摩登不失傳統優雅的有田燒絕品布丁組合，可說是不錯的福袋選項。有田燒的名氣，相信喜歡日本食器餐具的朋友們早已有耳聞。佐賀有田是日本頗有歷史的瓷器出產地，而其出產的有田燒，也已可說是日本瓷器的代表。當地擁有200年歷史的古窯「Arita Porcelain Lab」，聯手同樣是位於佐賀的嬉野溫泉旅館「大村屋」，推出了頗有高級感的有田燒絕品瓷杯布丁組合。由老舖旅館大村屋製作的超人氣布丁，採用取自日本三星級的牛的早採牛奶製成，搭配特別繪製有「古伊萬里草花紋」的傳統花紋的有田燒瓷杯，這和洋結合的復古感，也是這一組合的特色之一。

三個有田燒瓷杯與和三個大村屋布丁組合，募資售價6370 日元（含稅與運費）。

② Orion的沖繩下酒福袋： 有這套小酌不用愁

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自沖繩的日本啤酒Orion Brewise成立至今已經超過50年，是日本5大啤酒釀酒廠，早已擄獲不少日本人的心。只是因為它畢竟是沖繩品牌，因而Orion啤酒在日本本島上相對較少。有趣的是，配合福袋季節，Orion這次推出了沖繩特別企劃下酒福袋，裡面內容不僅包括多種嚴選的沖繩啤酒、限量設計的沖繩啤酒杯，還有像沖繩蕎麥麵及堅果等，可說是為大家一次打造了非常方便的小酌套組。

這一套Orion沖繩啤酒福袋，價格在6,600 至 13,800日圓（含稅）

③ 小倉織縞縞的碎布福袋：手工愛好者的上選

有些東西，在別人眼中一文不值，但在另一人眼中，可能卻是珍寶——小倉織縞縞的這一套碎布，在喜歡布藝手作的朋友眼中，想必會是非常不錯的福袋禮物。福岡的北九州，古稱小倉藩，自江戶時代就是生產和服的腰帶等高級織品之地，他們家布以具有立體感的直條紋為特色，其下的木棉布，連當時的幕府將軍德川家康都愛用。而這裡生產出來的布匹也被稱為「小倉織」。

在當地的織品品牌縞縞，以傳承小倉織的傳統，結合更具現代感的設計開發出的布品產品，讓現代人也能感受這傳統織品的美好。小倉織屬於比較貴的織品，平常單價其實比較高，對於一般手工藝愛好者來說，難免會有「距離感」。然而透過這樣的碎布福袋推出，大家終於有機會可以細細品味小倉織的美好。

小倉織縞縞的碎布福袋，售價1,100 至 5,500日圓。

④ 嚕嚕米主題福袋：限定版小不點登場

如果是嚕嚕米的粉絲，看到這個嚕嚕米日本官方線上商店推出的主題福袋，應該會覺得很興奮吧。且不說這12100日圓的福袋中，放了價值將近30000日圓的嚕嚕米周邊商品雜貨不說，還可以拿到限定限量版的小不點玩偶，且小不點除了經典的紅洋裝外，還有特別製作的黃色洋裝可以換裝喔。這樣一個福袋，買來送給喜歡嚕嚕米的朋友，對方應該會非常開心吧。

這款嚕嚕米主題福袋售價12,100日圓。

⑤ 音樂演奏會也有福袋？

如果以為福袋僅限於實際的產品行銷，那可就大錯特錯了——日本瘋福袋的程度，連音樂演奏會都有福袋推出，例如東京愛樂交響樂團（東京フィルハーモニー交響楽団）的新年演奏會上，每年都會推出「福袋企劃」，讓聽眾提前票選他們想要聽的曲目，只是具體當天到場後究竟是演奏哪些曲目呢？那就是一個「開福袋」的概念囉。東京愛樂管弦樂團將在1/2、1/３兩天演出兩場，票價則依據座位區不同，票價3,500至6,600日圓不等。

想知道更多，可參考官方網站。

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