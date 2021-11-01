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日本關東高速巴士新路線11月登場！帶你輕鬆泡遍溫泉名湯

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10月下旬至11月上旬伊香保溫泉正迎接紅葉季，推薦漫步河鹿橋飽覽楓景。　圖：naleaptさん／來源
10月下旬至11月上旬伊香保溫泉正迎接紅葉季，推薦漫步河鹿橋飽覽楓景。　圖：naleaptさん／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】由西東京巴士與關越交通攜手經營的全新高速巴士路線「高崎・伊香保・四萬溫泉號（八王子線）」今（11／1）起正式開跑！現階段預計全年度行駛，且每日都有班次可搭乘。自東京近郊的京王八王子站、JR八王子站北口或是高崎站東口上車後，就能輕鬆直奔名列群馬4大溫泉的「伊香保溫泉」及「四萬溫泉」，單趟車程約3至4.5小時。

伊香保溫泉以黃金之湯、白銀之湯的雙重泉質及溫泉街的365階石梯聞名。溫泉區歷史悠久長達千年，在日本現存最古老的歌集《萬葉集》中就有提及此地，也曾吸引夏目漱石等文人雅士到訪泡湯

▲全新巴士路線提供關東近郊旅行安排更多選擇。　圖：西東京バス株式会社／提供
▲全新巴士路線提供關東近郊旅行安排更多選擇。　圖：西東京バス株式会社／提供

四萬溫泉相傳是可治4萬種疾病的靈泉，近年來連續2年奪下溫泉總選舉女子旅行部門的冠軍頭銜，可說是規劃關東近郊女子旅的超夯景點！溫泉區內旅館「積善館」神似宮崎駿電影《神隱少女》的湯婆婆湯屋，更是到訪必拍打卡聖地！

▲擁有300多年歷史的溫泉旅館「積善館」，相傳為日本最古老木造溫泉湯屋建築。　圖：四万温泉積善館／提供
▲擁有300多年歷史的溫泉旅館「積善館」，相傳為日本最古老木造溫泉湯屋建築。　圖：四万温泉積善館／提供

 

如何搭乘：

「高崎・伊香保・四萬溫泉號（八王子線）」

・現階段每日2班次行駛（京王八王子站發車時刻8：25／17：55）

・來回車資（成人）：八王子站～伊香保溫泉：4,680日圓／八王子站～四萬溫泉：5,580日圓。

・巴士行駛前1個月至當天，皆可利用西東京巴士官網、電話或經日本便利商店購票系統進行預約購票。

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溫泉 東京 泡湯

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