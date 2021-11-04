有怪獸玩新梗！日本47都道府縣量身打造「地方怪獸」 2025進軍萬博會

日本餃子界的瑜和亮 雖說餃子來自中國，對於中華圈的朋友們來說是蠻日常的料理，不過到了日本之後發現了當地的餃子文化可說已自成一格，不免覺得非常有趣。在日本聊起餃子，總是很難不聊起對於「宇都宮餃子」

2021-11-04 14:00