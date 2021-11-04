有怪獸玩新梗！日本47都道府縣量身打造「地方怪獸」 2025進軍萬博會
【旅奇傳媒/日本部報導】地方創生已經蔚為全球顯學。對於地方創生議題，日本永遠求新求變、令人耳目一新。愛知縣的FORTUNE娛樂攜手集團公司TANIPRO於10月12日發表「地方怪獸企劃(ご当地怪獣プロジェクト)」，表示將強化47都道府縣各地歷史特色，打造出在地專屬怪獸，透過地方政府、電視台的協力，今年底將在東京推出17都道府現地怪獸展，2022年8月將推出全日本怪獸展。同時，活用地方怪獸元素製作名產伴手禮等，最終希望可以製作47都道府縣各自的怪獸連續劇，甚至與鐵路公司合作觀光宣傳等。2025年的大阪萬國博覽會也計畫推出怪獸展覽館。
▍ 地方怪獸日文官網 ▍ https://gotouchikaiju.com
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