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堆成山的海鮮丼、牛奶起司甜點！全新熱海美食推薦　視味覺兼具

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

前陣子熱海受到土石流災害影響的新聞實在令人痛心，幸好沒有影響到當地著名景點的商店街與周遭飯店，只是仍為旅遊業帶來重撃。我們除了可以捐款給予支持，在等疫情平定後也可以身體力行去當地觀光振興經濟。事實上，熱海最近有很多新店舖開幕，各種美食都很吸引喔！讓小編推薦幾個熱海必吃的人氣餐廳吧~

1. 熱海銀座おさかな食堂はなれ

熱海銀座おさかな食堂說是熱海最人氣的餐廳也不為過，小編之前到訪時就等了快一小時才能入席！他們最有名的就是圖中那堆得滿滿的海鮮丼、鮪魚、海膽、鮭魚子等生魚片就像一座小山，既好拍也讓人大飽口福。

而在今年8月8日開業的熱海銀座おさかな食堂はなれ(Hanare)就是姊妹店，而它特別的是會提供早餐定食，你可以從金目鯛魚乾、鹽燒網代鯖魚、厚切生魚片等定食中選擇，然後玉子燒、沙拉、魩仔魚等配菜可以吃到飽，給你一個滿足的早上。

除了早餐，還有Hanare店限定的海鮮釜飯，鮮味被米飯完全吸收真是看著已經流口水了，如果你已經吃過海鮮丼，下次就可以試試新的海鮮釜飯了！

地址：静岡県熱海市銀座町6-6

2. 熱海ミルチーズ

熱海另一名店就是熱海プリン(熱海布丁)，而這家在6月開業的姊妹店熱海ミルチーズ(熱海MILCHEE’S)也貫徹其錢湯風格，店面跟商品都十分好看！這次他們不賣布丁，主打牛奶與起司甜點，招牌商品ミルチーズ看起來像布丁，玻璃瓶裝著的其實是牛奶及起司蛋糕，混著吃可以同時享受滑順的口感與牛奶的味道。

另外，還有起司蛋糕、牛奶飲料、提拉米蘇冰、起司霜淇淋、起司餅乾等等選擇非常多，有些適合當伴手禮，那就可以帶回家慢慢品嚐了！

地址：静岡県熱海市田原本町3番18号

3. 熱海ばたーあん

好吃甜點再來一家！老舗和菓子店「又一庵」在8月開幕的新店「熱海ばたーあん」(熱海butter an)主打新派的日式甜點，經過改良後不只更吸晴，也更合年輕人或是吃不慣傳統和菓子的外國人口味。

商品也很多樣，銅鑼燒夾著厚厚的奶油、最中餅夾著水果與奶酒、紅豆麵包也變成可愛的蘑菇型，還有最近在日本大熱的義式奶油夾心麵包！雖然進行了革新，但不變的是都使用又一庵最自豪的紅豆餡，有著150年歷史、代代相傳的紅豆餡可是這些和洋合壁甜點的精髓，保留著日式風情。

地址：熱海市田原本町5番11号

熱海這麼多美食，下次的溫泉旅行就決定去這裡吧！

窩日本推薦閱讀：用筷子對傳食物在日本超級ＮＧ？！日本用餐禮儀及筷子禁忌報你知　

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