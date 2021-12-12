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是日歷也是便條紙！ 讓7款超療癒「便籤型桌上小日曆」陪你迎接2022年到來吧

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

2021年悄悄的迎來尾聲了，今年你還有什麼計畫還沒執行與實踐嗎？把握最後這一個半月努力衝刺吧！如果你都達成了，那就與小編一起放慢步調，享受2021年的尾巴，並提前思考2022的新計畫！

讓himekuri桌上小日曆陪你迎接2022年！桌上型療癒日曆來囉～

himekuri是be-on公司在2017年於日本文具展覽會上推出的商品，造型可愛、療癒又實用，讓我們一起來看看himekuri公布的2022年版桌上小日曆吧！

2022年特別推出7款要滿足大家不同的喜好。himekuri桌上小日曆一排就是一週七天，每撕下一天雖然會看到下周的日期，但每周的顏色都貼心地設計了不同變化，可一目瞭然、不怕混淆。

你以為撕下的日曆只能丟掉而已嗎？No No 每天撕下的日曆可以做為便簽或是裝飾，貼在自己的日記本、行事曆本上重複利用，是不是很環保呢！

📍himekuri white gray

以白、灰簡約的色彩設計，即使是男生也能入手使用。

📍himekuri ねこ

貓控必買的貓咪造型日曆，讓可愛的貓貓陪你度過365天！

📍himekuri colorful

生活多采多姿的你最適合這款colorful日曆，一年52週、每週使用不同的顏色設計。

📍himekuri zoo

讓可愛的動物們充滿元氣的陪你度過每一天！下周會是哪些可愛動物登場呢？

📍himekuri memory

2022年新登場的「memory」新款桌曆，以各種季節、活動、日常生活的場景照為主題。附屬的小冊子內介紹著每周主題的說明，可以將日曆一張張撕下來貼到冊子上，完成這一年專屬的相本。

📍himekuri 文房具

原子筆、筆記本、剪刀…含有國內外共38個品牌設計的經典文具。附屬的小冊子還記載著關於文具的各種豆知識唷

📍himekuri sweets

每天看著甜點就讓人肚子好餓阿~~~以都內近郊和日本全國都可以配送的甜點店人氣商品為主題，附屬的小冊子內介紹每間店的情報，將撕下來的日曆貼上後完成自己的甜點手冊吧！

每一款都超可愛很難割捨啊~你最喜歡哪一款呢？

圖片來源: https://himekuri.info/2022_himekuri/

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