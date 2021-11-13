台中歌劇院新增可愛亮點！一篇認識日本人氣插畫家「長場雄」

【撰文:Anita/ 窩日本】

台中歌劇院一樓的VVG Theater Café 好樣劇場咖啡落地窗外，最近多了一幅可愛的插圖，連店裡都有同系列的周邊商品。很多人可能好奇是誰畫的，其實這些全部出自日本人氣插畫家長場雄(Nagaba-Yu)之手。你在日本旅遊時，有很大機會會看到長場雄的作品喔。

今年45歲的長場雄先生小時候因父親工作的關係在土耳其住過，跟著當地的藝術家學習了繪畫技巧。回到日本後繼續畫畫，並進入東京造型大學設計系。畢業之後他在以設計T恤而知名的公司graniph擔任設計師，下班後同時進行個人的創作活動，在六年之後他離開公司自行創業。

長場雄有一個可愛的暱稱叫作「青蛙老師」（カエル先生），連IG帳號也是這樣取名。他的畫風猛一看很像90年代的FIDO DIDO，而創作概念也的確如此-掌握被寫體明確的特徵，用簡單的線條來映照出心中浮現的形象。看似溫和的表現手法，卻能讓觀賞者過目不忘。

長場雄是一個非常量產型的作家，不誇張，在東京走一圈一定會遇到他的作品。東京地下鐵（東京メトロ）的宣導海報、下北澤車站內壁畫、書店裡擺放的POPEYE、GINZA、WIRED雜誌以及各類型書籍封面、SOFTBANK、服飾品牌UNIQLO、BEAMS、CONVERSE TOKYO ，甚至世界知名的RIMOWA行李箱、串流音樂服務SPOTIFY等等都與他聯名合作。

最近和CALBEE卡樂比洋芋片合作繪製商品袋包裝，更衍生出一系列托特包、杯子、服飾，可以說食衣住行、吃喝玩樂都被他包了。

但即使這麼忙，一直到現在長場雄都還是堅持每天至少要畫一幅新作品，他每年也會舉辦大型個展。個展當中除了有畫作還展示了立體雕塑等其它種類的藝術品，跳脫一般人對於插畫家的印象，展現更多不同的面向，是全方位的藝術家。

V6粉絲敲碗演唱會周邊

在各類型的設計作品當中，有一項很有趣的是和傑尼斯事務所旗下的團體「V6」合作。起因是V6中的三宅健和長場雄是好朋友，2015年V6的20周年演唱會當時三宅健就想邀長場雄幫忙繪製T恤，但是其它周邊商品已經決定好不能再更動，於是只能好請他畫一幅六個人的合照在演唱會最後播放出來。

演唱會結束後他把那幅畫印成T恤送給其它團員並自拍上傳到部落格，被粉絲們誇T恤好可愛！好想要！於是2017年正式請長場雄設計所有的周邊商品，從應援扇到T恤、包包、毛巾、手燈全部都包下，甚至還有「太陽と月のこどもたち」這首歌的音樂錄影帶，獲得粉絲非常大的迴響與好評。於是2021年解散前最後的演唱會周邊也再次請長場雄操刀，讓粉絲大喊好開心。

長場雄說因為與V6的合作，讓很多平常不會去看藝術展的粉絲也去看了他的個展，覺得這樣的交流非常地棒。藝術再也不是高牆內的東西，而是生活隨時都能觸及的。

向宇宙下訂單

看長場雄的INSTAGRAM會發現他很常畫SNOPPY。他說這其實是自己的私心，因為自己很喜歡，希望這樣一直畫一直畫，有一天就能得到和SNOPPY的合作。而他的心願也終於在畫了四年之後達成，2021年初與UNIQLO、SNOPPY推出聯名UT。

想多了解長場雄與它的作品，可以追蹤他的SNS喔

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