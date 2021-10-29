騎自行車＆電車遊夕陽湖！日本第7大湖「山陰宍道湖」玩法

松江是山陰一帶自古以來的繁華地之一，境內有宍道湖及蒼茫如海灣的中海的兩大湖泊佔據東西，地理位置天然獨特，造就了其繁華。從古老的松江城到湖畔美景，光是宍道湖東側的市區一帶，就有很多熱門觀光景點。無論是宍道湖還是中海，靜謐的湖水滋養了豐富的水產，其中最有名的莫過於蜆仔，與此同時，也註定了其擁有美麗的夕陽湖景。

要環遊一遍，最方便的方法之一就是利用地方線「一畑電車」的「Rail＆Cycle」的電車加自行車服務，即大家可以牽著自行車上電車移動到各站，下車後再自行車代步移動到各景點。一畑電車鐵道線，主要繞宍道湖北岸，沿線各站有許多值得跳下車的旅遊景點，而終點則是山陰旅遊的另一個重點地帶——出雲大社所在的神境出雲。為了提高大家旅遊的交通移動效率，一畑電車同時備有自行車租借服務系統並帶上電車，方便旅客下電車後的快速移動到各景點。

建議大家可以在一畑電車的在松江的起始站「松江宍道湖溫泉站」租借自行車，便可帶著自行車直接上電車出發旅行。

配合這鐵馬與鐵道結合的「Rail＆Cycle」旅行，一畑電車車廂內亦有非常充足的停放自行車的空間與設備，同時保證自行車停放其中，在電車行徑時不會東倒西歪。

蜿蜒於宍道湖邊的一畑鐵道，電車內的車窗風景自然不在話下。夏天的天藍與綠意盡收眼底，而陽光照耀著湖光熠熠奪目，湖光山色看了讓人心情舒爽。

一畑電車沿線的景點，包括松江城、松江英式花園、松江花鳥園等，有的景點距離車站不遠，不過有的還是與車站有些距離，這時就是善用租借來的自行車的時候，而且其實其實不少站附近也備有風景優美好騎的自行車路線喔。

一畑電車 松江宍道湖溫泉站（一畑電車・松江しんじ湖温泉駅）

地址：島根県松江市中原町土手町

車票票價：

一日券 成人1600日圓 | 小孩 800日圓

自行車租借 320日圓/台 | 租5台1000日圓

官方網站

在將自行車歸還之前，作為這趟小旅行的最終站，到宍道湖看夕陽可是少不了的。

雖然說宍道湖旁可以看日落的地方很多，不過最方便的當然還是有觀賞露台的「宍道湖夕陽景點」。在這裡，可以在湖畔露台的階梯上坐著，看著湖上小小的嫁之島與夕陽落下。

宍道湖夕陽景點 (宍道湖の夕日)

地址：島根県松江市袖師町5

境內有宍道湖和中海，又臨日本海，水產自然也是來到松江值得一嚐的美味。想要吃吃看當地道地的海味，距離松江站只有5分鐘路程的日本料理店「和樂」。

這家餐廳特別擅長將各種傳統食材的獨特風味，以傳統料理的形式表現出來，其中最有名的，莫過於其利用新鮮的宍道湖蜆仔做出的菜單料理。這邊要跟大家推薦個兼具高級感與CP值的選項，那就是「宍道湖蒸籠7寶」套餐，3000元不含稅，值得一嚐。

和樂 (和らく)

地址：島根県松江市御手船場565

營業時間：午餐 11:30～15:00 | 晚餐 17:30～23:00

官方網站

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