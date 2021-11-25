Byebye！ 岩手觀光列車「SL銀河號」 2023年春天將退休

【旅奇傳媒/編譯-蔡雅雯】台灣人熱愛鐵道旅遊，日本岩手縣的釜石線觀光列車SL銀河號也因此備受喜愛，不少人都曾前往搭乘，不過由於機器的老朽化，JR東日本已於11月19日發表：SL銀河號將於2023年退休。

「SL銀河號」從2014年開始運行，是以在地文豪宮澤賢治作品銀河鐵道之夜為主題的觀光列車，車內裝潢則以宮澤賢治生活過的大正至昭和時代的世界觀來打造。

Byebye岩手觀光列車SL銀河號！2023年春天將退休【圖 / 旅奇傳媒】

Byebye岩手觀光列車SL銀河號！2023年春天將退休【圖 / 旅奇傳媒】

牽引旅客車的機關車「C58-239號機」過去曾經活躍在山田線、釜石線、大船渡線，1972年引退後在岩手縣營運動公園展示保存著，2014年為了加入SL銀河號才又重新復出。而JR東日本決定中止運行的理由是旅客車KIHA141系車輛的老朽化，原是使用從JR北海道讓渡而來的國鐵50系客車改造而成，如今也該是功成身退之時。

未來的行駛計畫為2021年將運行到12月5日的周末結束。2022年將從春天行駛到初冬，2023年僅行駛至春天結束。

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